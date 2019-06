DGAP-Adhoc: Polyphor ernennt Frank Weber zum neuen Chief Medical and Development Officer (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Polyphor N":

27.06.2019 / 07:00 CET/CEST

Allschwil, 27. Juni 2019

Polyphor ernennt Frank Weber zum neuen Chief Medical and Development Officer

Die Polyphor AG (SIX: POLN) hat heute die Ernennung von Dr. Frank Weber zum

Chief Medical and Development Officer (CMDO) mit Wirkung per 1. August 2019

bekannt gegeben. Dr. Weber, derzeit Mitglied des Verwaltungsrats,

unterstützte Polyphor seit dem 1. Januar 2019 als ad interim CMDO und wird

entsprechend per 31. August 2019 aus dem Verwaltungsrat ausscheiden.

Dr. Frank Weber verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung, mit einem

starken wissenschaftlichen Hintergrund und Erfahrung in allen Phasen der

Produktentwicklung sowie über klinische und operative Expertise. Er war

Senior Vice President, EU Medical and Global Medical Advisor von InterMune

und davor Chief Medical Officer bei Merck Serono. Dr. Weber hatte auch

verschiedene medizinische Positionen in der klinischen Entwicklung bei

American Cyanamid/Lederle, Sythelabo und Merck KGaA inne und arbeitete als

Medical Director in der Managed Care bei MedNet, einem Joint Venture von

Munich Re/United Health Care. Dr. Weber ist ausgebildeter Mund-, Kiefer- und

Gesichtschirurg und Immunologe. Er hat sein Medizinstudium an der

Universität Köln absolviert.

"Ich freue mich sehr über die Ernennung von Frank Weber zu unserem neuen

CMDO. Er hat in den letzten 6 Monaten in seiner Rolle als ad interim CMDO

eine ausgezeichnete Arbeit geleistet, wofür ich ihm herzlich danken möchte",

kommentierte Giacomo Di Nepi, Chief Executive Officer von Polyphor. "Es ist

eine grossartige Gelegenheit, nach der InterMune Erfahrung wieder mit ihm

zusammenzuarbeiten. Er verfügt über einen reichen Fundus an klinischen,

wissenschaftlichen und strategischen Kenntnissen und eine breite Erfahrung

in verschiedenen Bereichen, einschliesslich Antibiotika und der Onkologie,

mit der Entwicklung von Erbitux bei Merck. Ich möchte auch dem

Verwaltungsrat dafür danken, dass er Franks Schritt zur CMDO-Position

unterstützt hat."

"Der Verwaltungsrat dankt Frank für seinen grossen Beitrag und sein

Engagement für das Unternehmen. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner

ausserordentlichen Führungserfahrung und seinem wissenschaftlichen

Hintergrund die richtigen Fähigkeiten mitbringen wird, um die Pipeline des

Unternehmens weiter voranzutreiben", sagte Dr. Jerry Karabelas,

Verwaltungsratspräsident von Polyphor.

Dr. Weber wird ebenfalls per 1. September 2019 der Geschäftsleitung

beitreten, die gerade durch Gökhan Batur, Chief Commercial Officer, ergänzt

wurde, als Nachfolger von Helmut Kessmann, der nun an ihn berichtet.

Für weitere Informationen:

Investoren:

Kalina Scott

Chief Financial Officer

Polyphor Ltd.

Tel: +41 61 567 16 67

Email: IR@polyphor.com

Medien:

Alexandre Müller

Dynamics Group AG

Tel: +41 43 268 32 31

Email: amu@dynamicsgroup.ch

Über Polyphor

Polyphor ist ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die

Entdeckung und Entwicklung von Antibiotika und immuno-onkologischen

Wirkstoffen konzentriert. Es hat die OMPTA (Outer Membrane Protein Targeting

Antibiotics) entdeckt und entwickelt. Die OMPTA sind potenziell die erste

neue Klasse von Antibiotika gegen Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren,

welche die Phase III der klinischen Entwicklung erreicht hat. Das

Hauptprodukt des Unternehmens, Murepavadin (POL7080), befindet sich in der

Phase III Entwicklung gegen Pseudomonas aeruginosa - von der WHO als

kritischer Erreger der Priorität 1 anerkannt. Zudem entwickelt Polyphor eine

Pipeline weiterer präklinischer Antibiotika auf Basis seiner

OMPTA-Plattform. Ausserdem entwickelt das Unternehmen einen

Immuno-onkologiewirkstoff, Balixafortide (POL6326), der sich in der

Startphase einer Phase III Studie in Kombination mit Eribulin bei Patienten

mit fortgeschrittenem Brustkrebs befindet. Zudem wird parallel dazu das

Potenzial weiterer Kombinationsmöglichkeiten und Indikationen untersucht.

Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss

Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen unter www.polyphor.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Polyphor-Managements beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich

von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der

Finanzlage und der Performance von Polyphor, abweichen. Die Leser werden

darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu

verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Polyphor

lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und

Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

