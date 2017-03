DGAP-Adhoc: PNE WIND AG: Vorschlag für Dividende und Sonderdividende (deutsch)

PNE WIND AG: Vorschlag für Dividende und Sonderdividende

Cuxhaven, 22.03.2017 - Aufgrund des erfolgreichen Abschlusses des Geschäftsjahres 2016 hat der Aufsichtsrat der PNE WIND AG heute übereinstimmend mit dem Vorschlag des Vorstands beschlossen, der Hauptversammlung am 31. Mai 2017 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,04 Euro sowie einer Sonderdividende in Höhe von 0,08 Euro je gewinnberechtigter Stückaktie vorzuschlagen.

Der vom Aufsichtsrat gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016 weist bei einer Gesamtleistung des Konzerns in Höhe von 259,2 Mio. Euro (Vorjahr: 233,3 Mio. Euro) ein Betriebsergebnis (EBIT) von 97,0 Mio. Euro (Vorjahr: 9,8 Mio. Euro) aus. Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie beläuft sich auf 0,90 Euro (Vorjahr: 0,05 Euro).

Der ebenfalls vom Aufsichtsrat gebilligte Einzelabschluss (HGB) der PNE WIND AG weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 40,1 Mio. Euro (Vorjahr: 10,3 Mio. Euro) aus. Der Bilanzgewinn der PNE WIND AG zum 31. Dezember 2015 beträgt 107,5 Mio. Euro.

Den Geschäftsbericht 2016 veröffentlicht die PNE WIND AG am 30. März 2017.

Kontakt für Rückfragen

PNE WIND AG Rainer Heinsohn Leiter Unternehmenskommunikation Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453 Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373 [1]Rainer.Heinsohn@pnewind.com

PNE WIND AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland

