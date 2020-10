DGAP-Adhoc: Polyphor erhält von CARB-X Fördergelder von bis zu 18,44 Mio. USD zur Unterstützung der Entwicklung seines Antibiotikaprogramms (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Polyphor N":

Allschwil, Schweiz, 14. Oktober 2020

Polyphor erhält von CARB-X Fördergelder von bis zu 18,44 Mio. USD zur

Unterstützung der Entwicklung seines Antibiotikaprogramms

Polyphor (SIX: POLN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine neue und

zweite nicht verwässernde Förderfinanzierung von CARB-X (Combating

Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) erhalten hat.

CARB-X ist eine globale Partnerschaft unter der Leitung der Universität

Boston, die sich der Unterstützung der Entwicklung antibakterieller Produkte

zur Diagnose, Prävention und Behandlung arzneimittelresistenter Infektionen

verschrieben hat. Diese Auszeichnung wird die Entwicklung des

"Thanatinderivat-Programms" unterstützen, das zu Polyphors neuartiger

Antibiotika-Klasse OMPTA (Outer Membrane Protein Targeting Antibiotic)

gehört, um potenziell lebensbedrohliche Infektionen zu behandeln, die durch

schwer zu behandelnde gramnegative Bakterien verursacht werden.

CARB-X wird Polyphor eine Anfangsfinanzierung von bis zu 2,62 Mio. USD für

den Abschluss der "Hit-to-Lead"-Phase und weitere Mittel in der Höhe von bis

zu 15,62 Mio. USD bei Erreichen bestimmter Projekt-Meilensteine zur

Verfügung stellen. Diese Finanzierung ist die zweite große Unterstützung für

das Antibiotika-Programm von Polyphor und folgt auf eine frühere Finanzhilfe

im Jahr 2019.

"CARB-X fördert die beste Wissenschaft und die vielversprechendsten

Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Welt im Frühstadium. Diese

finanzielle Förderung ist eine weitere Unterstützung unserer

Forschungsanstrengungen zur Entwicklung einer neuen Klasse von Antibiotika

zur Bekämpfung der Antibiotikaresistenz, einer der größten globalen

Herausforderungen für das Gesundheitswesen", sagte Gokhan Batur, Chief

Executive Officer von Polyphor. "Die Förderung ist eine starke Bestätigung

unserer innovativen Antibiotika-Plattform und ein wichtiger Meilenstein bei

der Umsetzung unserer Anfang dieses Jahres vorgestellten erneuerten

Strategie in diesem Bereich. Wir danken CARB-X für das anhaltende Vertrauen

und die Unterstützung."

Die von Polyphor und der Universität Zürich entdeckten Thanatinderivativen

Antibiotika gehören zu Polyphors neuer Antibiotika-Klasse OMPTA (Outer

Membrane Protein Targeting Antibiotic) und zielen auf das Lipopolysaccharid

(LPS)-Transportprotein A (LptA), ein neuartiges wesentliches Ziel im

LPS-Transportmechanismus gramnegativer Bakterien. Am wichtigsten ist, dass

diese neuen Arten von Antibiotika eine starke und spezifische

antimikrobielle Aktivität gegen Enterobacteriaceae aufweisen, einschließlich

extrem arzneimittelresistenter Stämme, die zu den Pathogenen der

WHO-Priorität 1 gehören.

"Schwere Infektionen sind eine globale Gesundheitsbedrohung, die zum Teil

auf das Auftreten arzneimittelresistenter Bakterien zurückzuführen ist, für

die es keine Therapien gibt", sagte Erin Duffy, Leiterin der Forschungs- und

Entwicklungsabteilung von CARB-X. "Das Projekt von Polyphor bereichert den

Pool neuartiger Ansätze zur Bereitstellung eines Therapeutikums, das

Infektionen behandeln kann, die durch multiresistente gramnegative

Krankheitserreger verursacht werden, für die wir nur wenige Optionen haben.

Das Projekt befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, und wenn es

erfolgreich ist und zugelassen wird, hätte es das Potenzial, die Art und

Weise zu verändern, wie diese lebensbedrohlichen Infektionen behandelt

werden, und könnte Leben retten."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Für Investoren:

Hernan Levett

Chief Financial Officer

Polyphor Ltd.

Tel: +41 61 567 16 00

E-Mail: IR@polyphor.com

Für Medien:

Stephan Feldhaus

Feldhaus & Partner GmbH

Tel: +41 79 865 92 56

Email: feldhaus@feldhaus-partner.ch

Über Polyphor

Polyphor ist ein forschungsorientiertes Schweizer biopharmazeutisches

Unternehmen, das sich der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Moleküle in

den Bereichen Onkologie und antimikrobielle Resistenz verschrieben hat und

dabei seine weltweit führende Makrozyklen-Peptidtechnologieplattform nutzt.

Polyphor treibt Balixafortide (POL6326) in einer Phase-III-Studie in

Kombination mit Eribulin bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs

voran und untersucht das Potenzial von Balixafortide in anderen

Krebsindikationen. Darüber hinaus hat das Unternehmen das so genannte Outer

Membrane Protein Targeting Antibiotics (OMPTA) entdeckt und entwickelt.

OMPTA stellt potenziell die erste neue Klasse von Antibiotika gegen

Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren dar. Das führende OMPTA-Programm des

Unternehmens ist eine inhalierbare Formulierung von Murepavadin zur

Behandlung von Pseudomonas aeruginosa-Infektionen bei Patientinnen und

Patienten mit Mukoviszidose. Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel

und ist an der SIX Swiss Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen

unter www.polyphor.com.

Über CARB-X

CARB-X ist eine globale Partnerschaft der Boston University, die sich der

Beschleunigung der antibakteriellen Forschung und Entwicklung in der frühen

Entwicklungsphase widmet, um der zunehmenden globalen Bedrohung durch

arzneimittelresistente Bakterien zu begegnen. CARB-X wird von der Boston

University geleitet und erhält die Finanzierung von der Biomedical Advanced

Research and Development Authority (BARDA), die Teil des Office of the

Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR) im US Department of

Health and Human Services ist, vom Wellcome Trust, vom Deutschen

Forschungsministerium, vom Department of Health and Social Care's Global

Antimicrobial Resistance Innovation Fund (GAMRIF) in Grossbritannien, der

Bill & Melinda Gates Foundation, und vom US National Institute of Allergy

and Infectious Diseases (NIAID). Als gemeinnützige Partnerschaft investiert

CARB-X von 2016-2022 bis zu 480 Millionen Dollar in die Unterstützung

innovativer Antibiotika und anderer Therapeutika, Impfstoffe und anderer

Präventionen sowie Diagnostika. CARB-X unterstützt die weltweit grösste und

innovativste Pipeline präklinischer Produkte gegen arzneimittelresistente

Infektionen. CARB-X hat seinen Sitz an der Boston University School of Law.

https://carb-x.org/. Folgen Sie uns auf Twitter @CARB_X.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Polyphor-Managements beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich

von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der

Finanzlage und der Performance von Polyphor, abweichen. Die Leser werden

darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu

verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Polyphor

lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und

Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Diese Forschung wird durch die Kooperationsvereinbarung Nr. IDSEP160030 von

ASPR/BARDA und durch Förderungen des Wellcome Trust und des

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt. Die

Ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung der Fördernehmer und geben

nicht notwendigerweise die offiziellen Ansichten des HHS Office of the

Assistant Secretary for Preparedness and Response oder anderer

CARB-X-Förderer wieder.

