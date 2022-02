DGAP-Adhoc: PSP Swiss Property mit einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr. Antrag zu einer erhöhten Dividende von CHF 3.75 pro Aktie. (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "PSP Swiss Property":

PSP Swiss Property mit einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr. Antrag zu einer erhöhten Dividende von CHF 3.75 pro Aktie.

PSP Swiss Property AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

PSP Swiss Property mit einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr. Antrag zu

einer erhöhten Dividende von CHF 3.75 pro Aktie.

22.02.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Jahresergebnis per 31. Dezember 2021 (12 Monate)

PSP Swiss Property hat ein sehr gutes operatives Ergebnis erzielt und sieht

sich durch ihr hochwertiges Qualitätsportfolio sowie der starken

Kapitalstruktur gut positioniert. Für das laufende Geschäftsjahr werden eine

Ebitda-Zunahme sowie eine stabile Leerstandsquote prognostiziert.

Immobilienportfolio

Der Bilanzwert des Portfolios betrug per Ende 2021 CHF 9.127 Mrd. (Ende

2020: CHF 8.577 Mrd.).

In der Berichtsperiode wurden diverse Projekte erfolgreich abgeschlossen und

ins Anlageportfolio umklassifiziert. Mit dem Neubau «ATMOS» in Zürich-West

ist ein modernes Bürogebäude mit rund 24 000 m2 vermietbarer Fläche

entstanden. Die Räume (Hotel, Restaurant und Büro) aus der sehr umfassenden

Renovation am Bahnhofquai und -platz in Zürich wurden den Mietern übergeben.

Die Liegenschaft an der Zollstrasse 6 in Zürich wurde umfassend renoviert.

Verkauft wurden die Immobilien Zürich, Schaffhauserstr. 611, und Locarno,

Via Respini 7/9, sowie ein Teil der Liegenschaft in Wabern, Gurtenbrauerei

32/37. Gekauft wurden keine Anlageliegenschaften.

Vier Anlageliegenschaften wurden als Entwicklungsprojekte umklassifiziert.

An der Zeughausgasse 26/28 in Bern wird die veraltete Bausubstanz bis Mitte

2022 umfassend saniert und die Hotelnutzung auf alle Obergeschosse

ausgedehnt. Die SV Group wird dort im Sommer 2022 ihr Extended-Stay-Hotel

«Stay Kooook» mit 85 Zimmern eröffnen. Das Restaurant im Erdgeschoss wird um

die benachbarten Verkaufsflächen erweitert. Die Investitionssumme beträgt

rund CHF 20 Mio. An der Gartenstrasse 32 in Zürich werden bis Mitte 2022 im

Rahmen einer umfassenden Sanierung die Fassade und die technischen Anlagen

komplett erneuert. Zudem wird eine zeitgemässe Photovoltaik-Anlage

installiert. Die Investitionssumme beträgt rund CHF 7 Mio. Verhandlungen mit

einer namhaften Bank für die Anmiete der gesamten Immobilie stehen kurz vor

dem Abschluss. Die Liegenschaft an der Freie Strasse 38 in Basel ist ein

ideales Geschäftshaus für eine gemischte Verkaufs- und Büronutzung. Nach dem

Wegzug des Hauptmieters wird das Gebäude bis Mitte 2022 umfassend saniert.

Die Investitionssumme beträgt rund CHF 5 Mio. Sämtliche Flächen konnten

mittlerweile bereits wieder vermietet werden. Nach dem Wegzug des

Einzelmieters aus dem Bürogebäude an der Richtistrasse 3 in Wallisellen,

werden für diese Liegenschaft diverse Nutzungsalternativen geprüft und

abgeklärt. Im Vordergrund steht vor allem eine Neukonzipierung der

Nutzungsflächen. Bis Mitte 2022 werden rund CHF 3 Mio. investiert.

Die Überbauung «Residenza Parco Lago» in Paradiso (Lugano) befand sich seit

2017 im Bau und wurde erfolgreich abgeschlossen. Per Ende 2021 waren 76% der

Einheiten verkauft und 7% reserviert. Ferner haben wir ein

Entwicklungsprojekt in Kilchberg, einen Teil eines Areals in Wädenswil und

weitere Stockwerkeinheiten in Rheinfelden verkauft. Gekauft wurden weder

Areale, noch Projekte.

Ende 2021 betrug die Leerstandsquote 3.8% (Ende 2020: 3.0%). Vom gesamten

Leerstand sind 0.5 Prozentpunkte auf laufende Sanierungsarbeiten

zurückzuführen. Von den 2022 auslaufenden Mietverträgen (CHF 54.8 Mio.)

waren per Ende 2021 bereits 72% erneuert. Die sogenannte Wault (weighted

average unexpired lease term) des Gesamtportfolios betrug 4.0 Jahre. Die

Wault der zehn grössten Mieter, die rund 30% der Mieterträge beitragen, lag

bei 3.6 Jahren.

Nachhaltigkeit

Immer mehr Anleger investieren nach Nachhaltigkeits-Kriterien. In dieser

Beziehung kommt uns unser langjähriger Fokus auf Nachhaltigkeit zugute, die

seit jeher integraler Bestandteil unserer Strategie ist. Externe Benchmarks

wie CDP oder GRESB und die erneute «Great Place to Work(R)»-Zertifizierung

attestieren uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. «Great Place to

Work(R)»

steht für eine hervorragende Arbeitsplatzkultur und hohe

Arbeitgeberattraktivität. Im Herbst 2021 erfolgte die zweite Zertifizierung

als «Great Place to Work(R)».

Wir werden weiterhin die spezifischen CO2-Emissionen unserer Liegenschaften

reduzieren, um unseren Beitrag zur Erreichung der nationalen und

internationalen Ziele zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten. Im

Berichtsjahr haben wir das im Jahr 2020 definierte Ziel (bis 2035 Halbierung

der spezifischen CO2-Emissionen gegenüber 2019) und den damit verbundenen

CO2-Absenkpfad

in unseren Tools und Planungen abgebildet. In den nächsten Jahren möchten

wir unsere Mieter und Lieferanten noch stärker in unsere

Nachhaltigkeits-Bemühungen einbinden.

Jahresergebnis 2021 (12 Monate)

In der Berichtsperiode erwirtschafteten wir einen Gewinn ohne

Liegenschaftserfolge von CHF 221.1 Mio., was einer Zunahme um CHF 5.3 Mio.

oder 2.5% gegenüber der Vorjahresperiode entspricht (2020: CHF 215.8 Mio.).

Diese Steigerung ist hauptsächlich auf höhere Mieteinnahmen (+ CHF 13.4

Mio.) sowie höhere Gewinne aus dem Verkauf von Entwicklungsprojekten und

Stockwerkeigentum (+ CHF 3.9 Mio.) zurückzuführen. Bei den Mieteinnahmen ist

zu berücksichtigen, dass Corona-bedingt Mietzinserlasse in der Höhe von CHF

3.7 Mio. gewährt wurden (2020: CHF 4.6 Mio.). Die aktivierten

Eigenleistungen haben um CHF 3.8 Mio. und der übrige Ertrag ebenfalls um CHF

3.8 Mio. abgenommen. Kostenseitig konnten die Finanzierungskosten gesenkt

werden (- CHF 2.1 Mio.). Der gesamte Betriebsaufwand ist gegenüber der

Vorjahresperiode um CHF 3.1 Mio. gestiegen. Der Gewinn ohne

Liegenschaftserfolge pro Aktie, welcher die Basis für die

Dividendenausschüttung bildet, betrug CHF 4.82 (2020: CHF 4.70).

Der Reingewinn erreichte CHF 595.0 Mio. (2020: CHF 292.1 Mio.). Die

Steigerung des Reingewinns um CHF 302.9 Mio. gegenüber der Vorjahresperiode

erklärt sich einerseits durch die oben erwähnten Effekte, andererseits aber

vor allem durch die Portfolioaufwertung in der Höhe von CHF 464.9 Mio.

(2020: CHF 101.6 Mio.); davon fielen CHF 331.9 Mio. bereits bei den

Bewertungen im Verlauf des Geschäftsjahrs bis Ende September 2021 an.

Hauptgrund für die Aufwertung war die Reduktion der Diskontierungssätze

infolge der weiter gesunkenen Renditeerwartungen der Investoren sowie

erfolgreiche Vermietungen. Der Gewinn pro Aktie betrug CHF 12.97 (2020: CHF

6.37).

Per Ende 2021 betrug das Eigenkapital pro Aktie (Net Asset Value; NAV) CHF

109.42 (Ende 2020: CHF 99.83). Der NAV vor Abzug latenter Steuern belief

sich auf CHF 131.84 (Ende 2020: CHF 119.57).

Solide Kapitalstruktur

Mit einem Eigenkapital von CHF 5.019 Mrd. per Ende 2021 - entsprechend einer

Eigenkapitalquote von 54.7% - bleibt die Eigenkapitalbasis solide (Ende

2020: CHF 4.579 Mrd. bzw. 52.8%). Das zinspflichtige Fremdkapital betrug CHF

3.013 Mrd. bzw. 32.8% der Bilanzsumme (Ende 2020: CHF 3.057 Mrd. bzw.

35.3%). Der durchschnittliche Fremdkapitalkostensatz lag bei tiefen 0.40%

(Ende 2020: 0.47%). Die durchschnittliche Zinsbindung betrug 5.1 Jahre (Ende

2020: 5.0 Jahre). Aktuell stehen ungenutzte Kreditlinien von CHF 900 Mio.

(davon CHF 600 Mio. zugesichert) zur Verfügung.

PSP Swiss Property hat von Moodys ein Issuer Rating A3 sowie ein Senior

Unsecured Rating A3 (Ausblick stabil).

Ausführungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise

Dank der breiten Portfolio-Diversifikation und der Ausrichtung auf

Büronutzung an zentralen Lagen ist das Exposure von PSP Swiss Property in

den von der Corona-Krise betroffenen Branchen überschaubar. Insgesamt wurden

in der Berichtsperiode Mietzinserlasse in der Höhe von CHF 3.7 Mio.

erfolgswirksam erfasst (2020: CHF 4.6 Mio.). Der Stand des Mietinkassos

belief sich in der Berichtsperiode auf 100% (2020: 97%). Die durch den

Lockdown bedingten offenen Mietzinsforderungen betrugen per Ende 2021 CHF

3.5 Mio. (Ende 2020: CHF 5.4 Mio.).

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 11. Februar 2022 wurde eine 0.0-%-Privatplatzierung (all-in -0.45%) mit

einem Volumen von CHF 100 Mio. und einer Fälligkeit im August 2022

emittiert.

Mit Wirkung per 17. Februar 2022 haben wir mit der Swiss Life AG und der

Anlagestiftung Swiss Life einen Asset-Swap durchgeführt. Erworben haben wir

dabei für insgesamt CHF 67.6 Mio. zwei Geschäftsliegenschafen in Zürich, an

der Lintheschergasse 10 und an der Mühlebachstrasse 2. Im Gegenzug haben wir

für insgesamt CHF 59.8 Mio. drei Immobilien verkauft (Rue du Pont 22 in

Lausanne, Lintheschergasse 23 und Löwenstrasse 16 in Zürich). Der

Differenzbetrag wurde in bar ausgeglichen.

Wesentliche Anträge an die Generalversammlung vom 31. März 2022

Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2021 eine erhöhte

ordentliche Dividendenausschüttung von CHF 3.75 pro Aktie (Vorjahr: CHF

3.65). In Relation zum Gewinn ohne Liegenschaftserfolge entspricht dieser

Betrag einer Payout-Ratio von 77.8%; im Verhältnis zum Jahresendkurs 2021

von CHF 113.70 ergibt dies eine Rendite von 3.3%.

Es stellen sich alle Mitglieder des Verwaltungsrats und des

Vergütungsausschusses sowie Herr Dr. Luciano Gabriel als Präsident des

Verwaltungsrats für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Prüfungsausschuss und

der Vergütungsausschuss sollen aus den drei bisherigen Mitgliedern bestehen,

nämlich den Herren Prof. Dr. Peter Forstmoser, Adrian Dudle und Josef

Stadler, wobei Herr Prof. Dr. Peter Forstmoser weiterhin als Vorsitzender

beider Ausschüsse vorgesehen ist. Der Nominationsausschuss soll ebenfalls

aus den bisherigen drei Mitgliedern, Herrn Josef Stadler (Vorsitz), Frau

Corinne Denzler und Herrn Adrian Dudle, bestehen.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 31. März 2022

ausserdem die Zuwahl von Herrn Mark Abramson als neues Mitglied des

Verwaltungsrats vor. Herr Mark Abramson, 1970, amerikanischer und

israelischer Staatsbürger, wohnhaft in New York, USA, MA in Economics

(American University, Washington D.C., USA) ist unabhängiger Berater für

private und börsenkotierte Immobilienfirmen und -gesellschaften. Von 2005

bis 2017 war Herr Abramson - zuletzt als Partner und Co-Leiter des Bereichs

Public Equity Investment Management - mit Arbeitsort in München,

Deutschland, bei Heitman LLC, Chicago, USA, einem grossen globalen

Immobilieninvestor tätig. (Zur weiteren Biographie siehe auch www.psp.info >

Unternehmen > Leitung).

Ausserdem beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von Ernst & Young AG,

Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Ausblick 2022

Unser Fokus bleibt unverändert: Wir modernisieren ausgewählte Immobilien,

arbeiten an unseren Entwicklungsprojekten und bleiben aktiv in der

Vermietung. Zukäufe kommen nur in Frage, wenn sie langfristig Mehrwert in

Aussicht stellen. Nicht-strategische Immobilien werden wir weiterhin

selektiv verkaufen. Bezüglich Finanzierung halten wir an unserer bewährten

konservativen Politik fest.

Für das Geschäftsjahr 2022 erwarten wir einen Ebitda ohne

Liegenschaftserfolge von CHF 285 Mio. (2021: CHF 278.8 Mio.). Bei den

Leerständen rechnen wir per Ende 2022 mit einer Quote von unter 4% (Ende

2021: 3.8%).

Kennzahlen

Finanzielle Kennzahlen Einheit 2020 2021 +/-1

Liegenschaftsertrag CHF 1 296 274 309 638 4.5%

000

EPRA like-for-like Veränderung % -0.2 -2.02

Bewertungsdifferenzen der Liegenschaften CHF 1 101 578 464 920

000

Erfolg Liegenschaftsverkäufe (Vorräte) CHF 1 16 115 20 059

000

Erfolg Liegenschaftsverkäufe CHF 1 16 115 9 462

(Anlageliegenschaften) 000

Total übrige Erträge CHF 1 12 571 4 971

000

Reingewinn CHF 1 292 091 595 022 103.-

000 7%

Gewinn ohne Liegenschaftserfolge3 CHF 1 215 795 221 124 2.5%

000

Ebitda ohne Liegenschaftserfolge CHF 1 271 058 278 756 2.8%

000

Ebitda-Marge % 83.4 83.0

Bilanzsumme CHF 1 8 665 9 182 6.0%

000 045 479

Eigenkapital CHF 1 4 579 5 019 9.6%

000 165 087

Eigenkapitalquote % 52.8 54.7

Eigenkapitalrendite % 6.5 12.4

Zinspflichtiges Fremdkapital CHF 1 3 057 3 012 -1.5-

000 204 749 %

Zinspflichtiges FK in % der Bilanzsumme % 35.3 32.8

Portfoliokennzahlen

Anzahl Anlageliegenschaften Stück 160 158

Bilanzwert Anlageliegenschaften CHF 1 7 681 8 509 10.8-

000 998 792 %

Brutto-Rendite % 3.8 3.6

Netto-Rendite % 3.3 3.1

Leerstandsquote Periodenende (CHF) % 3.0 3.8

Anzahl Areale/Entwicklungsliegenschaften Stück 16 18

Bilanzwert CHF 1 895 091 617 180 -31.-

Areale/Entwicklungsliegenschaften 000 0%

Personalbestand

Mitarbeiter/Vollzeitstellen Perso- 96/89 98/90

nen

Kennzahlen pro Aktie

Gewinn pro Aktie (EPS)4 CHF 6.37 12.97 103.-

7%

EPS ohne Liegenschaftserfolge4 CHF 4.70 4.82 2.5%

EPRA EPS CHF 4.32 4.48 3.6%

Ausschüttung pro Aktie CHF 3.65 3.755 2.7%

Eigenkapital pro Aktie (NAV)6 CHF 99.83 109.42 9.6%

NAV vor Abzug latenter Steuern6 CHF 119.57 131.84 10.3-

%

EPRA NRV CHF 123.19 135.40 9.9%

Aktienkurs Periodenende CHF 118.30 113.70 -3.9-

%

1 Differenz zu 2020 bzw. Bilanzwert per 31. Dezember 2020.

2 EPRA like-for-like Veränderung ohne Covid-19 Mietzinserlasse beträgt -0.5%

(2020: +1.5%).

3 Der «Gewinn ohne Liegenschaftserfolge» entspricht dem Reingewinn ohne

Bewertungsdifferenzen der Liegenschaften, ohne den Nettoerfolg aus Verkäufen

von Anlageliegenschaften und ohne den damit verbundenen Steueraufwand. Der

Erfolg aus den Verkäufen von selbst entwickelten Objekten ist hingegen

Bestandteil des «Gewinn ohne Liegenschaftserfolge» .

4 Bezogen auf Anzahl durchschnittlich ausstehender Aktien.

5 Antrag an die ordentliche Generalversammlung vom 31. März 2022 für das

Geschäftsjahr 2021: Ausschüttung einer Dividende.

6 Bezogen auf Anzahl ausstehender Aktien.

Weitere Informationen

Giacomo Balzarini, CEO · Tel. +41 (0)44 625 59 59 · Mobile +41 (0)79 207 32

40

Vasco Cecchini, CCO & Head IR · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79

650 84 32

Bericht und Präsentation sind unter www.psp.info verfügbar

www.psp.info/Finanzberichte

www.psp.info/Praesentationen

Heute, 10:00 Uhr (CET): Telefonkonferenz, Präsentation in Deutsch

Registrierung (erforderlich) hier.

Sollten bei der Registrierung Probleme auftreten, wählen Sie bitte 10-15

Minuten vor Beginn die folgende Nummer:

CH/Europe +41 (0) 58 310 50 00; UK +44 (0) 207 107 0613; US +1 (1) 631 570

56 13

Heute, 15:00 Uhr (CET): Telefonkonferenz, Q & A only in Englisch

Registrierung (erforderlich) hier.

Sollten bei der Registrierung Probleme auftreten, wählen Sie bitte 10-15

Minuten vor Beginn die folgende Nummer:

CH/Europe +41 (0) 58 310 50 00; UK +44 (0) 207 107 0613; US +1 (1) 631 570

56 13

Agenda

31. März 2022 Ordentliche Generalversammlung 2022

3. Mai 2022 Publikation Q1 2022

19. August 2022 Publikation H1 2022

8. November 2022 Publikation Q1-Q3 2022

21. Februar 2023 Publikation FY 2022

5. April 2023 Ordentliche Generalversammlung 2023

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 9.1 Mrd.

in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert

von CHF 5.1 Mrd. aus. Die 98 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte

Basel, Genf, Zug und Zürich.

PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss

Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

