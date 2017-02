DGAP-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2016 - CET1 Ratio (fully loaded) bei 13,5% (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Raiffeisen Bank":

Raiffeisen Bank International AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2016 - CET1 Ratio (fully loaded) bei 13,5%

Wien, 8. Februar 2017. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) gab heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 bekannt. Die CET1 Ratio (fully loaded) lag zum 31. Dezember 2016 mit 13,5% über den Markterwartungen und deutlich über der selbst gesetzten Kapitalzielquote.

Die CET1 Ratio (fully loaded) betrug zum 30. September 2016 12,3%. Der Anstieg im vierten Quartal ist primär auf den Verkauf der polnischen Leasinggesellschaft Raiffeisen Leasing Polska (rund 30 Basispunkte), eine weitere Reduktion der risikogewichteten Aktiva (rund 15 Basispunkte), positive Wechselkursentwicklungen (ein positiver Effekt von rund 20 Basispunkten auf das CET1-Kapital, fully loaded), das Ergebnis nach Steuern im vierten Quartal 2016 in Höhe von rund EUR 99 Millionen (rund 17 Basispunkte) und die Anrechnung des Ergebnisses nach Steuern für das dritte Quartal 2016 in Höhe von EUR 213 Millionen auf die Gesamtjahreskapitalquoten (rund 35 Basispunkte) zurückzuführen. Aufgrund regulatorischer Bestimmungen wurde das Ergebnis für das dritte Quartal 2016 für die Kapitalquoten zum 30. September 2016 noch nicht berücksichtigt.

Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-12/2016 1-12/2015 Zinsüberschuss 2.935 3.327 Nettodotierungen zu Kreditrisikovorsorgen (754) (1.264) Provisionsüberschuss 1.497 1.519 Handelsergebnis 215 16 Verwaltungsaufwendungen (2.848) (2.914) Übrige Ergebnisse (204) (40) Ergebnis vor Steuern 886 711 Ergebnis nach Steuern 574 435 Konzernergebnis 463 379

Bilanz in EUR Milliarden 31/12/2016 31/12/2015 Forderungen an Kunden ~70,5 69,9 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden ~71,5 69,0 Bilanzsumme ~112 114,4 Risikogewichtete Aktiva (RWA gesamt) ~60 63,3

Kennzahlen 1-12/2016 1-12/2015 Nettozinsspanne ~2,8% 3,00% NPL Ratio ~9,3% 11,9% NPL Coverage Ratio ~75,6% 71,3% Common Equity Tier 1 Ratio (fully loaded) ~13,5% 11,5% Common Equity Tier 1 Ratio (transitional) ~13,8% 12,1% Eigenmittelquote (fully loaded) ~18,8% 16,8% Eigenmittelquote (transitional) ~19,1% 17,4%

Die Zahlen wurden noch nicht abschließend von den Wirtschaftsprüfern bestätigt. Der vollständige RBI-Geschäftsbericht 2016, Pro-forma-Kennzahlen für das fusionierte Institut aus RBI und RZB sowie Details über das abgelaufene Geschäftsjahr werden am 15. März 2017 veröffentlicht.

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
www.rbinternational.com

