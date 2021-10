DGAP-Adhoc: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG plant Aufnahme eines neuen Mehrheitsaktionärs und Umplatzierung der Aktien ihrer Tochtergesellschaft (deutsch)

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG plant Aufnahme eines neuen Mehrheitsaktionärs und Umplatzierung der Aktien ihrer Tochtergesellschaft

19.10.2021 / 10:50 CET/CEST

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG plant Aufnahme eines neuen

Mehrheitsaktionärs und Umplatzierung der Aktien ihrer Tochtergesellschaft

GORE German Office Real Estate AG

- Luxemburger Investmentgesellschaft mit eigenem Investorenkonsortium

etablierter europäischer Versicherungen soll neuer Großaktionär der PREOS

werden

- Einbringung eines luxemburgischen Immobilien- und

Immobilieninvestment-Portfolios im Wert von über 1 Mrd. EUR durch

luxemburgisches Beteiligungsvehikel in die PREOS-Tochter GORE German Office

Real Estate AG gegen Ausgabe neuer GORE-Aktien

- Anschließende Einbringung der neu erworbenen GORE-Aktien durch

luxemburgisches Beteiligungsvehikel in die PREOS gegen Ausgabe neuer

PREOS-Aktien

- Sukzessive Umplatzierung aller GORE-Aktien an Investoren - Mittelzufluss

für weiteres Wachstum der PREOS

- Ausrichtung der GORE auf luxemburgischen Immobilienmarkt

Frankfurt am Main, 19. Oktober 2021 - Die PREOS Global Office Real Estate &

Technology AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) beabsichtigt, eine

Beteiligungsgesellschaft bestehend aus einer Luxemburger

Investmentgesellschaft mit eigenem Investorenkonsortium etablierter

europäischer Versicherungen, das durch einen General Partner verwaltet wird,

als neuen Mehrheitsaktionär in die PREOS aufzunehmen. In diesem Zuge soll

die PREOS-Tochtergesellschaft GORE German Office Real Estate AG ("GORE") neu

ausgerichtet und verkauft werden. Der Aufsichtsrat der PREOS hat dieser

geplanten Maßnahme auf der Grundlage eines unter Beteiligung der

PREOS-Konzernmutter publity AG ("publity") sowie der GORE unterzeichneten

Letter of Intent (Absichtserklärung) zugestimmt. Im Falle eines positiven

Abschlusses der Due Diligence-Prüfungen wird eine Grundlagen-Vereinbarung

über die Durchführung der Transaktion unterzeichnet. Die Absichtserklärung

sieht im Wesentlichen die folgenden Schritte vor:

In einem ersten Schritt soll ein Portfolio von luxemburgischen

Immobilienprojekten, bestehend aus einer Beteiligungsholding und einem Debt

Fonds, mit einem Marktwert von voraussichtlich über 1 Mrd. EUR in die GORE

im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer GORE-Aktien

eingebracht werden. Der für die GORE-Aktien anzusetzende Wert soll anhand

des Börsenkurses und auf der Grundlage einer Unternehmensbewertung ermittelt

werden und wird voraussichtlich in einer Spanne von EUR 2 bis EUR 3 je

GORE-Aktie liegen. Hieraus wird sich für die PREOS ein

Wertberichtigungserfordernis hinsichtlich der im Jahresabschluss zum

31.12.2020 mit EUR 4,00 bewerteten rund 23 Mio. Aktien ergeben.

In einem zweiten Schritt sollen die neu entstandenen GORE-Aktien in die

PREOS ebenfalls im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer

PREOS-Aktien eingebracht werden. Der für die PREOS-Aktien anzusetzende Wert

soll auch hier anhand des Börsenkurses und auf der Grundlage einer

Unternehmensbewertung ermittelt werden und wird voraussichtlich in einer

Spanne von EUR 4,50 bis EUR 5,50 je PREOS-Aktie liegen.

Die für die ersten beiden Schritte erforderlichen

Hauptversammlungsbeschlüsse sind für Anfang 2022 geplant.

Die von PREOS im Anschluss an diese beiden Transaktionsschritte gehaltenen

GORE-Aktien sollen in einem dritten Schritt an Investoren umplatziert

werden. Die Erlöse, die PREOS aus der Umplatzierung der GORE-Aktien

zufließen, sollen als Eigenkapitalanteile für den weiteren Ausbau des

PREOS-Immobilienportfolios mit Fokus auf Premium-Immobilien des

Gewerbeimmobilienmarktes in Deutschland und in einem weiteren Schritt in

weiteren europäischen Finanzmetropolen verwendet werden. PREOS plant

aufgrund dieses Mittelzuflusses ein Wachstum ihres Immobilienportfolios bis

Ende 2023 um Immobilien in einem Marktwert von insgesamt mindestens EUR 3

Mrd. Im Zuge der Transaktion wird bei PREOS eine Neubesetzung von zwei

Aufsichtsratsposten sowie des Vorstands angestrebt. Die Gespräche mit Thomas

Olek über die Übernahme eines Vorstandspostens in der PREOS (vgl.

Ad-hoc-Mitteilung vom 22.09.2020 und Corporate News vom 28.12.2020) sollen

in diesem Zusammenhang beendet werden und Herr Olek soll weiterhin

ausschließlich als Berater der publity-Unternehmensgruppe zur Verfügung

stehen.

GORE soll im Zuge der Transaktion ihr deutsches Immobilienportfolio

veräußern und sich ausschließlich auf den Erwerb von

Gewerbeimmobilienprojekten in Luxemburg fokussieren. Hierzu ist u. a. eine

Sitzverlegung nach Luxemburg sowie eine Umfirmierung in "PREOS Luxembourg"

und ein anschließender grenzüberschreitender Formwechsel geplant. Zudem wird

ein zusätzliches Listing der GORE-Aktien an der Börse in Luxemburg

angestrebt. Die Neuausrichtung der GORE soll auch mit einer Neubesetzung von

zwei Aufsichtsratsposten und einer Erweiterung des Vorstands der GORE um

eine Person einhergehen.

Im Ergebnis der Transaktion sollen der Luxemburger Investmentgesellschaft

über ihr luxemburgisches Beteiligungsvehikel mehrheitlich mit über 50 % an

PREOS beteiligt sein und PREOS ihre gesamte Beteiligung an der GORE

veräußert haben. Vor dem Hintergrund der geplanten Transaktion wird publity

die Gespräche mit dem asiatischen Mischkonzern über den Erwerb einer

Beteiligung an der PREOS (vgl. Corporate News vom 28.01.2021) nicht mehr

weiterverfolgen.

Zudem wird PREOS künftig nicht mehr freiwillig nach IFRS-Rechnungslegung,

sondern bereits für das Geschäftsjahr 2020 ausschließlich nach HGB

bilanzieren. Ferner werden die Pläne der geplanten Emission einer Anleihe

über EUR 400 Mio. und der Durchführung einer 10 %-igen Barkapitalerhöhung

(vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 28.07.2020 und Ad-hoc vom 22.09.2020) endgültig

aufgegeben. Durch die Transaktion wird es auch zu einer Neuregelung der

zukünftigen Dividendenpolitik und damit der Aufgabe der bisher verfolgten

Dividendenpolitik kommen (vgl. Ad-hoc vom 07.08.2020).

ERLÄUTERUNGSTEIL

°