DGAP-Adhoc: Polyphor gibt Änderungen im Verwaltungsrat bekannt (deutsch)

20.11.2019 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Allschwil, Schweiz, 20. November 2019

Polyphor gibt Änderungen im Verwaltungsrat bekannt

Die Polyphor AG (SIX: POLN) hat heute bekannt gegeben, dass der Präsident

des Verwaltungsrates Argeris "Jerry" Karabelas aus persönlichen Gründen mit

sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Kuno Sommer,

Vizepräsident des Verwaltungsrates, wurde bis zur nächsten

Generalversammlung zum Präsidenten ernannt. Andreas Wallnöfer,

Verwaltungsratsmitglied seit 2016, wurde zum Vizepräsidenten ernannt.

"Jerry ist seit seiner Ernennung zum Präsidenten im Jahr 2013 massgeblich an

Polyphors Errungenschaften beteiligt. Seine Fachkompetenz, sein Netzwerk in

der Pharmaindustrie und seine Begeisterung für die Entwicklung unserer

Geschäftsstrategie waren von unschätzbarem Wert", sagt Kuno Sommer,

Präsident des Verwaltungsrates. "Im Namen der gesamten Polyphor-Organisation

möchte ich Jerry für seine Leistungen für Polyphor in den letzten sechs

Jahren danken. Dank seiner Vision, Energie und Leidenschaft hat sich

Polyphor zu einem börsennotierten Unternehmen mit einem Phase-III-Programm

entwickelt. Wir wünschen Jerry und seiner Familie alles Gute."

Andreas Wallnöfer ist Senior R&D Executive und ehemaliger Leiter der

weltweiten Klinischen Forschung und Exploratory Entwicklung bei F.

Hoffmann-La Roche AG.

"Ich freue mich über die Fortschritte, die Polyphor in den letzten sechs

Jahren bei der Weiterentwicklung der Pipeline und dem Übergang von einem

Kooperationsmodell für die Makromolekülforschung zu einer eigenen Pipeline

wichtiger Moleküle, insbesondere Balixafortide, das sich in der Phase III

zur Behandlung von metastasierendem Brustkrebs befindet, erzielt hat.

Bemerkenswert war auch der sehr erfolgreiche Börsengang im Jahr 2018. Obwohl

ich aus persönlichen Gründen zurücktrete, bin ich zuversichtlich, dass der

Verwaltungsrat unter Präsident Kuno Sommer und das Management unter der

Leitung von CEO Giacomo Di Nepi das Potenzial von Polyphor weiter ausbauen

werden", sagt Argeris Karabelas.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Für Investoren:

Hernan Levett

Chief Financial Officer

Polyphor Ltd.

Tel: +41 61 567 16 67

E-Mail: IR@polyphor.com

Für Medien:

Alexandre Müller

Dynamics Group AG

Tel: +41 43 268 32 32 31

E-Mail: amu@dynamicsgroup.ch

Über Polyphor

Polyphor ist ein biopharmazeutisches Schweizer Unternehmen, das sich auf die

Entdeckung und Entwicklung von immuno-onkologische Wirkstoffe und einer

neuen Klasse von Antibiotika konzentriert. Polyphor treibt Balixafortide

(POL6326) in einer Phase-III-Studie in Kombination mit Eribulin bei

Patienten mit fortgeschrittenem Brustkrebs voran und untersucht sein

Potenzial in anderen Krebsindikationen. Darüber hinaus hat sie das Outer

Membrane Protein Targeting Antibiotics (OMPTA) entdeckt und entwickelt.

OMPTA sind potenziell die erste neue Klasse von Antibiotika gegen

Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren. Das führende OMPTA-Programm des

Unternehmens ist eine inhalative Formulierung von Murepavadin zur Behandlung

von Pseudomonas aeruginosa-Infektionen bei Patienten mit Mukoviszidose.

Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss

Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen unter www.polyphor.com.

°