DGAP-Adhoc: Polyphor veröffentlicht Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung und gibt Finanzergebniss für das erste Halbjahr 2021 bekannt (deutsch)

Polyphor veröffentlicht Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

und gibt Finanzergebniss für das erste Halbjahr 2021 bekannt

27.09.2021 / 07:30 CET/CEST

Allschwil, Schweiz, 27. September 2021

Polyphor veröffentlicht Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

und gibt Finanzergebniss für das erste Halbjahr 2021 bekannt

- Ausserordentliche Generalversammlung am 28. Oktober 2021 zur Vorbereitung

des Zusammenschlusses mit EnBiotix Inc. mit nicht persönlich anwesenden

Aktionärinnen und Aktionären gemäß COVID-19-Verordnungen.

- Informationsgespräch zur ausserordentlichen Generalversammlung am 14.

Oktober 2021 um 14:00 Uhr.

Polyphor AG (SIX: POLN) hat heute die Einladung zu ihrer ausserordentlichen

Generalversammlung am 28. Oktober 2021 veröffentlicht und die

Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2021 bekannt gegeben. Die

Traktandenliste der ausserordentlichen Generalversammlung enthält Vorschläge

zur Genehmigung durch die Aktionärinnen und Aktionäre, darunter eine

ordentliche Kapitalerhöhung zur Durchführung der geplanten Fusion mit

EnBiotix Inc. ("Enbiotix"), einem privaten Unternehmen für seltene

Krankheiten mit einem spätklinischen Entwicklungsprogramm, das sich derzeit

auf Produkte für seltene, chronische Atemwegserkrankungen konzentriert.

Ausserordentliche Generalversammlung

Als Vorsichtsmassnahme hat der Verwaltungsrat beschlossen, die

ausserordentliche Generalversammlung am 28. Oktober 2021 gemäß der

COVID-19-Verordnung ohne physische Anwesenheit der Aktionärinnen und

Aktionäre durchzuführen.

Das Unternehmen ist bestrebt, dass eine möglichst hohe Anzahl an

Aktionärinnen und Aktionäre ihre Stimmrechte ausüben, und wird deshalb am

14. Oktober 2021 um 14:00 Uhr eine digitale Informationsveranstaltung vor

der ausserordentlichen Generalversammlung abhalten. Alle Aktionärinnen und

Aktionäre sind eingeladen, ihre Fragen vorab per E-Mail einzusenden:

IR@polyphor.com.

Vorgeschlagene Änderungen bei den Mitgliedern des Verwaltungsrats und

geplante Änderungen im Managementteam

Nach erfolgreichem Abschluss der Fusion und wie bereits angekündigt, soll

Jeffrey D. Wager, derzeit Chairman und CEO von EnBiotix, Vorsitzender des

Verwaltungsrates und Chief Executive Officer des fusionierten Unternehmens

werden und damit den derzeitigen CEO von Polyphor, Gökhan Batur, ablösen.

Gökhan Batur wird die nächsten Schritte bis zum Abschluss der Transaktion

begleiten.

Andreas Wallnöfer, Silvio Inderbitzin und Hugh O'Dowd werden bei Vollzug der

Fusion als Verwaltungsratsmitglieder zurücktreten. Kuno Sommer und Bernard

Bollag, derzeitige Mitglieder des Verwaltungsrats von Polyphor, werden als

Verwaltungsratsmitglieder verbleiben. Dennis Ausiello, Dan Hartman und

Robert Clarke, derzeitige Mitglieder des Verwaltungsrats von EnBiotix,

werden als neue Mitglieder des Verwaltungsrats des fusionierten Unternehmens

vorgeschlagen.

Hernan Levett, der derzeitige CFO von Polyphor, soll weiterhin als CFO des

fusionierten Unternehmens tätig sein. Jürgen Froehlich, Chief Medical

Officer bei EnBiotix, soll CMO des Unternehmens werden und damit Frank Weber

ablösen, der sich dazu entschieden hat, Polyphor Ende Oktober 2021 zu

verlassen, um seine Karriere ausserhalb des Unternehmens weiter

fortzusetzen. Wie geplant wird Daniel Obrecht, Chief Scientific Officer von

Polyphor, auf Ende Jahr 2021 in den Ruhestand treten und das fusionierte

Unternehmen als wissenschaftlicher Berater weiterhin begleiten.

Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2021

In der ersten Hälfte des Jahres 2021 wurde der Grossteil der verfügbaren

Mittel dem Balixafortide-Phase III-Programm zugewiesen, während die

Mukoviszidose- und Antibiotika-Arzneimittelkandidaten weitgehend extern

finanziert wurden.

Der Gesamtverlust für den Berichtszeitraum belief sich auf CHF 23,6 Mio. Die

F&E-Kosten wurden in erster Linie durch die Phase-III-Studie mit

Balixafortide verursacht und werden voraussichtlich im vierten Quartal 2021

nach Beendigung der Studie deutlich sinken. Der Gesamtbestand an liquiden

Mitteln belief sich zum 30. Juni 2021 auf CHF 17,9 Mio. (Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente). Im September 2021 gaben Polyphor und EnBiotix

den Abschluss der zuvor angekündigten Kaufvereinbarung für inhalierbares

Murepavadin bekannt. Infolge des Abschlusses der Transaktion erhielt

Polyphor die vereinbarte Zahlung von 2'599'655 Aktien von EnBiotix (15,4 %

voll verwässerter Anteil an EnBiotix) zu einem vereinbarten Wert von USD 10

Mio., der sich derzeit nicht in der Jahresrechnung zum 30. Juni 2021

niederschlägt (siehe die wichtigsten Kennzahlen unten).

Da der Vollzug der Fusionsvereinbarung mit EnBiotix für das vierte Quartal

2021 erwartet wird, wird das Unternehmen nach dem geplanten Abschluss eine

aktualisierte Prognose für die Betriebsausgaben 2021 vorlegen.

Informationsgespräch zur ausserordentlichen Generalversammlung

Bitte beachten Sie folgende Details:

Informationsgespräch: 14. Oktober 2021, 14:00 Uhr

Einwahlnummern:

CH: +41 44 580 7206 IT: +39 02 3600 8019

DE: +49 69 2222 25574 UK: +44 330 336 9125

FR: +33 1 70 72 25 50 US: +1 646-828-8193

Konferenz-ID: 6712283

Zur Liveschaltung der Präsentation für die Telefonkonferenz gelangen Sie mit

folgendem Link:

https://www.webcast-eqs.com/polyphor20211014/no-audio

Zum Audio Webcast mit Replay-Funktion gelangen Sie mit folgendem Link

(Audiosignal mit Folien):

https://www.webcast-eqs.com/polyphor20211014

Die komplette Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung finden Sie

hier:

www.polyphor.com/investor-relations/corporate -governance/

Die wichtigsten Kennzahlen

CHF Mio.

Erfolgsrechnung1 30.06.2021 30.06.2020

Umsatz 0.0 0.0

Forschungs- und Entwicklungskosten -22.2 -24.6

Nettoverlust -23.6 -27.8

Durchschnittlicher Netto-Cash-Burn2 -3.3 -5.4

Bilanz 30.06.2021 31.12.2020

Flüssige Mittel 17.9 34.3

Total Aktiven 26.0 46.8

Total Eigenkapital (6.1) 13.5

Eigenkapitalquote (23%) 29%

1) Basiert auf dem konsolidierten IFRS-Abschluss

2) Stellt den durchschnittlichen monatlichen Mittelabfluss für die operative

Geschäftstätigkeit und die Investitionstätigkeit dar

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Für Investoren: Für Medien:

Hernan Levett Dr. Stephan Feldhaus

Chief Financial Officer Feldhaus & Partner

Polyphor Ltd. +41 79 865 92 56

+41 61 567 16 00 [1]feldhaus@feldhaus-partner.ch

[1]IR@polyphor.com

1. mailto:feldhaus@feldhaus-partner.ch

1. mailto:IR@polyphor.com

Über Polyphor

Polyphor ist ein forschungsorientiertes Schweizer biopharmazeutisches

Unternehmen mit einer weltweit führenden

Makrozyklen-Peptidtechnologieplattform. Polyphor hat seinen Sitz in

Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss Exchange (SIX: POLN) kotiert.

Weitere Informationen unter www.polyphor.com.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Polyphor-Managements beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich

von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der

Finanzlage und der Performance von Polyphor, abweichen. Die Leser werden

darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu

verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Polyphor

lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und

Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Polyphor AG

Hegenheimermattweg 125

4123 Allschwil

Schweiz

Telefon: +41 61 567 1600

Fax: +41 61 567 1601

E-Mail: info@polyphor.com

Internet: www.polyphor.com

ISIN: CH0106213793

Valorennummer: POLN

Börsen: SIX Swiss Exchange

