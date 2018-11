DGAP-Adhoc: Philion SE steigt bei DEINHANDY ein: Einer der Top 3 der netzunabhängigen Mobilfunkdienstleister in Deutschland entsteht (deutsch)

Philion SE steigt bei DEINHANDY ein: Einer der Top 3 der netzunabhängigen Mobilfunkdienstleister in Deutschland entsteht

Berlin, 15. November 2018: Die Philion SE (ISIN: DE000A1X3WF3) hat ein

klares Ziel: Den Wandel im deutschen Telekommunikationsmarkt nutzen und

einen der drei führenden netzunabhängigen Mobilfunkdienstleister aufbauen.

Mit dem Einstieg beim führenden Onlineshop für Mobilfunk und digitales Leben

DEINHANDY und damit in den Online-Handel kommt Philion dem Ziel einen

bedeutenden Schritt näher. Dafür beteiligt sich Philion an der DEINHANDY

Muttergesellschaft Mister Mobile GmbH. DEINHANDY zählt zu den am schnellsten

wachsenden E-Commerce Plattformen in Deutschland.

Im Rahmen der Transaktion übernimmt zunächst aptus, die

Mehrheitsgesellschafterin der Philion SE, eine 30 Prozent Beteiligung vom

bisherigen Mister Mobile GmbH Mehrheitsgesellschafter einsAmobile. Diese

wird dann in den kommenden Monaten in die Philion eingebracht und von ihr

anschließend voll konsolidiert werden. Die Einbringung wird ohne die Ausgabe

weiterer Philion-Aktien erfolgen.

Die einsAmobile Gruppe (einsAmobile, TPHCom und Mister Mobile) gehört der

Schweizer mobilezone Gruppe. mobilezone (ISIN: CH0276837694) ist der

führende unabhängige Telekomspezialist im Bereich Mobil- und

Festnetztelefonie in der Schweiz (Umsatz 2017: 1,2 Milliarden Franken) und

bleibt mit 45 Prozent beteiligt. Mitgründer Robert Ermich hält die übrigen

25 Prozent und bleibt als Geschäftsführer aktiv. Philion und die mobilezone

Gruppe wollen auch über die Partnerschaft bei DEINHANDY hinaus, künftig eng

zusammenarbeiten.

Zur Philion Gruppe gehört bereits der größte unabhängige

Telekommunikationsfilialist in Deutschland - die Fexcom GmbH - mit derzeit

167 Stores bundesweit. Bis Ende 2019 soll die Zahl der Stores auf rund 300

fast verdoppelt werden. Unter dem Dach der Philion entsteht damit ein in

Deutschland einmaliger netzunabhängiger Mobilfunkdienstleister, der Online-

und Offline-Vertrieb miteinander verzahnt und so das Beste aus beiden Welten

im Bereich Telekommunikation vereint. Innerhalb dieser

Omni-Channel-Strategie wird Kunden künftig eine einzigartige Erlebniswelt

rund um Mobilfunk, Smart Home und IoT (Internet-of-Things)-Produkten unter

der bekannten Marke DEINHANDY geboten.

Kontakt für Rückfragen

Philion SE // www.philion.de // M: info@philion.de

Investor Relations & Presse

Fabian Lorenz // T: +49 221 29 83 15 88 // M: ir@philion.de

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Philion SE findet nicht statt.

Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und

die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten

Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien oder Japan bestimmt.

Über Mister Mobile GmbH

Mister Mobile wurde im Sommer 2014 von Robert Ermich und einsAmobile als

unabhängige Onlineplattform (mit der Marke DEINHANDY) für Smartphones,

Tablets und Tarife gegründet. DEINHANDY zählt heute zu den Marktführern

unter den Telekommunikationsportalen und liefert seinen Kunden neben

passenden Angeboten auch im unternehmenseigenen Blog und im Social

Media-Bereich umfangreiche Informationen rund um die digitale Welt. Dabei

verbindet das Berliner Unternehmen die Vorteile eines Vergleichsportals mit

dem Know-how eines Fachhändlers und bietet Endgeräte aller Preisklassen mit

passenden Tarifen für jeden Bedarf. Ziel von DEINHANDY ist es, für jeden

Besucher ein maßgeschneidertes Angebot zu finden. Rundum-Services zu

Vertragswechsel und Handyversicherung, sowie die Rücknahme von Altgeräten

runden das Angebot des Mobilfunkspezialisten ab.

Über Philion SE

Das Managementteam mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen

Telekommunikationsmarkt der Philion SE rund um den

Verwaltungsratsvorsitzenden René Schuster (ehemals Vorstandsvorsitzender von

Telefonica Deutschland) hat ein Ziel: Über eine Buy-and-Build-Strategie soll

in den kommenden Jahren ein führender netzunabhängiger Dienstleister für

alle digitalen Produkte rund um den Telekommunikationsmarkt aufgebaut

werden. Philion fungiert dabei als börsennotierte Holdinggesellschaft und

setzt für die Tochtergesellschaften auf eine Omni-Channel-Strategie, um die

Vorteile des Online-Handels mit denen des persönlichen vor Ort Services zu

verbinden. Erster Schritt war die Übernahme der Fexcom GmbH zum

Jahreswechsel 2017/18. Diese erste operative Tochtergesellschaft wurde im

Jahr 1993 gegründet, betreibt inzwischen mit 450 Mitarbeitern

deutschlandweit 167 Mobilfunkstores und hat im Jahr 2017 rund 52 Mio. Euro

umsetzt.

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag (Ticker-Symbol SIX: MOZN) ist mit

einem Umsatz von CHF 1'172 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 35.2 Mio. im

Berichtsjahr 2017 der führende unabhängige Schweizer und Deutsche

Telekomspezialist. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 900 Mitarbeitende

an den Standorten Rotkreuz (CH), Urnäsch (CH) , Zweidlen (CH), Wien (A),

Obertshausen (D), Berlin (D) und Münster (D). Das Angebot umfasst ein

vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und

Festnetztelefonie, Digital TV und Internet der wichtigen Anbieter. Eine

unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden,

Reparaturdienstleistungen, Grosshandelsaktivitäten sowie die Belieferung des

Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden

in 123 eigenen Shops in der Schweiz, an 65 Ashop Standorten in Deutschland

(Partnershops) sowie online über diverse Webportale angeboten.

Terminhinweis: Philion wird am 28.11.2018 auf dem Eigenkapitalforum in

Frankfurt am Main präsentieren.

°