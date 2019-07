DGAP-Adhoc: PREOS Real Estate AG schlägt der Hauptversammlung die Beschlussfassung über den Erwerb von bis zu 94,9 % an der publity Investor GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Aktien vor (deutsch)

PREOS Real Estate AG schlägt der Hauptversammlung die Beschlussfassung über den Erwerb von bis zu 94,9 % an der publity Investor GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Aktien vor

19.07.2019

Leipzig, 19. Juli 2019 - Vorstand und Aufsichtsrat der PREOS Real Estate AG

("PREOS") (m:access, ISIN DE000A2LQ850) haben heute beschlossen, der

Hauptversammlung der PREOS die Beschlussfassung über den Erwerb von bis zu

94,9 % am Stammkapital der publity Investor GmbH ("Investor"), einer 100

%igen Tochtergesellschaft der publity AG ("publity"), im Rahmen einer

Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

vorzuschlagen ("Transaktion"). Unmittelbar vorausgegangen war die

Verständigung mit dem Vorstand der publity über die wesentlichen Eckpunkte

und die Durchführung der Transaktion. Die Sachkapitalerhöhung soll gegen

Gewährung von bis zu Stück 47.450.000 neuen Aktien zu einem Wert von EUR

8,00 je Aktie an die publity erfolgen. Das Austauschverhältnis soll 5:2

betragen, d.h. für je zwei Geschäftsanteile an der Investor soll die publity

fünf neue Aktien an der PREOS erhalten. Dem Austauschverhältnis zugrunde

liegt eine Bewertung der Investor mit EUR 400 Mio. Die Sachkapitalerhöhung

soll in dem maximal möglichen Umfang durchgeführt werden, bei dem der

prozentuale Anteil der einzubringenden Geschäftsanteile an der Investor noch

unterhalb der dann geltenden Beteiligungsschwelle liegt, ab der die

Einbringung den Anfall von Grunderwerbsteuer auslösen würde. Der Abschluss

eines Einbringungsvertrages soll im Nachgang der Beschlussfassung der

Hauptversammlung erfolgen.

Die Investor ist eine Zwischenholding, über die die publity seit Ende 2018

den neuen Geschäftsbereich des gruppeneigenen Immobiliengeschäfts aufbaut

und zwischenzeitlich Immobilien mit einem Marktwert (nach vollständiger

Entwicklung) von rd. EUR 600 Mio. und einer vermietbaren Gesamtbürofläche

von rund 200.000 m² gekauft hat. Bereits im Juni 2019 erfolgte der

erfolgreiche Weiterverkauf der Immobilie "Großmarkt-Leipzig" mit einer

vermietbaren Fläche von rd. 18.000 m² an einen amerikanischen Investor. Bei

dem Erwerb von Immobilien greift die Investor auf die extensive

Immobilien-Pipeline und das ausgeprägte Netzwerk und Know-how der publity im

Segment der hochpreisigen Gewerbeimmobilien (EUR 40 bis 300 Mio.) zurück.

Die Finanzierung der Immobilienerwerbe durch die Investor erfolgt neben

Einsatz von Bankdarlehen auch über Kooperationen mit dritten

Finanzierungspartnern, wie aktuell der in Seoul, Korea, ansässigen Meritz

Financial Group und deren Asset Manager IGIS Asset Management Co. Ltd.

("Meritz

Group"), mit der die Investor in den nächsten Monaten Investitionen im

höheren dreistelligen Millionenbetrag plant. Zudem verwaltet die Investor

einen eigenen Bestand an sog. Non-Performing Loans, also Immobilienkrediten,

mit einem Nominalwert von EUR 2,3 Mrd.

Die PREOS, deren Fokus gegenwärtig auf den Erwerb und die Bewirtschaftung

von Immobilien in einer Größenordnung von ca. EUR 10 bis 25 Mio. gerichtet

ist, beabsichtigt, über die Transaktion Zugang zu der extensiven

Immobilien-Pipeline der publity auch im Segment der hochpreisigen

Gewerbeimmobilien zu erlangen, um das eigene Immobilienportfolio unter

Ausnutzung von Marktopportunitäten und Rückgriff auf die

Finanzierungspartner der Investor möglichst schnell und großvolumig ausbauen

zu können. Dieser Zugang ist über einen langfristigen

Asset-Management-Vertrag zwischen der Investor und der publity abgesichert,

der auch infolge der Transaktion fortgeführt wird.

Auf Basis der im Rahmen der Transaktion zugrunde gelegten Bewertungsansätze

erhöht sich der Wert des Immobilienkonzerns der PREOS im Falle einer

erfolgreichen Durchführung der Transaktion auf bis zu rd. EUR 574 Mio. Die

publity wird an der PREOS mit einem Anteil am Grundkapital von bis zu rund

66,21 % beteiligt sein. Der derzeitige mittelbare Mehrheitsaktionär der

PREOS, Thomas Olek, ist zugleich auch mittelbarer Mehrheitsaktionär der

publity.

Im Anschluss an die Durchführung der Transkation plant die PREOS die Ausgabe

einer Wandelschuldverschreibung im Umfang von bis zu nominal EUR 300 Mio.

Die publity soll im Rahmen dieser Emission Forderungen aus an die Investor

bereits gewährten und zukünftig noch zu gewährenden Gesellschafterdarlehen

im Umfang von bis zu EUR 150 Mio. in die PREOS einbringen, um der PREOS das

diesbezügliche Liquiditätsmanagement zu übertragen. Hierzu soll die Emission

der Wandelschuldverschreibung im Wege eines sog. gekreuzten

Bezugsrechtsausschlusses erfolgen, das heißt, die publity muss im Rahmen der

Bezugsrechtsbaremission auf ihr Bezugsrecht insoweit verzichten, wie sie

gesondert zur Einbringung der Darlehensforderungen berechtigt wird. Die

weiteren Einzelheiten der Emission stehen derzeit noch nicht fest.

Die PREOS wird noch heute die Einladung zu einer ordentlichen

Hauptversammlung am 28. August 2019 veröffentlichen, auf der u. a. die

Sachkapitalerhöhung und eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von

Wandelschuldverschreibungen beschlossen werden soll.

Investor & Public Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Telefon +49(0) 69/905505-52

E-Mail: preos@edicto.de

Sprache: Deutsch

°