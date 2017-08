DGAP-Adhoc: ProSiebenSat.1 Media SE: Ausblick auf die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2017 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

ProSiebenSat.1 Media SE: Ausblick auf die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2017

^ DGAP-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung ProSiebenSat.1 Media SE: Ausblick auf die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2017

28.08.2017 / 20:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 MAR

ProSiebenSat.1 Media SE: Ausblick auf die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2017

- TV-Werbeeinnahmen in Q3 2017 entwickeln sich unter bisherigen Erwartungen

- Finanzausblick für die Gruppe für das Gesamtjahr 2017 bestätigt

München, 28. August 2017. Vor dem Hintergrund jüngster Indikationen zur Entwicklung des TV-Werbegeschäfts der Gruppe im September erwartet die ProSiebenSat.1 Media SE nunmehr im dritten Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzrückgang für das Segment Broadcasting German-speaking im mittleren einstelligen Prozentbereich (Q3 2016: 472 Mio Euro). Zu diesem Schluss kam heute der Vorstand der Gesellschaft als Ergebnis einer Analyse der laufenden Geschäftsentwicklung. Die bisherigen Erwartungen verbesserter TV-Werbeeinnahmen im dritten Quartal 2017 für das Segment Broadcasting German-speaking der ProSiebenSat.1 Group werden daher voraussichtlich nicht erreicht.

Aufgrund der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung in den Bereichen TV-Distribution und Content Production sowie im Digitalgeschäft erwartet ProSiebenSat.1 jedoch für das dritte Quartal 2017 weiterhin einen Anstieg des Konzernumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr (Q3 2016: 857 Mio Euro). Für das adjusted EBITDA im dritten Quartal 2017 strebt der Konzern einen vergleichbaren Betrag wie im Vorjahresquartal an (Q3 2016: 202 Mio Euro). Diese Schätzung berücksichtigt bereits Entkonsolidierungseffekte aus dem Verkauf des internationalen Online-Flug-Reisebüros Etraveli.

Das Unternehmen geht zwar weiterhin davon aus, dass TV-Werbeausgaben auf das Jahresende verlagert werden und es hier im vierten Quartal zu einer deutlichen Verbesserung kommen wird. Dennoch passt die Gruppe ihren Gesamtjahresausblick für den TV-Werbemarkt in Deutschland an. Vorbehaltlich der Dynamik im vierten Quartal erwartet ProSiebenSat.1 nun, dass der deutsche TV-Werbemarkt im Jahr 2017 in etwa das Niveau des Vorjahres erreichen wird; zuletzt hatte das Unternehmen noch ein Wachstum am unteren Ende der Spanne von +1,5 bis +2,5 Prozent erwartet.

Insgesamt ist ProSiebenSat.1 weiterhin davon überzeugt, dass der Konzern ein anhaltend starkes Wachstum in den Bereichen außerhalb der klassischen TV-Werbung erreichen und darüber hinaus von Flexibilität in der Kostenbasis profitieren kann. Vor diesem Hintergrund und vorbehaltlich einer verbesserten Werbeentwicklung im vierten Quartal hält der Konzern an seinen Finanzzielen für das Gesamtjahr 2017 fest. Der Konzernumsatz soll danach mindestens im hohen einstelligen Prozentbereich steigen (GJ 2016: 3.799 Mio Euro), während sowohl das adjusted EBITDA (GJ 2016: 1.018 Mio Euro) als auch der bereinigte Konzernüberschuss (GJ 2016: 536 Mio Euro) weiterhin das Vorjahresniveau übertreffen sollen. ProSiebenSat.1 bestätigt ferner die kommunizierte Dividendenpolitik und den Zielkorridor für den Verschuldungsgrad.

Hinweis zur Berichterstattung

Die ProSiebenSat.1 Group verwendet mit dem adjusted EBITDA und dem bereinigten Konzernüberschuss auch sogenannte Non-IFRS-Kennzahlen; mit Beginn des Geschäftsjahres 2017 hat ProSiebenSat.1 hierzu eine um bestimmte Einflüsse bereinigte vollständige Ergebnisrechnung veröffentlicht. Diese Änderungen berücksichtigen die Entwicklung in der Berichtspraxis zu Non-IFRS-Kennzahlen sowie die erhöhten regulatorischen Transparenzanforderungen in diesem Bereich. Informationen zur Zusammensetzung des bereinigten Konzernüberschusses und des adjusted EBITDA finden sich auf Seite 73/74 des Geschäftsberichts 2016, der auf unserer Konzernwebsite www.ProSiebenSat1.com zur Verfügung steht.

---------------------------------------------------------------------------

28.08.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: ProSiebenSat.1 Media SE Medienallee 7 85774 Unterföhring Deutschland Telefon: +49 (0)89 9507-1463 Fax: +49 (0)89 9507-91463 E-Mail: Dirk.Voigtlaender@ProSiebenSat1.com Internet: www.prosiebensat1.com ISIN: DE000PSM7770 WKN: 777117 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Luxemburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

604737 28.08.2017 CET/CEST

°