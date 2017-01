DGAP-Adhoc: Pelikan Aktiengesellschaft: Gründung der Pelikan Procurement Sdn Bhd durch die Pelikan Aktiengesellschaft (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Pelikan":

Berlin, den 06. Januar 2017

Gründung der Pelikan Procurement Sdn Bhd durch die Pelikan Aktiengesellschaft

Die Pelikan Aktiengesellschaft hat mit Wirkung zum 04. Januar 2017 sämtliche Anteile an einer malayischen Mantelgesellschaft erworben. Die unter Pelikan Procurement Sdn Bhd firmierende Gesellschaft wird die Einkaufsfunktionen und verwandte Services für die Pelikan Gruppe in Asien übernehmen.

Der Vorstand

