DGAP-Adhoc: RCM Beteiligungs AG: Konzerngewinn vor Steuern (HGB, testiert) erreicht in 2020 nach starkem Schlussquartal erneut mehr als 4 Mio. Euro, Dividendenerhöhung auf EUR 0,07 pro Aktie vorgesehen (deutsch)

Sindelfingen, den 01. März 2021

Ad-hoc-Meldung

RCM Beteiligungs AG: Konzerngewinn vor Steuern (HGB, testiert) erreicht in

2020 nach starkem Schlussquartal erneut mehr als 4 Mio. Euro,

Dividendenerhöhung auf EUR 0,07 pro Aktie vorgesehen

- Konzern-EBT in 2020 4,09 Mio. Euro (Vorjahr 4,35 Mio. Euro)

- Dividendenerhöhung um ca. 17% auf EUR 0,07 pro Aktie

- Umfangreiche Liquiditätsausstattung im Konzern ermöglicht breite

Investitionsspielräume

- Aufgrund eines aktiven Mietmanagement kaum Mietausfälle durch Corona-Krise

Die RCM Beteiligungs AG freut sich, dass es ihr nach einem starken

Schlussquartal auch in einem von den Auswirkungen der Corona-Krise

mitgeprägten Geschäftsjahr 2020 gelungen ist, wiederum einen

Konzernjahresgewinn vor Steuern von mehr als vier Mio. Euro zu

erwirtschaften. Nach dem kräftigen Anstieg im Vorjahr erzielte die RCM in

2020 einen Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 4,09

Mio. Euro (Vorjahr 4,35 Mio. Euro). Das Konzernergebnis nach Steuern (vor

Anteilen Dritter) stellte sich zum 31.12.2020 auf 3,06 Mio. Euro (Vorjahr

3,61 Mio. Euro).

Dividendenerhöhung unterstreicht konzernweit erfreuliche

Geschäftsentwicklung, Aktienrückkaufsprogramm wird planmäßig fortgesetzt

Die RCM Beteiligungs AG plant, die Aktionäre der Gesellschaft an ihrer

konzernweiten erfreulichen Geschäftsentwicklung mit einer Erhöhung der

Dividende auf nun EUR 0,07 (bisher EUR 0,06) pro Aktie, dies entspricht

einer Steigerung um ca. 17%, teilhaben zu lassen. Die Dividendenzahlung wird

wie schon in den Vorjahren aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des §

27 KStG geleistet. Für inländische Aktionäre unterliegt die Dividende

dadurch nicht der Abgeltungssteuer.

Die RCM Beteiligungs AG wird gleichzeitig ihr seit dem Jahr 2017 laufendes

Aktienrückprogramm, in dessen Rahmen bisher bereits mehr als 500.000 Eigene

Aktien zurückgekauft worden sind (weitere ca. 1,26 Mio. Eigene Aktien wurden

seit 2017 zusätzlich außerbörslich erworben), auch zukünftig im Rahmen der

Beschlusslage der Hauptversammlung der Gesellschaft fortsetzen.

Kaum Mietausfälle durch Auswirkungen der Corona-Krise

Die Konzernumsatzerlöse lagen in 2020 bei 16,83 Mio. Euro (Vorjahr 21,12

Mio. Euro), hiervon entfielen 12,65 Mio. Euro (Vorjahr 18,48 Mio. Euro) auf

das Immobilientransaktionsgeschäft. Die Netto-Kaltmieterlöse erreichten

ähnlich wie im Vorjahr ca. 1,64 Mio. (Vorjahr 1,66 Mio. Euro). Die RCM

Beteiligungs AG freut sich sehr, dass es ihr aufgrund eines aktiven

Mietmanagements, im Rahmen dessen frühzeitig Gespräche mit von der

Corona-Krise möglicherweise betroffenen Mietern aufgenommen wurden, gelungen

ist, Corona-bedingte Mietausfälle weitgehend zu vermeiden.

Die um die Aufwendungen aus Finanzgeschäften bereinigten konzernweiten

sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten im Geschäftsjahr 2020 erneut

nun um mehr als 11 % auf nun noch 1,14 Mio. Euro (Vorjahr 1,28 Mio. Euro)

reduziert werden. Die Vergleichszahl des Vorjahres wurde dabei um die in

2019 im Zusammenhang mit der Neuprojektierung eines Immobilienprojektes

vorgenommene einmaligen Risikovorsorge in Höhe von 0,52 Mio. Euro bereinigt.

Bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Krise auf die im Geschäftsjahr

2020 sehr volatilen Devisen- und Kapitalmärkte hat die RCM Beteiligungs AG

die konzernweite Risikovorsorge im Bereich ihrer Finanzanlagen mit 1,56 Mio.

Euro dotiert, wobei eine Abschreibung der betroffenen Positionen auf den

jeweils niedrigeren beizulegenden Wert erfolgte. Wie schon im Vorjahr

erreicht die Gesellschaft auch in 2020 einen nun nochmals leicht erhöhten

positiven Saldo aus gezahlten bzw. erhaltenen Zinsen und Dividenden in Höhe

von 0,26 Mio. Euro (Vorjahr 0,25 Mio. Euro).

Abbau der Verbindlichkeiten und konsequente Verschlankung der

Bilanzstrukturen führen konzernübergreifend zu nochmals erhöhten

Eigenkapitalquoten

Die Konzerneigenkapitalquote hat sich im Geschäftsjahr 2020 weiter auf 52,6%

(Vorjahr 50,4%) erhöht. In den größten Einzelgesellschaften des Konzerns

liegen die Eigenkapitalrelation mit bis zu 85 % nochmals über dieser bereits

überdurchschnittlich guten Konzernkennziffer. Die konzernweiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden im Verlauf des

Geschäftsjahres 2020 um ca. 1,78 Mio. Euro auf nun noch 19,38 Mio. Euro

(Vorjahr 21,16 Mio. Euro reduziert. Gleichzeitig haben sich die liquiden

Mittel des Konzerns um mehr als vier Mio. Euro auf nun 5,85 Mio. Euro

(Vorjahr 1,67 Mio. Euro) erhöht. Ihre umfangreiche Eigenmittel- und

Liquiditätsausstattung eröffnet der RCM einen breiten strategischen

Spielraum, um auch zukünftig jederzeit kurzfristig auf neue

Investitionschancen reagieren zu können.

Weitere gezielte Investitionen im Immobilienbereich vorgesehen

Im Immobilienbereich legt die RCM ihren Fokus dabei verstärkt auf attraktive

Gewerbeimmobilien, die gezielt weiterentwickelt werden können.

Wertsteigerungspotenzial sieht die RCM Beteiligungs AG dabei vor allem bei

solchen Immobilien, bei denen sich attraktive Entwicklungschancen bieten,

die durch Umsetzung individuell zugeschnittener Nutzungskonzepte realisiert

werden können. Für Investments in Gewerbeimmobilien, die der Gastronomie

oder dem Einzelhandelsgewerbe zuzurechnen sind, sind diese Voraussetzungen

aus Sicht der RCM Beteiligungs AG zurzeit nicht gegeben, weswegen diese

Immobilien nicht dem aktuellen Investitionsprofil der RCM Beteiligungs AG

entsprechen.

Zur Verstärkung des Immobilienengagements am Standort Dresden wurde diesem

Investitionsansatz folgend bereits in 2020 im Konzern ein ca. 4.400 m²

Fläche umfassendes Gewerbeobjekt neu erworben, für das zurzeit ein

angepasstes Nutzungskonzept entwickelt wird. Dieses Immobilienprojekt gehört

zu einem ganzen Bündel von im Konzern derzeit intensiv vorangetriebenen

Immobilien- sowie Beteiligungsprojekten, deren Realisierung und vor allem

deren Zeitpunkt die zukünftige Ergebnisentwicklung des Konzerns sowie seiner

Einzelgesellschaften wesentlich bestimmen werden.

RCM Einzelgesellschaft mit kräftiger Gewinnsteigerung

Wie der gesamte Konzern blickt auch die Einzelgesellschaft der RCM

Beteiligungs AG auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Mit einem

Gewinn in Höhe von 2,84 Mio. Euro (EBT) wurde das Ergebnis des Vorjahres

(1,26 Mio. Euro) um mehr als 1,5 Mio. Euro übertroffen. In diesem Ergebnis

ist eine Risikovorsorge, die aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise im

Bereich der Finanzanlagen in Höhe von 1,31 Mio. Euro vorsorglich gebildet

wurde, bereits enthalten. Bereinigt um die Aufwendungen aus Finanzgeschäften

lagen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft bei 0,64

Mio. Euro (Vorjahr 0,58 Mio. Euro) reduziert. Der schon im Vorjahr positive

Zinssaldo der Einzelgesellschaft wurde einschl. Dividenden weiter auf nun +

TEUR 345 (Vorjahr + TEUR 297) gesteigert. Die um TEUR 118 auf nun TEUR 804

(Vorjahr TEUR 685) gestiegenen Erträge aus Beteiligungen sind hierin noch

nicht enthalten.

RCM Beteiligungs AG

Der Vorstand

Über die RCM Beteiligungs AG:

Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein

Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den

Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum

Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital

AG und die SM Domestic Property AG. Regional fokussiert sich das Unternehmen

auf Investitionen in Sachsen und hier auf die Region Dresden. Das

Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und

seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a. im

Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der

Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra

gehandelt (WKN A1RFMY).

Kontakt IR und PR

und mitteilende Person:

Reinhard Voss

Vorstand

RCM Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031-4690964

mobil: 0172-4892740

reinhard.voss@rcm-ag.de

Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen,

Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren

diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG.

Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren

unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung

erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine

Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der

RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S.

persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933

in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für

Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden.

HRB-Nr. 245448 AG Stuttgart, Steuer-Nr. 56465 01554, Finanzamt Böblingen

www.rcm-ag.de, info@rcm-ag.de

Vorstand: Martin Schmitt (Vors.), Reinhard Voss,

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Steinbrenner

Kontakt:

Reinhard Voss

Vorstand

RCM Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34

71063 Sindelfingen

Tel.: 07031-4690964

mobil: 0172-4892740

reinhard.voss@rcm-ag.de

