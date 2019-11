DGAP-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN erhält mehrere nicht verbindliche und unter Bedingungen stehende Interessensbekundungen und entscheidet, Gespräche über mögliche stra-tegische Alternativen zu führen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

QIAGEN N.V.: QIAGEN erhält mehrere nicht verbindliche und unter Bedingungen stehende Interessensbekundungen und entscheidet, Gespräche über mögliche stra-tegische Alternativen zu führen

15.11.2019 / 21:20 CET/CEST

QIAGEN erhält mehrere nicht verbindliche und unter Bedingungen stehende

Interessensbekundungen und entscheidet, Gespräche über mögliche strategische

Alternativen zu führen

Venlo, Die Niederlande, 15. November 2019 - QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN;

Frankfurt Prime Standard: QIA) ("QIAGEN" oder die "Gesellschaft") erklärt,

mögliche strategische Alternativen zu prüfen, nachdem sie mehrere nicht

verbindliche und bedingte Interessensbekundungen über einen Erwerb

sämtlicher ausgegebenen Aktien an der Gesellschaft erhalten hat.

Der Aufsichtsrat und der Vorstand beabsichtigen, im Einklang mit ihren

organschaftlichen Pflichten und als Teil der Prüfung möglicher strategischer

Alternativen Gespräche mit Interessenten zu beginnen. Die Gespräche dienen

dem Ziel, mögliche strategische Alternativen zu sondieren, die unter

Berücksichtigung der Interessen der Stakeholder und Aktionäre von QIAGEN

höhere Wertsteigerungspotentiale bieten könnten als die starken

Wachstumsperspektiven der Gesellschaft, die bereits auf Stand-Alone Basis

bestehen.

Es ist nicht vorhersehbar, ob die Gespräche zu einem von der Gesellschaft

empfohlenen Angebot an alle Aktionäre der Gesellschaft führen werden.

Die Gesellschaft wird weitere Erklärungen hierzu abgeben, sofern und sobald

dies erforderlich sein sollte.

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section

27A des U.S. Securities Act (USWertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter

Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (USBörsengesetz)

von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen

("forward-looking statements") gelten.Soweit in dieser Meldung

zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, Markteinführungen,

regulatorische Einreichungen, Kollaborationen, Märkte, Strategie, Steuern

und operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt

auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den

bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis

derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten

und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im

Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen

Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen

und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen);

Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere

Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in

der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare

Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und

strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter

technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten

(einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und

Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die

Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten,

Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte

Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des

Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den

Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen,

Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und

Technologien; und andere Faktoren, angesprochen unter "Risikofaktoren" in

Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden

Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission

(USBörsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

QIAGEN N.V.

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

Die Niederlande

ISIN: NL0012169213

Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)

Kontakt

John Gilardi

Vice President, Head of Corporate Communications and Investor Relations

+49 2103 29 11711 and +1 240 686 2222

john.gilardi@qiagen.com

