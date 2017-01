DGAP-Adhoc: Pütz Vermögensverwaltung AG: (deutsch)

Pütz Vermögensverwaltung AG:

Pütz Vermögensverwaltung AG:

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pütz Vermögensverwaltung AG (WKN: A1YC99)

Insiderinformation nach § 17 MAR

Die Gesellschaft (zukünftig firmierend unter "Lumaland AG") setzt nunmehr die auf der Hauptversammlung vom 22. Dezember 2016 beschlossene und durch den Erwerb der Möbelfreude GmbH angestoßene strategische Neuausrichtung weiter fort.

Dazu hat die Gesellschaft heute einen Kaufvertrag über sämtliche Geschäftsanteile an der sweet dreams GmbH mit Sitz in Berlin geschlossen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. In Zuge des Erwerbs soll der sweet dreams GmbH von der Gesellschaft ein Darlehen in siebenstelliger Höhe zur Verfügung gestellt werden. Mit den Mitteln dieses Darlehens sowie einem weiteren Bankdarlehen beabsichtigt die sweet dreams GmbH u.a. den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Lumaland Vertriebs GmbH, der SmileBaby GmbH und der StyroStar GmbH jeweils mit Sitz in Berlin. Die Gesellschaften sind e-Commerce Unternehmen mit starkem Marketplace Fokus.

Darüber hinaus plant die sweet dreams GmbH den Erwerb der restlichen 12,2% der Geschäftsanteile an der belsonno GmbH mit Sitz in Berlin (Charlottenburg). Auch dieses vorgenannte Unternehmen ist im Bereich des Online Handels tätig.

Berlin, 17. Januar 2017

Alexander Hertrampf Vorstand

Pütz Vermögensverwaltung AG Zehdenickerstr. 21 D-10119 Berlin Telefon: 49 (30) 34 655 836 Homepage: www.puetzag.de eMail: info@puetzag.de Vorstand: Alexander Hertrampf Aufsichtsratsvorsitzender: Ingo Schiller

Kapitalgesellschaft mit Sitz in Berlin | Amtsgericht Charlottenburg | HRB 128790 B

17.01.2017 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pütz Vermögensverwaltung AG Zehdenickerstr. 21 10119 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 34655836 E-Mail: info@puetzag.de Internet: www.puetzag.de ISIN: DE000A1YC996 WKN: A1YC99 Börsen: Freiverkehr in Hamburg

