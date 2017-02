DGAP-Adhoc: RWE Aktiengesellschaft: RWE-Vorstand beschließt Dividendenvorschlag 2016 und gibt Dividendenausblick (deutsch)

RWE Aktiengesellschaft: RWE-Vorstand beschließt Dividendenvorschlag 2016 und gibt Dividendenausblick

Der Vorstand der RWE AG hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, der am 27. April 2017 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividende in Höhe des letztjährigen Vorschlags von 0,13 Euro je Vorzugsaktie und eine Aussetzung der Dividende für Stammaktien für das Geschäftsjahr 2016 vorzuschlagen. Der Vorschlag trägt auch den erheblichen finanziellen Belastungen aus dem anstehenden Gesetz zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung in Deutschland Rechnung.

Auf Basis der Erwartungen für 2017 strebt der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr eine Dividende auf Stamm- und Vorzugsaktien in Höhe von 0,50 Euro an. Ziel des Vorstands ist es, dieses Dividendenniveau auch in den Folgejahren mindestens zu halten. Dabei orientiert sich RWE am operativen Mittelzufluss, der nachhaltig zur freien Verfügung steht.

Der Vorstand Mitgeteilt durch Dr. Ulrich Rust, General Counsel

RWE Aktiengesellschaft
Opernplatz 1
45128 Essen
Deutschland

