DGAP-Adhoc: Polyphor ernennt Gökhan Batur zum Chief Executive Officer (deutsch)

Polyphor ernennt Gökhan Batur zum Chief Executive Officer

Polyphor ernennt Gökhan Batur zum Chief Executive Officer

23.01.2020

Allschwil, Schweiz, 23. Januar 2020

Polyphor ernennt Gökhan Batur zum Chief Executive Officer

Die Polyphor AG (SIX: POLN) gab heute bekannt, dass Gökhan Batur, derzeit

Chief Commercial Officer (CCO) von Polyphor, mit sofortiger Wirkung zum

Chief Executive Officer (CEO) ernannt wurde. Er wird die Nachfolge von

Giacomo DiNepi antreten, der nach einer langjährigen und erfolgreichen

Karriere in der Pharmaindustrie in den Ruhestand tritt.

Kuno Sommer, Verwaltungsratspräsident von Polyphor, sagte: "Ich freue mich

sehr, dass wir mit Gökhan einen neuen CEO von Polyphor ernennen, der über

eine breite und internationale Erfahrung in der Healthcare-Industrie verfügt

und ein tiefes Verständnis für Polyphor und unser Geschäft hat. Gökhan Batur

ist seit 2019 bei Polyphor und er kann auf einen starken Leistungsausweis in

den Bereichen Führung, Strategie und Umsetzung verweisen. Da wir bereits die

Möglichkeit hatten, mit ihm als Mitglied der Konzernleitung

zusammenzuarbeiten, sind wir überzeugt, dass er die richtige Person ist, um

Polyphor zu leiten. Ich möchte auch Giacomo für seine Führung, sein

Engagement und seine grossartige Arbeit in den letzten Jahren danken,

insbesondere für den erfolgreichen Börsengang von Polyphor im Jahr 2018. Ich

wünsche ihm für die Zukunft alles Gute".

Gökhan Batur verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der

Healthcare-Industrie. Bevor er zu Polyphor kam, hatte er verschiedene

Managementpositionen bei MSD, zuletzt als Executive Director, Global Brand

Leader, Antibiotika, inne. Dabei war er für die Leitung des gesamten

Antibiotika-Portfolios von Merck verantwortlich, wobei er mehrere Inline-,

Einführungs- und Pipeline-Produkte sowie einen Umsatz von rund 2 Milliarden

Dollar verwaltete. Er studierte Management Information Systems an der

Bosporus-Universität in Istanbul.

Der Verwaltungsrat und das Management Team von Polyphor werden am 20.

Februar 2020 um 14.00 Uhr MESZ ein Business Update geben, gefolgt von einer

Diskussionsrunde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Für Investoren:

Hernan Levett

Chief Financial Officer

Polyphor Ltd.

Tel: +41 61 567 16 24

E-Mail: IR@polyphor.com

Für Medien:

Stephan Feldhaus

Feldhaus & Partner GmbH

Tel: +41 79 865 92 56

Email: feldhaus@feldhaus-partner.ch

Über Polyphor

Polyphor ist ein biopharmazeutisches Schweizer Unternehmen, das sich auf die

Entdeckung und Entwicklung von immuno-onkologische Wirkstoffe und einer

neuen Klasse von Antibiotika konzentriert. Polyphor treibt Balixafortide

(POL6326) in einer Phase-III-Studie in Kombination mit Eribulin bei

Patienten mit fortgeschrittenem Brustkrebs voran und untersucht sein

Potenzial in anderen Krebsindikationen. Darüber hinaus hat sie das Outer

Membrane Protein Targeting Antibiotics (OMPTA) entdeckt und entwickelt.

OMPTA sind potenziell die erste neue Klasse von Antibiotika gegen

Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren. Das führende OMPTA-Programm des

Unternehmens ist eine inhalative Formulierung von Murepavadin zur Behandlung

von Pseudomonas aeruginosa-Infektionen bei Patienten mit Mukoviszidose.

Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss

Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen unter www.polyphor.com.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Polyphor-Managements beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich

von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der

Finanzlage und der Performance von Polyphor, abweichen. Die Leser werden

darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu

verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Polyphor

lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und

Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

