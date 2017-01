DGAP-Adhoc: Pelikan Aktiengesellschaft: Erwerb der Pelikan Taiwan Co., Ltd ('Pelikan Taiwan') durch die Pelikan Aktiengesellschaft (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Pelikan":

DGAP-Ad-hoc: Pelikan Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Ankauf Pelikan Aktiengesellschaft: Erwerb der Pelikan Taiwan Co., Ltd ('Pelikan Taiwan') durch die Pelikan Aktiengesellschaft

03.01.2017 / 17:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad-Hoc-Meldung nach Art. 17 Abs. 1 MAR

Berlin, den 3. Januar 2017

Erwerb der Pelikan Taiwan Co., Ltd ("Pelikan Taiwan") durch die Pelikan Aktiengesellschaft

Die Pelikan Aktiengesellschaft hat mit der Pelikan International Corporation Berhard ("PICB") am 30. Dezember 2016 einen Vertrag über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Pelikan Taiwan geschlossen.

Der Kaufpreis in Höhe eines geringen, zweistelligen Millionenbetrages in EUR wurde anhand der Discounted Cash Flow Methode ermittelt, um eine faire Bewertung angesichts der beherrschenden Stellung der PICB zu gewährleisten.

Der Erwerb erfolgt innerhalb des Prozesses zur Vereinfachung von Unternehmensstruktur und -prozessen zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Geschäftes der Pelikan Aktiengesellschaft, der im Rahmen der Kapitalerhöhung 2015 angestoßen wurde.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pelikan Aktiengesellschaft Am Borsigturm 100 13507 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 43 93-0 Fax: +49 (0)30 43 93-3408 E-Mail: info@pelikan-ag.com Internet: www.pelikan-ag.com ISIN: DE0006053101, WKN: 605310, Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in München, Stuttgart, Tradegate Exchange

