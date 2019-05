DGAP-Adhoc: Polyphor präsentiert neue Überlebensdaten von Balixafortide auf dem ASCO Jahreskongress 2019 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Polyphor N":

Polyphor präsentiert neue Überlebensdaten von Balixafortide auf dem ASCO Jahreskongress 2019

Polyphor präsentiert neue Überlebensdaten von Balixafortide auf dem ASCO

Jahreskongress 2019

Allschwil, 17. Mai 2019

Die Polyphor AG (SIX: POLN) gab heute bekannt, dass sie auf dem

Jahreskongress der American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2019 in

Chicago vom 31. Mai bis 4. Juni 2019 neue klinische Daten zu den

Überlebensdaten der Phase-I-Studie mit Balixafortide, Polyphors führenden

immuno-onkologischen Wirkstoffs, in Kombination mit Eribulin bei

HER2-negativem metastasierendem Brustkrebs (MBK) präsentieren wird.

Die Phase-Ib-Studie untersuchte Balixafortide in Kombination mit Eribulin

bei 56 Patienten mit fortgeschrittenem HER2-negativem MBK. Das

Gesamtüberleben (overall survival) für die erweiterte Kohorte betrug 50%

nach 18 Monaten und 33,3% nach 24 Monaten, während das Gesamtüberleben für

die gesamte Wirksamkeitspopulation (overall efficacy population) 42,4% nach

18 Monaten und 25% nach 24 Monaten betrug. Diese Daten stimmen mit dem

positiven Trend aller in dieser Studie beobachteten Wirksamkeitswerte

überein, und die Sicherheitsdaten stimmen mit dem überein, was zuvor

berichtet wurde. Obwohl Vergleiche zwischen den Studien mit Vorsicht

interpretiert werden sollten, sind diese Überlebensraten, insbesondere für

die erweiterte Kohorte, höher als die für die Eribulin-Monotherapie bei

ähnlichen MBK-Populationen. Diese vielversprechenden Ergebnisse deuten

darauf hin, dass Balixafortide in Kombination mit Eribulin möglicherweise

eine neue Behandlungsmöglichkeit bei stark vorbehandelten Patienten mit

HER2-negativer MBK bieten könnte.

Der Abstract wird während der Session "Development Immunotherapy and Tumor

Immunobiology" am 1. Juni, 8:00 - 11:00 Uhr, präsentiert:

Abstract Nummer und Titel: #2606, Poster Board: #250, "Balixafortide (a

CXCR4 antagonist) + eribulin in HER2 negative metastatic breast cancer

(MBC): survival outcomes of the Phase I trial".

"Wir freuen uns über die Auswahl unseres Abstracts für die Präsentation auf

dem diesjährigen ASCO-Kongress. Auf dem AACR-Kongress im April haben wir

bereits Daten aus der Analyse von Patientenproben und weiteren Studien

vorgestellt, die bestätigen, dass Balixafortide ein starker Modulator des

Immunsystems ist. Die meisten Brustkrebspatientinnen, die Balixafortide

erhielten, zeigten eine positive Zunahme der Anzahl von Lymphozyten und

Neutrophilen, beides Zelltypen, die die Eliminierung von Tumorzellen

unterstützen", kommentierte Frank Weber, Polyphor Verwaltungsrat und Chief

Medical and Development Officer a.i. "Die vorgelegten Daten bestätigen das

einzigartige Profil von Balixafortide und seinen potenziellen Wert in der

Behandlung von metastasierendem Brustkrebs - einem Bereich, in dem noch

immer ein erheblicher medizinischer Bedarf besteht."

Für weitere Informationen:

Investoren:

Kalina Scott

Chief Financial Officer

Polyphor Ltd.

Tel: +41 61 567 16 67

Email: IR@polyphor.com

Medien:

Alexandre Müller

Dynamics Group AG

Tel: +41 43 268 32 31

Email: amu@dynamicsgroup.ch

Über Balixafortide (POL6326)

Balixafortide ist ein potenter und hochselektiver CXCR4 Antagonist, einem

G-Protein-gekoppelten Rezeptor (GPCR), der die Migration und das Homing von

Krebszellen und Zellen des Immunsystems des Patienten regelt. CXCR4 spielt

eine entscheidende Rolle bei Tumorwachstum, Überleben, Angiogenese und

Metastasierung. Hohe CXCR4-Spiegel wurden bei fast allen menschlichen

Tumorarten, einschliesslich Brustkrebs, nachgewiesen. Es ist nachgewiesen,

dass eine hohe CXCR4-Expression mit aggressivem metastasierendem Verhalten

von Krebszellen und einer schlechten Prognose korreliert.

Balixafortide wird entwickelt, um die Therapieergebnisse bei Krebs in

Kombination mit anderen Wirkstoffen zu verbessern. Balixafortide ist der

einzige CXCR4-Antagonist in der Entwicklung für Brustkrebs und der in der

Entwicklung am weitesten fortgeschrittenen CXCR4-Antagonisten gegen solide

Tumore und als erster Produktekandidat, der "Proof-of-Concept" erreicht hat.

Das Molekül wurde auf der Basis der von Polyphor entwickelten

Makrozyklus-Technologie entdeckt. In einer klinischen "Proof-of-Concept"

Studie bei Patientinnen mit fortgeschrittenem metastasierendem Brustkrebs

hat die Kombination von Balixafortide mit Eribulin sehr überzeugende

Resultate gezeigt. Der mit dem Input der FDA identifizierte Entwicklungspfad

beinhaltet die Durchführung einer einzigen Zulassungsstudie bei

HER-2-negativen metastasierenden Brustkrebspatientinnen, die zuvor

mindestens zwei Chemotherapien gegen metastasierenden Brustkrebs erhielten.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer beschleunigten Zulassung auf Basis

von Zwischenergebnissen. Polyphor führt auch präklinische Studien durch, um

das Potenzial für Balixafortide in Kombination mit anderen Medikamenten und

in anderen onkologischen Indikationen zu ermitteln.

Über Polyphor

Polyphor ist ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die

Entdeckung und Entwicklung von Antibiotika und immuno-onkologischen

Wirkstoffen konzentriert. Es hat die OMPTA (Outer Membrane Protein Targeting

Antibiotics) entdeckt und entwickelt. Die OMPTA sind potenziell die erste

neue Klasse von Antibiotika gegen Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren,

welche die Phase III der klinischen Entwicklung erreicht hat. Das

Hauptprodukt des Unternehmens, Murepavadin (POL7080), befindet sich in der

Phase III Entwicklung gegen Pseudomonas aeruginosa - von der WHO als

kritischer Erreger der Priorität 1 anerkannt. Zudem entwickelt Polyphor eine

Pipeline weiterer präklinischer Antibiotika auf Basis seiner

OMPTA-Plattform. Ausserdem entwickelt das Unternehmen einen

Immuno-onkologiewirkstoff, Balixafortide (POL6326), der sich in der

Startphase einer Phase III Studie in Kombination mit Eribulin bei Patienten

mit fortgeschrittenem Brustkrebs befindet. Zudem wird parallel dazu das

Potenzial weiterer Kombinationsmöglichkeiten und Indikationen untersucht.

Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss

Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen unter www.polyphor.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Polyphor-Managements beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich

von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der

Finanzlage und der Performance von Polyphor, abweichen. Die Leser werden

darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu

verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Polyphor

lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und

Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

