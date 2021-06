DGAP-Adhoc: Polyphor gibt Update zur Phase-III-Studie FORTRESS mit Balixafortide bei Patientinnen mit fortgeschrittenem HER2-negativem Brustkrebs (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Polyphor N":

Polyphor gibt Update zur Phase-III-Studie FORTRESS mit Balixafortide bei Patientinnen mit fortgeschrittenem HER2-negativem Brustkrebs

^

EQS Group-Ad-hoc: Polyphor AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse

Polyphor gibt Update zur Phase-III-Studie FORTRESS mit Balixafortide bei

Patientinnen mit fortgeschrittenem HER2-negativem Brustkrebs

28.06.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Allschwil, Schweiz, 28. Juni 2021

Polyphor gibt Update zur Phase-III-Studie FORTRESS mit Balixafortide bei

Patientinnen mit fortgeschrittenem HER2-negativem Brustkrebs

- Der co-primäre Endpunkt der Studie, die objektive Ansprechrate (Objective

Response Rate, ORR), wurde nicht erreicht

- Der Verwaltungsrat nimmt eine strategische Bewertung der Zukunft des

Unternehmens vor

Polyphor AG (SIX: POLN), ein forschungsorientiertes Schweizer

biopharmazeutisches Unter-nehmen, das sich auf die Entdeckung und

Entwicklung neuartiger Moleküle in den Bereichen Onkologie und

antimikrobielle Resistenz konzentriert, gab heute bekannt, dass die globale

Phase-III-Studie FORTRESS, die Balixafortide (POL6326) in Kombination mit

Eribulin zur Behandlung von Patientinnen mit HER2-negativem, lokal

rezidivierendem oder metastasierendem Brustkrebs untersucht, ihren

co-primären Endpunkt nicht erreicht hat.

In der primären Analyse zeigte Balixafortide plus Eribulin keine

Verbesserung der objektiven Ansprechrate (ORR) im Vergleich zu Eribulin

allein (13,0% versus 13,7%; p=1,00) in der Population der Patientinnen in

einer dritten und späteren Chemotherapielinie (n=330 Patientinnen), die für

mindestens 6 Monate beobachtet wurden. Die Rate des klinischen Nutzens, ein

wichtiger sekundärer Endpunkt, der eine stabile Erkrankung oder ein

bestätigtes Ansprechen für eine Dauer von mindestens 6 Monaten anzeigt, wie

vom unabhängigen radiologischen Komitee (independent radiological committee,

IRC) beurteilt, wurde bei 16,7% der Patientinnen im Balixafortide plus

Eribulin-Arm und bei 19,6% im Eribulin allein-Arm beobachtet. Die Studie

bestätigte das positive Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von

Balixafortide in Übereinstimmung mit der zuvor berichteten Phase-Ib-Studie.

Polyphor wird im nächsten Schritt die Daten weiter analysieren, gemeinsam

mit den Experten überprüfen und Mitte Juli über die Zukunft der Studie

entscheiden.

Der Verwaltungsrat nimmt eine strategische Bewertung der Zukunft des

Unternehmens vor und wird dabei alle möglichen Optionen in Betracht ziehen.

Spätestens Ende Juli wird er dazu ein Update kommunizieren.

«Angesichts des hohen ungedeckten medizinischen Bedarfs für Patientinnen mit

HER2-negativem Brustkrebs in einem späten Stadium der Erkrankung sind wir

sehr enttäuscht, dass die FORTRESS-Studie ihren co-primären Endpunkt nicht

erreicht hat», sagt Gökhan Batur, CEO von Polyphor. «Wir danken allen

Patientinnen, Prüfärzten und medizinischen Fachkräften sowie unseren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre aktive Teilnahme an der Studie

und ihren Einsatz.»

Über die FORTRESS Studie

FORTRESS (POL6326-009) ist eine internationale, multizentrische,

randomisierte, aktiv-kontrollierte, offene Phase III Studie, die die

Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von intravenös verabreichtem

Balixafortide mit Eribulin im Vergleich zu Eribulin allein bei der

Behandlung von HER2-negativem, lokal rezidivierendem oder metastasierendem

Brustkrebs untersucht. Die Studie hatte 432 Patientinnen randomisiert, wobei

mindestens 344 Patientinnen eine Dritt- oder Folgelinie- und 88 Patientinnen

eine Zweitlinien-Chemotherapie erhielten.

Über Balixafortide

Balixafortide (POL6326) ist ein wirksamer, spezifischer und hochselektiver

Antagonist des Chemokinrezeptors CXCR4, eines G-Protein-gekoppelten

Rezeptors (GPCR), der das Trafficking und Homing sowohl von Krebszellen als

auch von Zellen des Immunsystems des Menschen reguliert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Für Investoren:

Hernan Levett Chief Financial Guillaume van Renterghem LifeSci

Officer Polyphor Ltd. +41 61 Advisors Tel: +41 76 735 01 31

567 16 00 [1]IR@polyphor.com [1]gvanrenterghem@lifesciadvisors.com

1. mailto:IR@polyphor.com 1.

mailto:gvanrenterghem@lifesciadvisors.

com

Für Medien:

Bernhard Schmid

LifeSci Advisors

+41 44 447 12 21

bschmid@lifesciadvisors.com

Über Polyphor

Polyphor ist ein forschungsorientiertes Schweizer biopharmazeutisches

Unternehmen, das sich der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Moleküle in

den Bereichen Onkologie und antimikrobielle Resistenz verschrieben hat und

dabei seine weltweit führende Makrozyklen-Peptidtechnologieplattform nutzt.

Polyphor hat die Rekrutierung für eine Phase-III-Studie mit Balixafortide

(POL6326) in Kombination mit Eribulin bei Patientinnen mit fortgeschrittenem

Brustkrebs abgeschlossen. Darüber hinaus hat das Unternehmen das so genannte

Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics (OMPTA) entdeckt und

entwickelt. OMPTA stellt potenziell die erste neue Klasse von Antibiotika

gegen Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren dar. Das führende

OMPTA-Programm des Unternehmens ist eine inhalierbare Formulierung von

Murepavadin zur Behandlung von Pseudomonas aeruginosa-Infektionen bei

Patientinnen und Patienten mit Mukoviszidose. Polyphor hat seinen Sitz in

Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss Exchange (SIX: POLN) kotiert.

Weitere Informationen unter www.polyphor.com.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Polyphor-Managements beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich

von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der

Finanzlage und der Performance von Polyphor, abweichen. Die Leser werden

darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu

verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Polyphor

lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und

Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Polyphor AG

Hegenheimermattweg 125

4123 Allschwil

Schweiz

Telefon: +41 61 567 1600

Fax: +41 61 567 1601

E-Mail: info@polyphor.com

Internet: www.polyphor.com

ISIN: CH0106213793

Valorennummer: POLN

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1212381

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1212381 28.06.2021 CET/CEST

°