DGAP-Adhoc: PUMA SE: PUMA wird Aussetzung der Dividende vorschlagen und die Hauptversammlung am 7. Mai 2020 digital abhalten (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

PUMA SE: PUMA wird Aussetzung der Dividende vorschlagen und die Hauptversammlung am 7. Mai 2020 digital abhalten

^

DGAP-Ad-hoc: PUMA SE / Schlagwort(e): Dividende

PUMA SE: PUMA wird Aussetzung der Dividende vorschlagen und die

Hauptversammlung am 7. Mai 2020 digital abhalten

03.04.2020 / 09:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PUMA wird Aussetzung der Dividende vorschlagen und die Hauptversammlung am

7. Mai 2020 digital abhalten

Herzogenaurach, den 3. April, 2020 - Infolge der stark negativen

Auswirkungen der aktuellen Sars-CoV-2-Krise auf unser Geschäft hat der

Vorstand der PUMA SE beschlossen, der Hauptversammlung die Aussetzung der

Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen. Außerhalb von

China, Japan und Südkorea sind beinahe alle PUMA-Geschäfte sowie die unserer

Partner aufgrund behördlicher Anordnungen vorübergehend geschlossen. Unser

E-Commerce-Geschäft ist zwar noch in fast allen Märkten aktiv, macht aber

weniger als 10% unseres Geschäfts aus. Dies hat natürlich zu einem

erheblichen Rückgang des Konzernumsatzes und des Cash Flows geführt. Es ist

derzeit nicht absehbar, wie lange diese Situation anhalten wird. Um diese

Krise zu meistern, arbeiten wir eng mit allen unseren Partnern wie Händlern,

Lieferanten, Vermietern, Banken und Behörden zusammen.

Wir reduzieren die Kosten und den Geldabfluss wo immer möglich, und

ergreifen Maßnahmen zur Sicherung zusätzlicher Finanzierung, um gemeinsam

mit unseren Partnern die Wertschöpfungskette in dieser Zeit

aufrechtzuerhalten. Unser Ziel ist es, diese Krise gemeinsam mit ihnen zu

überstehen. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, die kurzfristigen

Herausforderungen so gut wie möglich zu bewältigen, ohne jedoch die

mittelfristige Dynamik des Unternehmens zu beeinträchtigen.

Die Sicherstellung der Finanzierung in der Krise ist von entscheidender

Bedeutung, und wir glauben, dass die Aussetzung der Dividendenzahlungen

sowie der Verzicht auf die Vorstandsgehälter zu 100% sowie die Kürzung der

Gehälter unseres obersten Führungskreises um 25% unter den gegebenen

Umständen die richtigen Maßnahmen sind.

Aufgrund der Ausbreitung von Sars-CoV-2 in Deutschland und der behördlich

angeordneten Kontaktsperren haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der PUMA

SE beschlossen, die Hauptversammlung am 7. Mai 2020 als digitale Versammlung

abzuhalten. Die Einladung hierzu wird spätestens am 15. April 2020

veröffentlicht. Gemäß dem am 28. März 2020 in Kraft getretenen Gesetz zur

Bekämpfung der Auswirkungen von COVID-19 können Hauptversammlungen - zur

Vermeidung großer Menschenansammlungen - auch ohne physische Anwesenheit der

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten werden. Die

Hauptversammlung von PUMA am 7. Mai 2020 wird alle vom neuen Gesetz

geforderten Bedingungen erfüllen. Um eine konsistente Kommunikation in einem

sich schnell verändernden Geschäftsumfeld, das durch Sars-CoV-2 beeinflusst

wird, zu gewährleisten, hat PUMA zudem beschlossen, den Termin für die

Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2020 um eine Woche vom

30. April 2020 auf den 7. Mai 2020 zu verschieben.

Media Contact:

Kerstin Neuber - Corporate Communications - PUMA - +49 9132 81 2984 -

kerstin.neuber@puma.com

Investor Relations Contact:

Johan-Philip Kuhlo - Investor Relations - PUMA SE - +49 9132 81 3170 -

investor-relations@PUMA.com

PUMA

PUMA is one of the world's leading sports brands, designing, developing,

selling and marketing footwear, apparel and accessories. For more than 70

years, PUMA has relentlessly pushed sport and culture forward by creating

fast products for the world's fastest athletes. PUMA offers performance and

sport-inspired lifestyle products in categories such as Football, Running

and Training, Basketball, Golf, and Motorsports. It collaborates with

renowned designers and brands to bring sport influences into street culture

and fashion. The PUMA Group owns the brands PUMA, Cobra Golf and stichd. The

company distributes its products in more than 120 countries, employs more

than 13,000 people worldwide, and is headquartered in

Herzogenaurach/Germany.

---------------------------------------------------------------------------

03.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PUMA SE

PUMA WAY 1

91074 Herzogenaurach

Deutschland

Telefon: +49 9132 81 0

Fax: +49 9132 81 42375

E-Mail: investor-relations@puma.com

Internet: www.puma.com

ISIN: DE0006969603

WKN: 696960

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1014729

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1014729 03.04.2020 CET/CEST

°