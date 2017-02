DGAP-Adhoc: RENÉ LEZARD Mode GmbH: Anleihegläubiger der RENÉ LEZARD Mode GmbH stimmen Verlängerung der Zinsstundung und des Verzichts auf Kündigungsrechte zu (deutsch)

RENÉ LEZARD Mode GmbH: Anleihegläubiger der RENÉ LEZARD Mode GmbH stimmen Verlängerung der Zinsstundung und des Verzichts auf Kündigungsrechte zu

Ad-hoc Meldung nach Art. 17 MAR - Anleihegläubiger der RENÉ LEZARD Mode GmbH stimmen Verlängerung der Zinsstundung und des Verzichts auf Kündigungsrechte zu

Am 16. Februar 2017 fand in Frankfurt am Main die zweite Gläubigerversammlung ("Versammlung") der von der RENÉ LEZARD Mode GmbH ("Emittentin") begebenen Anleihe 12/17 mit der ISIN DE000A1PGQR1 / WKN A1PGQR ("Anleihe") statt.

In der Versammlung waren 40,71 % der ausstehenden Teilschuldverschreibungen der Anleihe vertreten. Damit war die Versammlung hinsichtlich sämtlicher Tagesordnungspunkte beschlussfähig.

Die Gläubigerinnen und Gläubiger der Anleihe haben den Beschlussvorschlägen, die in der am 31. Januar 2017 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Einberufung der Versammlung unter den Tagesordnungspunkten I. bis II. enthalten waren, in vollem Umfang zugestimmt. Den unter dem Tagesordnungspunkt III. bekannt gemachten Beschlussvorschlag hat die Versammlung mit der Maßgabe zugestimmt, dass das Amt des gemeinsamen Vertreters für die Schirp Neusel & Partner Rechtsanwälte mbB auf den Tag der Stellung eines Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin befristet ist.

Kontakt: RENÉ LEZARD Mode GmbH Heinz Hackl Sprecher der Geschäftsführung Tel.: 09324 3020

Sprache: Deutsch Unternehmen: RENÉ LEZARD Mode GmbH Industriestraße 2 97359 Schwarzach Deutschland Internet: www.rene-lezard.com ISIN: DE000A1PGQR1 WKN: A1PGQR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

