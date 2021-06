DGAP-Adhoc: PolyPeptide Group ernennt Christina Del Vecchio zum General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung (deutsch)

PolyPeptide Group ernennt Christina Del Vecchio zum General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung

PolyPeptide Group ernennt Christina Del Vecchio zum General Counsel und

Mitglied der Geschäftsleitung

Zug, 25. Juni 2021 - PolyPeptide Group AG, ein weltweit führender Entwickler

und Hersteller von Peptiden, hat heute die Ernennung von Christina Del

Vecchio zum General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung bekannt

gegeben. Sie wird ihre Funktion bei PolyPeptide am 1. September 2021

aufnehmen und auch als Generalsekretärin des Unternehmens fungieren.

PolyPeptide CEO Raymond De Vré sagt: «Wir freuen uns sehr, Christina Del

Vecchio bei uns willkommen zu heissen. Sie kennt unser Unternehmen bereits

sehr gut, da sie bei unserem vor Kurzem erfolgten Börsengang an der SIX

Swiss Exchange eng mit uns zusammengearbeitet hat. Mit ihrer umfangreichen

internationalen Erfahrung in der Beratung börsenkotierter Unternehmen sowie

mit ihrer pragmatischen und geschäftsorientierten Denkweise bringt Christina

die idealen Voraussetzungen mit, um in dieser neu geschaffenen Position die

Weiterentwicklung unserer Organisation sowie das Wachstum unseres globalen

Geschäfts zu unterstützen.»

Zu PolyPeptide stösst Christina Del Vecchio von Niederer Kraft Frey AG,

einer führenden Schweizer Anwaltskanzlei mit Sitz in Zürich, wo sie seit

2013 tätig ist und 2018 Counsel wurde. Vor ihrer Zeit bei Niederer Kraft

Frey AG war sie Associate bei Latham & Watkins LLP in deren Londoner Büro.

Im Laufe ihrer Karriere hat Christina Del Vecchio zahlreiche Schweizer und

internationale Unternehmen bei Geschäfts- und Finanzierungstransaktionen, im

Wertpapierrecht, in Governance- und Compliance-Fragen sowie in weiteren

rechtlichen Angelegenheiten beraten.

Christina Del Vecchio schloss 2008 ihr Studium an der Columbia Law School

ab, wo sie als James Kent Scholar ausgezeichnet wurde, und absolvierte im

Jahr 2000 einen Bachelor of Arts (summa cum laude) an der University of

Florida. Sie ist 1978 geboren, in den USA aufgewachsen und Schweizer und

schwedische Staatsbürgerin.

Kontakt

Michael Stäheli, Head of Investor Relations & Corporate Communications

michael.staeheli@polypeptide.com, +41 41 723 20 34

Über PolyPeptide Group

PolyPeptide ist ein Auftragsentwickler und -Hersteller (CDMO) im Bereich

proprietärer und generischer Peptide in GMP-Qualität, die von Pharma- und

Biotech-Unternehmen in zugelassenen pharmazeutischen Produkten, Medikamenten

in der klinischen Entwicklung sowie in Generika eingesetzt werden. Das

Unternehmen, dessen Anfänge ins Jahr 1952 zurückreichen, stellt heute rund

die Hälfte aller derzeit zugelassenen Peptidwirkstoffe her und verfügt über

eine globale Präsenz mit sechs GMP-zertifizierten Produktionsanlagen in

Europa, den USA und Indien. Als multinationales Unternehmen mit über 900

Mitarbeitenden vereint PolyPeptide umfassendes Wissen und Erfahrung.

PolyPeptide ist organisch und durch selektive Akquisitionen bestehender

Expertise gewachsen und ist heute ein führendes Unternehmen in der

ausgelagerten Peptidherstellung. Die Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind

an der Schweizer Börse kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter

polypeptide.com.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche die aktuellen

Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen

Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächliche Entwicklung wesentlich von der in dieser Mitteilung

genannten oder implizierten abweicht. Die Informationen in dieser Mitteilung

entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand und PolyPeptide übernimmt keine

Verpflichtung zur Aktualisierung aufgrund neuer Informationen, künftiger

Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies sei durch geltende

Gesetze oder Regulierungen vorgeschrieben.

