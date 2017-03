DGAP-Adhoc: Raiffeisen Bank International: Geschäftsjahr 2016 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Raiffeisen Bank":

Raiffeisen Bank International: Geschäftsjahr 2016

Raiffeisen Bank International: Geschäftsjahr 2016

Falls nicht anders angegeben, beziehen sich die Zahlen auf die RBI vor Verschmelzung mit RZB.

- Konzernergebnis in Höhe von EUR 463 Millionen - Transformationsprogramm früher als vorgesehen abgeschlossen: CET1 Ratio (fully loaded) von 13,6%, deutlich über dem Ziel von 12% - Beträchtlicher Rückgang der NPL Ratio auf 9,2% - Wesentliche Verbesserung der Risikokosten in allen Märkten - Nettozinsspanne hat sich im Jahr 2016 stabilisiert - Signifikant gestiegener Ergebnisbeitrag von Südosteuropa und Osteuropa - Außerordentliche HV hat der Verschmelzung von RZB und RBI mit 99,4% zugestimmt - Eintragung der Verschmelzung im Firmenbuch soll voraussichtlich am 18. März 2017 erfolgen - Pro-forma-CET1-Ratio (fully loaded) des fusionierten Instituts von 12,4%

Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-12/201- 1-12/201- Q4/201- Q3/201- 6 5 6 6 Zinsüberschuss 2.935 3.327 748 732 Nettodotierungen zu (754) (1.264) (251) (100) Kreditrisikovorsorgen Zinsüberschuss nach 2.181 2.063 497 632 Kreditrisikovorsorgen Provisionsüberschuss 1.497 1.519 400 378 Handelsergebnis 215 16 78 52 Verwaltungsaufwendungen (2.848) (2.914) (749) (687) Übrige Ergebnisse (204) (40) (82) (103) Ergebnis vor Steuern 886 711 140 296 Ergebnis nach Steuern 574 435 94 212 Konzernergebnis 463 379 69 184

Bilanz in EUR Millionen 31/12/16 31/12/15 Eigenkapital 9.232 8.501 Bilanzsumme 111.864 114.427 NPL Ratio 9,2% 11,9% NPL Coverage Ratio 75,6% 71,3% Risikogewichtete Aktiva (RWA gesamt) 60.061 63.272

Kennzahlen 31/12/16 31/12/15 Common Equity Tier 1 Ratio (fully 13,6% 11,5% loaded) Common Equity Tier 1 Ratio 13,9% 12,1% (transitional) Eigenmittelquote (fully loaded) 18,9% 16,8% Eigenmittelquote (transitional) 19,2% 17,4%

Kennzahlen 1-12/2016 1-12/2015 Q4/2016 Q3/2016 Nettozinsspanne 2,78% 3,00% 2,83% 2,77% Return on Equity vor Steuern 10,3% 8,5% 6,4% 13,8% Konzern-Return-on-Equity 5,8% 4,8% 3,4% 9,2% Cost/Income Ratio 60,7% 59,1% 61,2% 57,9% Ergebnis je Aktie in EUR 1,58 1,30 0,24 0,63

Ressourcen 31/12/16 31/12/15 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) 48.556 51.492 Geschäftsstellen 2.506 2.705 Ausblick

Aufgrund der Verschmelzung mit der RZB, die am 18. März 2017 im Firmenbuch eingetragen werden soll, gilt der nachfolgende Ausblick für das fusionierte Institut.

Mit einer CET1 Ratio (fully loaded) von 13,6 Prozent (12,4 Prozent pro forma für das fusionierte Institut) hat die RBI bereits am 31. Dezember 2016 - und somit ein Jahr vor Ablauf der selbst gesetzten Frist - ihr Kapitalziel von mindestens 12 Prozent erreicht. Mittelfristig streben wir eine CET1 Ratio (fully loaded) von rund 13 Prozent an.

Nach einer stabilen Entwicklung gehen wir für die nächsten Jahre von einem durchschnittlichen Kreditwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus.

Wir erwarten, dass die Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen 2017 unter dem Niveau von 2016 (EUR 754 Millionen) bleiben.

Ende 2017 streben wir eine NPL Ratio von rund 8 Prozent an, mittelfristig soll sie weiter sinken.

Mittelfristig streben wir unverändert eine Cost/Income Ratio von 50 bis 55 Prozent an.

Wir peilen mittelfristig unverändert einen Return on Equity vor Steuern von rund 14 Prozent und einen Konzern-Return-on-Equity von rund 11 Prozent an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Susanne E. Langer Leiterin Group Investor Relations Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, Österreich ir@rbinternational.com Telefon +43-1-71 707-2089 www.rbinternational.com

