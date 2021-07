DGAP-Adhoc: PIERER Mobility AG gründet Joint Venture in Bulgarien (deutsch)

PIERER Mobility AG gründet Joint Venture in Bulgarien

Wels, 21. Juli 2021

PIERER Mobility AG gründet Joint Venture in Bulgarien

* Die PIERER MOBILITY AG gründet mit der Firma MAXCOM ein Joint Venture

für die E-Bike Fertigung in Bulgarien

* Erweiterung der Fahrrad- und E-Bike Produktionskapazität in Europa

* PIERER Mobility AG bringt ihre gesamte Fahrzeugentwicklungs- und

Produktionskompetenz in das Joint Venture ein

Die PIERER Mobility AG und Maxcom Ltd. haben heute entschieden, ein Joint

Venture zu gründen, an dem jeder zu 50% beteiligt ist. Das gesamte

Investitionsvolumen beträgt EUR 40 Millionen. Auf einem Areal von 130.000 m²

entsteht eine hochmoderne E-Bike Produktionsstätte. Es wird auch

internationalen Zulieferern die Möglichkeit gegeben, Betriebsanlagen am

Standort zu errichten. Die Inbetriebnahme ist in der zweiten Jahreshälfte

2023 geplant. Die jährliche Produktionskapazität beträgt rund 350.000 Stück.

Über Maxcom Ltd.

Maxcom Ltd. ist einer der größten Fahrradhersteller in Osteuropa und

Mitglied der MAXEUROPE-Gruppe in Bulgarien. 2001 wurden ihre Fahrräder

offiziell in der EU eingeführt und seitdem werden über 95% ihrer

OEM-Produkte an europäische Kunden verkauft. Maxcom produziert bereits für

die Pierer E-Bikes GmbH im Wesentlichen Bikes der Marken R RAYMON, zunehmend

aber auch Husqvarna E-Bicycles.

Über die PIERER Mobility-Gruppe

Die PIERER Mobility-Gruppe ist Europas führender "Powered

Two-Wheeler"-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, HUSQVARNA

Motorcycles und GASGAS zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern

jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern. Das

Produktportfolio umfasst neben Powered Two-Wheelers, die mit

Verbrennungsmotoren oder mit innovativen Elektroantrieben ausgestattet sind,

auch E-Bikes. Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder im

Niedrigvoltbereich (48 Volt) hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner

Bajaj die Voraussetzungen geschaffen, eine global führende Rolle

einzunehmen. Die Übernahme des E-Bike Geschäftes von PEXCO war ein weiterer

wichtiger Schritt, um die Aktivitäten auch im Bereich der

Zweirad-Elektromobilität zu intensivieren. Die Elektrofahrräder werden unter

den Marken HUSQVARNA E-Bicycles, R Raymon und GASGAS E-Bicycles

vorangetrieben, um am attraktiven Marktwachstum im E-Bicycle Segment zu

partizipieren und sich in diesem Bereich zu einem bedeutenden

internationalen Player zu entwickeln. Durch unsere Innovationsstärke sehen

wir uns als Technologieführer im Zweirad-Sektor in Europa.

