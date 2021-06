DGAP-Adhoc: Regulatorische Voraussetzungen für den Verkauf des Aktienpakets von HEB an OEP erfüllt - Einberufung a.o. GV und Nomination neue VR-Mitglieder - Cicor erwartet ein positives erstes Halbjahr 2021 (deutsch)

Regulatorische Voraussetzungen für den Verkauf des Aktienpakets von HEB an OEP erfüllt - Einberufung a.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 LR

Einberufung ausserordentliche Generalversammlung und Nomination neue

Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat der Cicor Technologies Ltd. beruft eine ausserordentliche

Generalversammlung am 16. Juli 2021 ein. Er beantragt die Wahl folgender

Personen für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen

Generalversammlung, wobei die Wahl unter der aufschiebenden Bedingung steht,

dass der Verwaltungsrat in seiner konstituierenden Sitzung nach der Wahl

feststellt, dass der Vollzug des Aktienkaufvertrags zwischen der HEB Swiss

Investment AG, Zürich, Schweiz, und der OEP 80 B.V., Amsterdam, Niederlande,

erfolgt ist:

Norma Corio (USA) ist Senior Managing Director und Mitglied des Investment

Komitees bei One Equity Partners (OEP). Zusätzlich ist Frau Corio Mitglied

des Board of Directors der OEP-Portfoliounternehmen Omni Environmental

Solutions Intren. Darüber hinaus ist sie im Aufsichtsrat der börsennotierten

Unternehmen Finance of America und GO Acquisition Corporation tätig.

Konstantin Ryzhkov (RU) ist Managing Director des Amsterdamer Büros von One

Equity Partners (OEP). Herr Ryzhkov war u. a. für Investitionen in

Spartronics, Crayon und die Übernahme von MERA durch Orion Innovation

verantwortlich.

Cicor erwartet im ersten Halbjahr 2021 ein Umsatzwachstum und eine deutliche

Ergebnissteigerung

In den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres 2021 hat sich die Erholung

von der COVID-19-Pandemie bei der Cicor Gruppe fortgesetzt und Cicor konnte

die Ergebnisse gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 deutlich steigern.

Basierend auf der aktuellen Einschätzung des Cicor Managements wird im

ersten Halbjahr 2021 ein Umsatzwachstum von 5 % oder mehr im Vergleich zum

ersten Halbjahr 2020 erwartet, sofern aufgrund der COVID-19 Pandemie keine

ungeplanten Einschränkungen des Geschäftes eintreten. Cicor rechnet mit

einer EBIT-Steigerung von 40 % oder mehr und einer EBIT-Marge von mindestens

5 % (2020: 3,7 %).

Bei stabilen Wechselkursen gegenüber dem Schweizer Franken ist davon

auszugehen, dass der Reingewinn vom ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem

Reingewinn vom ersten Halbjahr 2020 ebenfalls deutlich steigen wird.

Die vollständigen Halbjahresresultate 2021 werden am 12. August 2021

veröffentlicht.

Daniel Frutig

Präsident des Verwaltungsrats

Tel. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com

Alexander Hagemann

CEO

Tel. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com

Bronschhofen, 15. Juni 2021 - Cicor (SIX Swiss Exchange: CICN), ein in den

Bereichen Leiterplatten und Hybridschaltungen, gedruckte Elektronik,

Mikroelektronik sowie EMS (Electronic Manufacturing Services) führendes,

international tätiges Technologieunternehmen mit Sitz in Boudry (Schweiz),

wurde darüber informiert, dass die regulatorischen Genehmigungen für den

Verkauf des ca. 29.35% Aktienanteils von der HEB Swiss Investment AG,

Zürich, an die OEP 80 B.V., Amsterdam, Niederlande, erteilt wurden. Der

Verwaltungsrat beruft eine ausserordentliche Generalversammlung für den 16.

Juli 2021 ein und beantragt, Frau Norma Corio und Herrn Konstantin Ryzhkov

als neue Mitglieder des Verwaltungsrats zu wählen. Ausserdem erwartet Cicor

im ersten Halbjahr 2021 ein Umsatzwachstum und eine deutliche

Ergebnissteigerung.

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner

mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund

1900 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe

Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic

Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und

Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und

Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die

Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange

gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website

www.cicor.com.

