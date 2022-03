DGAP-Adhoc: Rekord in Auftragseingang, Umsatz und EBIT (deutsch)

Rekord in Auftragseingang, Umsatz und EBIT

Sant'Antonino, Schweiz, 18. März 2022. Interroll hat in einem dynamischen,

aber auch herausfordernden Jahr den Umsatz deutlich auf CHF 640.1 Mio.

gesteigert (+20.6% zum Vorjahr). Der Auftragseingang kletterte signifikant

auf CHF 788.4 Mio. (+43.9% zum Vorjahr). Der Reingewinn stieg abermals

kräftig um 12.3% auf CHF 80.6 Mio. (Vorjahr: CHF 71.7 Mio.). Die Gruppe

blickt vorsichtig zuversichtlich ins Jahr 2022.

Währungsschwankungen hatten im Berichtsjahr einen geringeren Effekt. In

lokalen Währungen verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von +21.0% und der

Auftragseingang ein Plus von 44.2%.

Wachstum in allen Produktgruppen

In 2021 entwickelten sich alle Produktgruppen über Vorjahr und Interroll

stellte Rekordmengen an Förderrollen her. Der konsolidierte Umsatz in der

Produktgruppe «Rollers» lag mit CHF 134.6 Mio. um 27.0% über dem

Vorjahreszeitraum von CHF 106.0 Mio. Der konsolidierte Auftragseingang stieg

mit einem Plus von 45.4% auf CHF 156.2 Mio. und lag somit deutlich über dem

Vorjahresniveau von CHF 107.4 Mio.

Der konsolidierte Umsatz der Produktgruppe «Drives» lag im Geschäftsjahr

2021 bei CHF 191.6 Mio. und damit um +22.4% über dem Vorjahreszeitraum (CHF

156.5 Mio.). Der konsolidierte Auftragseingang stieg um +55.2% auf CHF 244.8

Mio. gegenüber CHF 157.7 Mio. im Vorjahr.

Die Produktgruppe «Conveyors & Sorters» erzielte innerhalb des

Geschäftsjahres 2021 einen konsolidierten Umsatz in Höhe von CHF 254.0 Mio.,

der damit um +14.7% über dem Vorjahr (CHF 221.5 Mio.) lag. Der

Auftragseingang lag mit CHF 315.9 Mio. um +35.7% über dem Niveau des

Vorjahreszeitraums (CHF 232.8 Mio.).

Im Berichtsjahr stellte Interroll in der Produktgruppe «Pallet Handling»

eine Zunahme beim konsolidierten Umsatz um +28.3% auf CHF 59.8 Mio. fest

(Vorjahr: CHF 46.6 Mio.). Der konsolidierte Auftragseingang stieg um +43.2%

auf CHF 71.5 Mio. (Vorjahr: CHF 49.9 Mio.).

Wachstum mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in den Regionen

Der Nettoumsatz in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) lag bei

CHF 334.4 Mio. und damit um 16.5% über Vorjahr (CHF 287.0 Mio.). Der

Auftragseingang stieg signifikant um 38.9% gegenüber dem Vorjahr (CHF 299.9

Mio.) und erreichte CHF 416.7 Mio. Im Produktgeschäft konnte die Region

dabei besondere Steigerungen erzielen. So wuchsen beim Auftragseingang

RollerDrive um 92.5%, Rollers um 50.6% und Trommelmotoren um 28.9%.

Mit einem Anteil von 52% am Gesamtumsatz von Interroll bleibt EMEA nach wie

vor die wirtschaftlich bedeutsamste Region innerhalb der Gruppe. Die

Anforderungen an Lieferanten in der internen Logistik sind hoch. Sie

erfordern neben engen Kundenbeziehungen, Branchenwissen und technischer

Lösungskompetenz innovative Antworten auf steigende Komplexität und neue

Markttrends. Ein neues Werk in Mosbach (Deutschland) wurde Mitte des Jahres

in Betrieb genommen. Ebenfalls wurde die Erweiterung der Kapazitäten am

Standort Baal (Deutschland) für 2022 bekannt gegeben. Somit stehen

Kapazitäten für Interrolls künftiges Wachstum in der Region EMEA bereit.

Der Umsatz in Nord- und Südamerika lag bei CHF 212.8 Mio. und damit um 34.6%

höher als im Vorjahr (CHF 158.1 Mio.). Mit einem Wachstum von 57.9% beim

Auftragseingang auf CHF 261.5 Mio. (Vorjahr: CHF 165.6 Mio.) waren starke

Impulse spürbar. Vor allem bei Sortern (+65.4%) gab es nochmalig eine

deutliche Steigerung im Auftragseingang, die auch Bestellungen für den neuen

innovativen High-Performance Crossbelt Sorter (HPCS) umfassen. Darunter

waren auch zwei Grossaufträge von einer führenden E-Commerce- Plattform in

Nordamerika sowie von einem grossen Modeunternehmen. Die Aufträge umfassen

die Lieferung von horizontalen und vertikalen Quergurtsorterlösungen für

insgesamt fünf Standorte und haben ein Volumen im unteren zweistelligen

Millionenbereich in Schweizer Franken. Bei der Nachfrage nach der Modular

Conveyor Platform (MCP) war ein sehr erfreuliches Wachstum zu verzeichnen

(+98.1%).

Der Umsatz von Interroll in der Region Asien-Pazifik wuchs um 8.6% auf CHF

92.9 Mio. (Vorjahr: CHF 85.5 Mio.). Der Auftragseingang stieg stark um 33.8%

auf CHF 110.2 Mio. (Vorjahr: CHF 82.3 Mio.). RollerDrive konnten in der

Region einen sehr erfreulichen Anstieg im Auftragseingang verzeichnen

(+80.0%). Die Nachfrage nach der Modular Conveyor Platform (MCP) stieg

ebenfalls deutlich (+18.2%). Wie schon in den vergangenen Jahren war China

der wichtigste Markt für Interroll in der Region. Sehr positive Impulse

kamen insbesondere aus Australien und Südkorea, wo Interroll einen starken

Anstieg des Umsatzes verzeichnen konnte. Aus Südkorea erhielt Interroll im

Dezember 2021 einen Grossauftrag im niedrigen zweistelligen Millionenbereich

für die Lieferung der Modular Conveyor Platform (MCP) an ein

E-Commerce-Unternehmen. Das Projekt, ein Folgeauftrag früherer

Grossaufträge, soll bis Ende Juni 2022 abgeschlossen sein.

Die Region profitiert zunehmend von der Globalisierung der Interroll Gruppe

sowie dem Ausbau und der Modernisierung eigener Produktionsstätten vor Ort.

Ein eigenes, neues Werk in Suzhou (China) befindet sich im Bau. Die

Inbetriebnahme ist für Mitte 2022 vorgesehen. Die Produktionskapazitäten für

die Region Asien-Pazifik werden dadurch nochmals deutlich steigen.

Rekordergebnis

Der EBITDA konnte mit CHF 122.5 Mio. (Vorjahr: CHF 115.4 Mio.) erneut

gesteigert werden. Die EBITDA-Marge sank auf 19.1% (Vorjahr: 21.7%). Der

Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte CHF 99.3 Mio. (+5.6% über

Vorjahr mit CHF 94.1 Mio.). Der Reingewinn stieg abermals kräftig um 12.3%

auf CHF 80.6 Mio. (Vorjahr: CHF 71.7 Mio.). Die Reingewinn-Marge erreichte

12.6% (Vorjahr: 13.5%). Der betriebliche Cash Flow reduzierte sich auf CHF

47.3 Mio. (Vorjahr: CHF 122.9 Mio.). Dazu trug massgeblich die Unsicherheit

bei den Lieferketten sowie der Materialverfügbarkeit und der damit

einhergehenden Lagerhaltung bei.

Solide Bilanzleistung

Die Bilanzsumme wuchs zum 31. Dezember 2021 auf CHF 538.5 Mio. an und lag

damit 14.9% über dem Vorjahr 2020 (CHF 468.8 Mio.). Das Eigenkapital erhöhte

sich auf CHF 345.4 Mio., die Eigenkapitalquote betrug 64.1% (Ende 2020:

66.5%). Die Nettofinanzguthaben sanken um 50.0% auf CHF 46.1 Mio. (Vorjahr:

CHF 92.2 Mio.). Aufgrund der unsicheren Lieferketten mussten Vorräte

aufgebaut werden und damit sank der betriebliche Cash Flow um 61.5% von CHF

122.9 Mio. (Vorjahr) auf CHF 47.3 Mio. In der Folge sank auch der freie Cash

Flow im Berichtsjahr auf CHF -0.8 Mio. (Vorjahr: CHF 74.0 Mio.). Die

Bruttoinvestitionen umfassten CHF 51.1 Mio. (Vorjahr: CHF 51.3 Mio.). Diese

beinhalten unter anderem die Fertigstellung des Werks in Mosbach,

Deutschland, wie auch der Baufortschritt beim neuen Werk in Suzhou, China,

das im dritten Quartal 2022 in Betrieb gehen soll.

Innovation

Mit der Markteinführung eines neuen Fallklappensorters, dem Split Tray

Sorter MT015S, hat Interroll sein Erfolgsprogramm von automatischen

Sortierlösungen im März 2021 um ein System für eine Vielzahl von

potenziellen Anwendern im Basissegment ergänzt. Die Produktneuheit

erleichtert Unternehmen den Einstieg in den E-Commerce oder kann als

flexible Ergänzung bestehender Sortierlösungen eingesetzt werden - etwa in

der Modebranche, der Pharmaindustrie oder bei Paketdienstleistern.

Mit dem im Juni 2021 eingeführten neuen Vertical Crossbelt Sorter MX018V,

der den bisherigen vertikalen Quergurtsorter ST6130 ablösen wird, wurde die

Fördergeschwindigkeit der Stückgüter auf bis zu 1.8 m/s gegenüber 1.6 m/s

gesteigert. Mit dem neuen Smart Pallet Mover (SPM) hat Interroll eine

bereits zweifach ausgezeichnete Lösung auf den Markt gebracht, die als

flexibles und modulares Palletten-Managementsystem bedarfsgerecht an

unterschiedlichste Anforderungen beim Materialfluss in Industrieunternehmen

angepasst werden kann.

Positive Kursentwicklung der Interroll Aktie und erneut erhöhter

Dividendenvorschlag

Mit dem Schlusskurs von CHF 4'105.00 am 30. Dezember 2021 lag die Interroll

Aktie um 52.3% über dem Jahresendkurs 2020 (CHF 2'695.00). Damit entwickelte

sich die Interroll Aktie erneut deutlich besser als die Schweizer Indizes.

Die Börsenkapitalisierung der Gruppe übertraf damit CHF 3.3 Mrd. Der

Generalversammlung am 13. Mai 2022 wird eine Dividende von CHF 31.00 pro

Aktie vorgeschlagen (+14.8%; Vorjahr: CHF 27.00 pro Aktie).

Ausblick: Trotz gemischter kurzfristiger Signale vorsichtig optimistisch

Die Gruppe ist positiv in das Geschäftsjahr 2022 gestartet. Wichtige

Kernmärkte, wie etwa Deutschland, leiden zwar noch immer unter den

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und der weltweiten

Lieferkettenproblematik. Dennoch bleibt die mittelfristige Marktnachfrage

nach Interroll-Lösungen überproportional stark und die nachhaltige Expansion

von Interroll im Markt geht mit der Notwendigkeit einher, die Kapazitäten zu

erweitern. Darüber hinaus setzt Interroll auf eine erweiterte

Technologieplattform, die 2022 um neue Lösungen für das Basissegment und

einer neuen Generation an Gurtkurven ergänzt wird. Obwohl Interroll nur

einen sehr geringfügigen Umsatzanteil in Russland und der Ukraine erzielt,

haben sich die Risiken mit dem Krieg erhöht und die Konsequenzen für die

Weltwirtschaft und die Intra-Logistik sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht

abschätzbar.

"Interroll setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort: In 2022 werden wir

sehr innovative und nachhaltige Lösungen auf den Markt bringen", erklärt

Ingo Steinkrüger, CEO der weltweiten Interroll Gruppe. "Neben unserem

weiteren Kapazitätsausbau investieren wir in die Digitalisierung und in noch

nachhaltigere Materialflusslösungen."

Entwicklung der Schlüsselzahlen 2017-2021

In Millionen CHF, wenn nicht anders 2021 2020 2019 2018 2017

angegeben

Auftragseingang/Umsatz

Total Auftragseingang 788.4 547.8 546.5 592.6 458.1

Rollers 134.6 106.0 110.1 108.0 105.8

Drives 191.6 156.5 172.4 170.9 146.7

Conveyors & Sorters 254.0 221.5 223.2 220.5 142.6

Pallet Handling 59.8 46.6 54.0 60.5 55.6

Total Umsatz 640.1 530.6 559.7 559.9 450.7

Profitabilität

EBITDA 122.5 115.4 96.1 93.2 66.3

in % des Umsatzes 19.1 21.7 17.1 16.6 14.7

EBIT 99.3 94.1 72.3 69.4 47.4

in % des Umsatzes 15.5 17.7 12.9 12.4 10.5

Ergebnis 80.6 71.7 56.0 51.8 39.1

in % des Umsatzes 12.6 13.5 10.0 9.3 8.7

Cash Flow

Betrieblicher Cash Flow 47.3 122.9 99.6 67.4 46.2

in % des Umsatzes 7.4 23.2 17.8 12.0 10.3

Freier Cash Flow -0.8 74.0 66.9 40.9 20.1

in % des Umsatzes -0.1 13.9 12.0 7.3 4.5

Total Investition 51.1 51.3 33.6 28.6 25.4

Bilanz (zum 31. Dezember)

Total Aktiven 538.5 468.8 435.1 417.6 355.3

Goodwill 16.7 16.4 17.1 17.3 17.6

Nettofinanzguthaben 46.1 92.2 76.9 52.0 37.1

Eigenkapital 345.4 312.0 304.0 284.8 261.7

Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % 64.1 66.5 69.9 68.2 73.6

des Vermögens)

Eigenkapitalrendite (in %) 24.5 23.3 19.0 19.0 15.8

Übrige Kennzahlen

RONA (Rendite des Nettovermögens, in 25.4 30.4 22.6 20.9 16.5

%)

Durchschnittlicher Personalbestand 2421 2206 2284 2198 2067

Umsatz pro Mitarbeiter (in Tausend 264 241 245 255 218

CHF)

Produktivität 2.19 2.30 2.09 2.17 2.02

[IMAGE]

Investor Relations:

www.interroll.com

investor.relations@interroll.com

Kontakt

Ingo Steinkrüger

CEO Interroll Worldwide Group

+41 91 850 26 70

Heinz Hössli

Chief Financial Officer

+41 91 850 25 44

Martin Regnet

Head of Communications & Investor Relations

Via Gorelle 3 | 6592 Sant'Antonino | Switzerland

+41 91 850 25 21

investor.relations@interroll.com

www.interroll.com

Finanzkalender 2022

13.05. Jahreshauptversammlung

02.08. Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2022 und Webkonferenz (auf

Englisch)

Interroll Online Financial Reporting Platform

Zum Berichtsjahr stehen auch Onlineversionen der Interroll Finanzberichte

via https://www.interroll.com/annual-report zur Verfügung.

Interroll Aktie

Die Namensaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX

Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt.

Über Interroll

Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den

Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der

SIX Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und

Anlagenbauer mit einem umfassenden Sortiment an plattformbasierten Produkten

und Services in den Kategorien 'Rollers' (Förderrollen), 'Drives' (Motoren

und Antriebe für Förderanlagen), 'Conveyors & Sorters' (Förderer & Sorter)

sowie 'Pallet Handling' (Palettenförderung und -lagerung). Lösungen von

Interroll sind bei Express- und Postdiensten, im E-Commerce, in Flughäfen

sowie in den Bereichen Food & Beverage, Fashion, Automotive und weiteren

Industrien im Einsatz. Das Unternehmen zählt führende Marken wie Amazon,

Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder

Zalando zu seinen Nutzern. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Interroll

über ein globales Netzwerk von 34 Unternehmen mit einem Umsatz von CHF 530,6

Millionen und 2.300 Mitarbeitern (2020).

