DGAP-Adhoc: Polyphor und EnBiotix geben die Unterzeichnung einer Fusionsvereinbarung und den Verkauf von inhalierbarem Murepavadin an EnBiotix bekannt (deutsch)

Polyphor und EnBiotix geben die Unterzeichnung einer Fusionsvereinbarung und den Verkauf von inhalierbarem Murepavadin an EnBiotix bekannt

^

EQS Group-Ad-hoc: Polyphor AG / Schlagwort(e): Fusionen &

Übernahmen/Strategische Unternehmensentscheidung

Polyphor und EnBiotix geben die Unterzeichnung einer Fusionsvereinbarung und

den Verkauf von inhalierbarem Murepavadin an EnBiotix bekannt

01.09.2021 / 19:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Allschwil, Schweiz, 1. September 2021

Polyphor und EnBiotix geben die Unterzeichnung einer Fusionsvereinbarung und

den Verkauf von inhalierbarem Murepavadin an EnBiotix bekannt

- Polyphor und EnBiotix haben eine Fusionsvereinbarung unterzeichnet.

- EnBiotix erwirbt die Rechte an inhalierbarem Murepavadin zu einem

vereinbarten Wert von 10 Mio. USD im Austausch für 2'599'655 Stammaktien von

EnBiotix (15.4% voll verwässert von EnBiotix).

- Vor dem Abschluss der Fusion beabsichtigt EnBiotix eine Finanzierungsrunde

durchzuführen. Je nach Umfang der Finanzierungsrunde werden die derzeitigen

Polyphor-Aktionäre voraussichtlich zwischen 23 und 26 % des kombinierten

Unternehmens kontrollieren, wobei alle Aktien an der SIX Swiss Exchange

notiert sein werden.

- Mit Abschluss der Fusion wird ein Unternehmen mit einem späten klinischen

Entwicklungsprogramm entstehen mit zwei Programmen in der klinischen Phase

für Mukoviszidose.

- Das Unternehmen wird sich strategisch auf seltene Krankheiten und

Onkologie konzentrieren.

- Der Abschluss des Fusionsvertrags ist vorbehaltlich einer Reihe von

Bedingungen, darunter die Zustimmung der Aktionäre beider Unternehmen.

Polyphor (SIX: POLN) und EnBiotix Inc., ein privates Unternehmen für seltene

Krankheiten mit einem spätklinischen Entwicklungsprogramm, das sich derzeit

auf Produkte für seltene, chronische Atemwegserkrankungen konzentriert,

gaben heute bekannt, dass die Unternehmen eine Fusionsvereinbarung

unterzeichnet haben, nach der Polyphor das gesamte ausstehende Aktienkapital

von EnBiotix im Tausch gegen Polyphor-Aktien übernimmt. Die Transaktion

unterliegt einer Reihe von Abschlussbedingungen, darunter die Zustimmung der

Aktionäre von Polyphor und EnBiotix, ein zufriedenstellender Abschluss der

Due-Diligence-Prüfung und eine zufriedenstellende Beurteilung der

steuerlichen Folgen. Nach dem Abschluss der Fusion, der für das vierte

Quartal 2021 erwartet wird, soll Polyphor umbenannt und voraussichtlich

unter einem neuen Tickersymbol an der Schweizer Börse gehandelt werden.

Wenn der Zusammenschluss vollzogen ist, wird die Pipeline des fusionierten

Unternehmens zunächst Folgendes umfassen:

- ColiFin(R), das EnBiotix von der PARI Pharma GmbH, einem weltweit

führenden Anbieter von inhalativen Zerstäubungstherapien, für die weltweiten

Rechte ausserhalb Europas einlizensiert hat. ColiFin(R) ist in Europa seit

2010 als Erstlinientherapie für Lungeninfektionen bei Mukoviszidose (Cystic

Fibrosis - CF) zugelassen und verfügt über eine nachgewiesene Sicherheit,

Wirksamkeit und kommerzielle Erfolgsbilanz, die das fusionierte Unternehmen

auf dem US-amerikanischen und globalen Markt - sowohl innerhalb als auch

ausserhalb des Bereichs CF - nutzen wird.

- Inhalierbares Murepavadin, ein neuartiges inhalierbares Antibiotikum, das

speziell auf P. aeruginosa Infektionen abzielt, wird für die Behandlung

dieser Infektionen bei Menschen mit Mukoviszidose entwickelt und befindet

sich zu Beginn der Phase I Entwicklung mit eFlow(R) Technology Zerstäuber

(PARI Pharma GmbH).

- EBX-002, eine Kombination aus Amikacin (AMK) und einem

Potenzierungsmolekül zur Behandlung von NTM-Infektionen, die in

präklinischen Studien potenziell höhere Aktivität als ARYKACE(R) gezeigt

hat.

- Polyphors neuartiger CXCR4-Inhibitor, der sich auf seltene, hämatologische

Malignome konzentriert.

Das fusionierte Unternehmen plant, seine Pipeline durch mehrere klinische

Studien und strategische Transaktionen voranzutreiben, um ein Unternehmen in

den Bereichen seltene Krankheiten und Onkologie zu schaffen

- Beginn einer einzelnen Phase-III-Studie mit ColiFin(R) zur Behandlung von

Patientinnen und Patienten mit Mukoviszidose mit dem Ziel der FDA-Zulassung

in den USA.

- Beginn einer Phase-I-Studie mit inhalierbarem Murepavadin ebenfalls zur

Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Mukoviszidose.

- Weitere onkologische und nicht-onkologische Indikationen für Balixafortide

sollen in Zusammenarbeit mit Fosun Pharma, das die Rechte für China besitzt,

evaluiert werden.

- Nach Abschluss der Fusion ist beabsichtigt, Lizenzen für andere seltene

Krankheiten und Onkologieprodukte zu erwerben, um die Position in diesen

Therapiebereichen zu stärken.

«Nach einer umfassenden und gründlichen Prüfung aller strategischen Optionen

für Polyphor freuen wir uns sehr, die Unterzeichnung einer

Fusionsvereinbarung mit EnBiotix bekannt geben zu können», sagte Kuno

Sommer, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Polyphor. «Wir glauben, dass

die starke Pipeline des fusionierten Unternehmens und sein Fokus auf seltene

Krankheiten und Onkologie sehr gute Möglichkeiten bieten, um Patientinnen

und Patienten zu helfen, insbesondere Mukoviszidose-Patienten mit gleich

zwei Programmen im klinischen Stadium.»

«Wir fühlen uns geehrt, mit Polyphor fusionieren zu können, um gemeinsam

unsere Pipeline, unsere Aktionärsbasis sowie unser Managementteam sowohl in

den USA als auch in Europa zu erweitern. Da wir weiterhin eine einzigartige

Position als Unternehmen für seltene Krankheiten und Onkologie anstreben,

ist dieser Zusammenschluss mit Polyphor ein wichtiger strategischer

Schritt», sagte Jeffrey D. Wager, MD, Chairman & CEO von EnBiotix. «Wir sind

davon überzeugt, dass das fusionierte Unternehmen eine starke Plattform für

die Pipeline- und Unternehmensentwicklung bieten wird, und wir freuen uns

darauf, noch weitere Partnerschaften einzugehen, um an der Deckung des

weltweiten medizinischen Bedarfs mitzuwirken.»

Über die geplante Fusion

Gemäss der Fusionsvereinbarung wird Polyphor anbieten, das gesamte

ausstehende Aktienkapital von EnBiotix im Austausch gegen neu ausgegebene

Polyphor-Aktien bei Abschluss der Fusion zu erwerben. Der Abschluss ist

vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die üblichen

Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Polyphor- und

EnBiotix-Aktionäre, des zufriedenstellenden Abschlusses der

Due-Diligence-Prüfung und der zufriedenstellenden Beurteilung der

steuerlichen Folgen. Nach Abschluss der Fusion werden die ehemaligen

EnBiotix-Aktionäre (einschliesslich Investoren der geplanten

Finanzierungsrunde) voraussichtlich etwa 74-77% der Polyphor-Aktien

besitzen. Es wird erwartet, dass die derzeitigen Aktionäre von Polyphor nach

Abschluss der Fusion etwa 23-26% der ausgegebenen Aktien von Polyphor

besitzen werden.

Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig

genehmigt.

Über den Erwerb von inhalierbarem Murepavadin durch EnBiotix

Gleichzeitig haben die Unternehmen eine endgültige Vereinbarung über den

Kauf von Vermögenswerten unterzeichnet, wonach EnBiotix die Rechte für

inhalierbares Murepavadin von Polyphor zu einem vereinbarten Wert von 10

Mio. USD im Tausch gegen 2'599'655 Stammaktien von EnBiotix (15,4% voll

verwässert von EnBiotix) erwirbt. Der Abschluss dieser Vereinbarung wird für

September 2021 und vor dem erwarteten Abschluss der Fusionsvereinbarung

erwartet. Für den Fall, dass Polyphor den Fusionsvertrag nach Annahme eines

besseren Angebots kündigt - eine nach Schweizer Recht erforderliche Option

für Polyphor -, hat EnBiotix die Möglichkeit, den Kauf rückgängig zu machen.

Managementteam und Organisation

Nach erfolgreichem Abschluss der Fusion soll Jeffrey D. Wager, M.D., derzeit

Chairman und CEO von EnBiotix, Chairman des Board of Directors und Chief

Executive Officer des kombinierten Unternehmens werden und dabei Gökhan

Batur, derzeit CEO von Polyphor, ablösen. Gökhan Batur wird die nächsten

Schritte bis zum Abschluss der Transaktionen begleiten. Die Mitglieder des

Verwaltungsrats und das Managementteam des fusionierten Unternehmens werden

zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Conference Call

Polyphor und EnBiotix Conference Call um 14.00 CET am 3. September 2021

Polyphor und EnBiotix werden am 3. September 2021 um 14:00 CET (8:00 EST)

einen gemeinsamen Conference Call halten, gefolgt von einer Q&A Runde.

Dial-in number: (CH) +41 (0)44 580 1022

(USA) +1 646-828-8143

(DE) +49 (0)69 2222 2018

(UK) +44 (0)330 336 9434

Confirmation Code: 3194041

Zur Liveschaltung der Präsentation für die Telefonkonferenz gelangen Sie mit

folgendem Link: https://www.webcast-eqs.com/polyphor20210903/no-audio

Zum Audio Webcast mit Replay-Funktion gelangen Sie mit folgendem Link

(Audiosignal mit Folien): https://www.webcast-eqs.com/polyphor20210903

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Für Investoren: Für Medien:

Hernan Levett Dr. Stephan Feldhaus

Chief Financial Officer Feldhaus & Partner

Polyphor Ltd. +41 79 865 92 56

+41 61 567 16 00 [1]bschmid@lifesciadvisors.com

[1]IR@polyphor.com

1. mailto:bschmid@lifesciadvisors.com

1. mailto:IR@polyphor.com

Über Polyphor

Polyphor ist ein forschungsorientiertes Schweizer biopharmazeutisches

Unternehmen mit einer weltweit führenden

Makrozyklen-Peptidtechnologieplattform. Polyphor hat seinen Sitz in

Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss Exchange (SIX: POLN) kotiert.

Weitere Informationen unter www.polyphor.com.

Über EnBiotix

Enbiotix ist ein privates Unternehmen für seltene Krankheiten mit einem

ersten Fokus auf chronische Atemwegserkrankungen. Der Hauptsitz von EnBiotix

befindet sich in Boston, Massachussets, USA. Eine Tochtergesellschaft, die

EnBiotix GmbH, hat ihren Sitz in Leipzig, Deutschland. Weitere Informationen

unter www.enbiotix.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Polyphor-Managements beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich

von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der

Finanzlage und der Performance von Polyphor, abweichen. Die Leser werden

darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu

verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Polyphor

lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und

Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Polyphor AG

Hegenheimermattweg 125

4123 Allschwil

Schweiz

Telefon: +41 61 567 1600

Fax: +41 61 567 1601

E-Mail: info@polyphor.com

Internet: www.polyphor.com

ISIN: CH0106213793

Valorennummer: POLN

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1230571

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1230571 01.09.2021 CET/CEST

°