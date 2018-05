DGAP-Adhoc: Pyrolyx AG: Verhandlungen mit AVIV Investments Pty Ltd gescheitert; keine Ausgabe von bis zu 899.657 neuen Aktien an AVIV Investments Pty Ltd (deutsch)

Pyrolyx AG: Verhandlungen mit AVIV Investments Pty Ltd gescheitert; keine Ausgabe von bis zu 899.657 neuen Aktien an AVIV Investments Pty Ltd

München, 22.05.2018

Über den Inhalt der Nachtragsvereinbarung vom 06.12.2016 zum Optionsvertrag

vom 17.12.2015 hat die Pyrolyx AG aufgrund von rechtlichen Zweifeln mit AVIV

Investments Pty Ltd, vertreten durch Michael Triguboff, und den beiden

anderen Optionsinhabern Verhandlungen geführt. Die Nachtragsvereinbarung vom

06.12.2016 sieht die Ausgabe von bis zu 1.005.817 neuen Pyrolyx-Aktien vor.

Davon sollten 899.657 Aktien auf AVIV Investments Pty Ltd entfallen.

Die Verhandlungen mit AVIV Investments Pty Ltd sind heute gescheitert.

Die Pyrolyx AG führt die Verhandlungen mit den anderen beiden

Optionsinhabern fort.

Der Vorstand hat heute aufgrund des Scheiterns der Verhandlungen mit AVIV

Investments Pty Ltd Rücksprache mit den Rechtsberatern der Gesellschaft

genommen und ist aufgrund dessen zu der Ansicht gelangt, dass die

Nachtragsvereinbarung vom 06.12.2016 wahrscheinlich nichtig ist und deshalb

keine Verpflichtung der Pyrolyx AG zur Ausgabe dieser Aktien besteht.

Sollte die Nachtragsvereinbarung vom 06.12.2016 nichtig sein, leben die

vorgehenden Vereinbarungen wieder auf, mit denen die Pyrolyx AG den drei

Optionsinhabern auf Barzahlung gerichtete Optionen eingeräumt hatte. Der

Wert dieser Optionen ist neben anderen Faktoren auch von der zukünftigen

Entwicklung des EBITDA der Pyrolyx International GmbH abhängig.

°