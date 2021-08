DGAP-Adhoc: Polyphor gibt abschliessendes Update zur Phase-III-Studie FORTRESS mit Balixafortide bei Patientinnen mit fortgeschrittenem HER2-negativem Brustkrebs (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Polyphor N":

Polyphor gibt abschliessendes Update zur Phase-III-Studie FORTRESS mit Balixafortide bei Patientinnen mit fortgeschrittenem HER2-negativem Brustkrebs

Polyphor gibt abschliessendes Update zur Phase-III-Studie FORTRESS mit

Balixafortide bei Patientinnen mit fortgeschrittenem HER2-negativem

Brustkrebs

03.08.2021 / 19:00 CET/CEST

Allschwil, Schweiz, 3. August 2021

Polyphor gibt abschliessendes Update zur Phase-III-Studie FORTRESS mit

Balixafortide bei Patientinnen mit fortgeschrittenem HER2-negativem

Brustkrebs

- Der primäre Endpunkt der Studie, das progressionsfreie Überleben

(Progression Free Survival, PFS), wurde nicht erreicht

- Die vorab spezifizierte Zwischenanalyse des Gesamtüberlebens (OS) ergab

keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Studiengruppen

Polyphor AG (SIX: POLN) gab heute bekannt, dass die globale Phase-III-Studie

FORTRESS, die Balixafortide (POL6326) in Kombination mit Eribulin zur

Behandlung von Patientinnen mit HER2-negativem, lokal rezidivierendem oder

metastasierendem Brustkrebs untersucht, auch ihren primären Endpunkt nicht

erreicht hat. Wie bereits mitgeteilt, wurde die Analyse im Anschluss an die

Entscheidung des Unternehmens durchgeführt, die Beendigung der

FORTRESS-Studie einzuleiten.

Die FORTRESS-Studie untersucht die Wirksamkeit und Sicherheit der

Kombination von Balixafortide und Eribulin im Vergleich zur

Eribulin-Monotherapie bei Patientinnen mit HER2-negativem metastasiertem

Brustkrebs, deren Erkrankung nach einer bis vier Chemotherapielinien

fortgeschritten ist. Das progressionsfreie Überleben (PFS) ist der

wichtigste primäre Endpunkt der Studie. In die FORTRESS-Studie wurden 432

Patientinnen eingeschlossen, von denen 348 mindestens zwei vorangegangene

Chemotherapielinien erhalten hatten, eine vorab festgelegte Untergruppe der

Studie.

Die Studie hat ihren primären Endpunkt des PFS in der Gesamtpopulation

(n=432 Patientinnen) nicht erreicht: HR=1,10 (0,85, 1,41); p=0,445; medianes

PFS: 3,5 Monate (B+E) vs. 4.0 Monate (E) und auch nicht bei den Patientinnen

mit mindestens zwei vorangegangenen Chemotherapielinien gemäß der Bewertung

des unabhängigen Prüfungsausschusses (n=348 Patientinnen): HR=1,07 (0,81,

1,41); p=0,6158; medianes PFS: 3,5 Monate (B+E) vs. 4,0 Monate (E). Die

Bewertung des PFS durch die Prüfärzte stimmte mit der Analyse des

unabhängigen Prüfungsausschusses überein (HR=0,99 für die Gesamtpopulation

und HR=1,05 für die > Zweitlinienpopulation).

Zum Zeitpunkt der PFS-Analyse wurde auch eine vorab spezifizierte

Zwischenanalyse des Gesamtüberlebens (Overall Survival, OS) durchgeführt. Es

gab keine statistisch signifikanten Unterschiede für das Überleben in der

Gesamtpopulation (230 Ereignisse): HR=1,08 (0,71,1,63); p=0,5897; medianes

OS: 10,9 Monate (B+E) vs. 11,7 Monate (E) oder in der >

Zweitlinienpopulation (181 Ereignisse): HR=1,08 (0,66, 1,77); p=0,6126;

medianes OS: 11,0 Monate (B+E) vs. 11,2 Monate (E).

Die Analyse der Sicherheit und Verträglichkeit von Balixafortide in

Kombination mit Eribulin in der FORTRESS-Studie stimmte mit dem zuvor

berichteten Sicherheitsprofil überein, wobei eine numerisch höhere Anzahl

von Patientinnen schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (28,4% B+E vs. 26,5%

E) oder unerwünschte Ereignisse des Schweregrads 3 oder höher (68,3% B+E vs.

63,7% E) aufwiesen.

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wird die FORTRESS-Studie nunmehr beendet

und die vorab spezifizierte sekundäre Wirksamkeitsanalyse des Überlebens

nach Erreichen von 284 Ereignissen in der Gesamtpopulation wird nicht

durchgeführt.

«Angesichts des hohen ungedeckten medizinischen Bedarfs für Patientinnen mit

HER2-negativem Brustkrebs in einem späten Stadium der Erkrankung sind wir

sehr enttäuscht über die Ergebnisse der FORTRESS-Studie,» sagt Frank Weber,

CMO von Polyphor. «Wie bereits mitgeteilt, werden wir die Studie nun

beenden. Wir danken allen Patientinnen, Prüfärzten und medizinischen

Fachkräften sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre aktive

Teilnahme an dieser Studie und ihren Einsatz.»

Wie kürzlich angekündigt, hat der Verwaltungsrat die Frist für die

strategische Bewertung aller Optionen für die Zukunft des Unternehmens bis

spätestens Ende August verlängert.

Über die FORTRESS Studie

FORTRESS (POL6326-009) ist eine internationale, multizentrische,

randomisierte, aktiv-kontrollierte, offene Phase III Studie, die die

Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von intravenös verabreichtem

Balixafortide mit Eribulin im Vergleich zu Eribulin allein bei der

Behandlung von HER2-negativem, lokal rezidivierendem oder metastasierendem

Brustkrebs untersucht. Die Studie hatte 432 Patientinnen randomisiert, wobei

mindestens 344 Patientinnen eine Dritt- oder Folgelinie- und 88 Patientinnen

eine Zweitlinien-Chemotherapie erhielten.

Über Balixafortide

Balixafortide (POL6326) ist ein wirksamer, spezifischer und hochselektiver

Antagonist des Chemokinrezeptors CXCR4, eines G-Protein-gekoppelten

Rezeptors (GPCR), der das Trafficking und Homing sowohl von Krebszellen als

auch von Zellen des Immunsystems des Menschen reguliert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Für Investoren: Für Medien:

Hernan Levett Dr. Stephan Feldhaus

Chief Financial Officer Feldhaus & Partner

Polyphor Ltd. +41 79 865 92 56

+41 61 567 16 00 [1]bschmid@lifesciadvisors.com

[1]IR@polyphor.com

1. mailto:bschmid@lifesciadvisors.com

1. mailto:IR@polyphor.com

Über Polyphor

Polyphor ist ein forschungsorientiertes Schweizer biopharmazeutisches

Unternehmen, das sich der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Moleküle in

den Bereichen Onkologie und antimikrobielle Resistenz verschrieben hat und

dabei seine weltweit führende Makrozyklen-Peptidtechnologieplattform nutzt.

Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss

Exchange (SIX: POLN) kotiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

www.polyphor.com.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Polyphor-Managements beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich

von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der

Finanzlage und der Performance von Polyphor, abweichen. Die Leser werden

darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu

verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Polyphor

lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und

Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

