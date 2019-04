DGAP-Adhoc: Polyphor präsentiert auf dem ECCMID Kongress neue Daten zu Murepavadin und dem neuen OMPTA POL7306 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Polyphor N":

Polyphor präsentiert auf dem ECCMID Kongress neue Daten zu Murepavadin und dem neuen OMPTA POL7306

^

EQS Group-Ad-hoc: Polyphor AG / Schlagwort(e): Konferenz

Polyphor präsentiert auf dem ECCMID Kongress neue Daten zu Murepavadin und

dem neuen OMPTA POL7306

17.04.2019 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Allschwil, 17. April 2019

Polyphor präsentiert auf dem ECCMID Kongress neue Daten zu Murepavadin und

dem neuen OMPTA POL7306

- Murepavadin mit höherer Wirksamkeit als übliche

Anti-Pseudomonas-Antibiotika gegen multi-und colistinresistente Pseudomonas

aeruginosa-Isolate

- Wirkstoff POL7306 zeigt eine starke bakterizide Aktivität gegen eine

grosse Auswahl Gram-negativer Organismen, einschliesslich der WHO-Priorität

1 Gram-negative Krankheitserreger, und zeigt in vitro eine geringe

Bereitschaft zur Resistenzentwicklung

Die Polyphor AG (SIX: POLN) präsentiert auf dem Europäischen Kongress für

klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten (ECCMID) in Amsterdam neue

Daten über ihren wichtigsten Wirkstoff Murepavadin (POL7080), der sich

derzeit in der Phase III der klinischen Entwicklung befindet, und über ihr

präklinisches Mittelspektrum-Anti-Gram-negatives Antibiotikum POL7306.

Die Ergebnisse einer In-vitro-Studie, die die Aktivität von Murepavadin und

Standardtherapie-Antibiotika* gegen eine Auswahl von 495 neuen klinischen

Isolaten von Pseudomonas aeruginosa (PA) untersuchte, darunter 179 gegen

Colistin resistente Stämme, zeigten, dass Murepavadin eine höhere

Wirksamkeit hatte als die zu vergleichenden getesteten

Anti-Pseudomonas-Antibiotika. Im Weiteren zeigten die Ergebnisse eine hohe

Wirksamkeit gegen colistinresistente klinische Isolate von PA. Murepavadin

ist das am weitesten entwickelte Outer Membrane Protein Targeting Antibiotic

(OMPTA) und befindet sich derzeit in klinischen Studien der Phase III.

Die Polyphor präsentierte auch Daten aus verschiedenen Studien über ihr

neues Mittelspektrum-Antibiotikum POL7306 aus der OMPTA-Klasse mit einem

neuartigen Wirkmechanismus, der sich in der präklinischen Entwicklung zur

Behandlung von Infektionen durch resistente Gram-negative Bakterien

befindet. Die Ergebnisse zeigten, dass POL7306 eine grössere Aktivität gegen

eine grosse Auswahl von weltweit gesammelten Gram-negativen Organismen

zeigt, darunter colistinresistente, weitgehend arzneimittelresistente und

beta-Lactamase- und carbapenemaseproduzierende Isolate mit erweitertem

Spektrum, für die es derzeit begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt. Das

Wirkungsspektrum umfasst alle Gram-negativen ESKAPE** und WHO-Priorität 1

Gram-negative Krankheitserreger**. Darüber hinaus zeigte POL7306 eine starke

in-vivo Aktivität und zeigte eine geringe Neigung zur Resistenzentwicklung.

"Wir sind ermutigt durch die hohe Wirksamkeit unserer neuen

OMPTA-Antibiotika-Klasse, die das Potenzial hat, neue

Behandlungsmöglichkeiten gegen resistente Gram-negative Krankheitserreger zu

bieten, für die es derzeit begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt",

kommentierte Daniel Obrecht, Chief Scientific Officer von Polyphor. "Die in

vitro-Studie mit Murepavadin ist eine weitere Bestätigung der hervorragenden

antimikrobiellen Wirksamkeit bei multiplen und weitgehend

medikamentenresistenten (MDR/XDR), einschliesslich colistinresistenter

Stämme. Dank der finanziellen Unterstützung durch den Novo REPAIR Impact

Fund und CARB-X konnten wir ein weiteres Antibiotikum der OMPTA-Klasse

auswählen und die präklinischen Programme beschleunigen, die das Potenzial

haben, alle WHO-Prioritäts-1-Gram-negativen Krankheitserreger** zu

bekämpfen."

* Einschliesslich Aztreonam, Cefepime, Ceftazidime, Ceftazidime / Avibactam,

Ciprofloxacin, Piperacilline / Tazobactam, Doripenem, Gentamicin,

Ticarcillin-clavulanic acid, Levofloxacin, Tobramycin

** WHO priority 1 Krankheitserreger: carbapenem-resisentet Acinetobacter

baumannii, carbapenem-resistente Pseudomonas aeruginosa,

carbapenem-resistente und ESBL-produzierende Enterobacteriaceae,

Gram-negative ESKAPE Krankheitserreger: Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter

baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp.

Für weitere Informationen:

Investoren:

Kalina Scott

Chief Financial Officer

Polyphor Ltd.

Tel: +41 61 567 16 67

Email: IR@polyphor.com

Medien:

Alexandre Müller

Dynamics Group AG

Tel: +41 43 268 32 31

Email: amu@dynamicsgroup.ch

Über Murepavadin (POL7080)

Murepavadin ist der am weitesten fortgeschrittenen Wirkstoff von Polyphor

und der erste OMPTA in der klinischen Entwicklung. Es wird für die

Behandlung von nosokomialer Lungenentzündung (einschliesslich der im

Krankenhaus erworbenen (HABP) und Beatmung verbundenen bakteriellen

Lungenentzündung (VABP)) aufgrund von Pseudomonas aeruginosa entwickelt und

wurde mit dem Qualified Infectious Disease Product (QIDP) und dem Fast Track

Status der von der US Food and Drug Administration (FDA) zur Behandlung von

VABP aufgrund von Pseudomonas aeruginosa ausgezeichnet. Murepavadin ist ein

pathogenspezifisches Antibiotikum, das über einen neuartigen Wirkmechanismus

verfügt und an ein Aussenmembranprotein von Pseudomonas aeruginosa bindet.

Im Gegensatz zu gängigen Breitbandantibiotika ist Murepavadin ein

Präzisionsmedikament und unterstützt damit die wachsende Praxis der

"Antibiotika-Stewardship", die unter anderem den übermässigen Einsatz von

Breitbandantibiotika reduzieren will, um Resistenzbildung zu vermeiden und

das Mikrobiom der Patienten zu schützen. Basierend auf vielversprechenden

Phase-II-Ergebnissen hat Polyphor mit der FDA und der EMA einen optimierten

Entwicklungspfad für Murepavadin vereinbart und die klinische Phase

III-Studie begonnen.

Über Polyphor

Polyphor ist ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die

Entdeckung und Entwicklung von Antibiotika und immuno-onkologischen

Wirkstoffen konzentriert. Es hat die OMPTA (Outer Membrane Protein Targeting

Antibiotics) entdeckt und entwickelt. Die OMPTA sind potenziell die erste

neue Klasse von Antibiotika gegen Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren,

welche die Phase III der klinischen Entwicklung erreicht hat. Das

Hauptprodukt des Unternehmens, Murepavadin (POL7080), befindet sich in der

Phase III Entwicklung gegen Pseudomonas aeruginosa - von der WHO als

kritischer Erreger der Priorität 1 anerkannt. Zudem entwickelt Polyphor eine

Pipeline weiterer präklinischer Antibiotika auf Basis seiner

OMPTA-Plattform. Ausserdem entwickelt das Unternehmen einen

Immuno-onkologiewirkstoff, Balixafortide (POL6326), der sich in der

Startphase einer Phase III Studie in Kombination mit Eribulin bei Patienten

mit fortgeschrittenem Brustkrebs befindet. Zudem wird parallel dazu das

Potenzial weiterer Kombinationsmöglichkeiten und Indikationen untersucht.

Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss

Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen unter www.polyphor.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Polyphor-Managements beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich

von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der

Finanzlage und der Performance von Polyphor, abweichen. Die Leser werden

darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu

verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Polyphor

lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und

Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=LKGICQSBLB

Dokumenttitel: Polyphor_ECCMID_17.4.2019

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Polyphor AG

Hegenheimermattweg 125

4123 Allschwil

Schweiz

Telefon: +41 61 567 1600

Fax: +41 61 567 1601

E-Mail: info@polyphor.com

Internet: www.polyphor.com

ISIN: CH0106213793

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 800899

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

800899 17.04.2019 CET/CEST

°