DGAP-Adhoc: PIERER Mobility AG: Vereinfachung der Beteiligungsstruktur mit Bajaj (deutsch)

PIERER Mobility AG: Vereinfachung der Beteiligungsstruktur mit Bajaj

PIERER Mobility AG: Vereinfachung der Beteiligungsstruktur mit Bajaj

26.07.2021

26. Juli 2021

PIERER Mobility AG: Vereinfachung der Beteiligungsstruktur mit Bajaj

* Pierer und Bajaj starten wie angekündigt die Vereinfachung der

Beteiligung der Bajaj auf Ebene der PIERER Mobility

Die PIERER Mobility AG wurde von der Pierer Industrie AG und der PTW Holding

AG darüber informiert, dass mit Bajaj Auto Ltd. (Indien) und deren

Tochtergesellschaft Bajaj Auto International Holdings B.V. (Niederlande,

"BAIHBV"), gemeinsam "Bajaj", ein grundsätzlicher Konsens erzielt wurde, die

Beteiligung der BAIHBV an der KTM AG im Ausmaß von 46,5% in die PIERER

Mobility AG einzubringen.

Als nächsten Schritt werden Pierer und Bajaj nun wettbewerbs- und

übernaherechtliche Abstimmungen mit den zuständigen Behörden sowie die

notwendigen Bewertungen in die Wege leiten; PIERER Mobility AG wird

ihrerseits die kapitalmarktrechtlichen Vorbereitungen vorantreiben. Abhängig

vom Ausgang des Bewertungsverfahrens, der Stellungnahme der österreichischen

Übernahmekommission und der Transaktionsverhandlungen sowie der allfälligen

Freigabe durch die Wettbewerbsbehörden wird die PIERER Mobility AG eine

Kapitalerhöhung durch Sacheinlage aus dem bestehenden genehmigten Kapital

der Gesellschaft unter Bezugsrechtsausschluss um bis zu 50% des bestehenden

Grundkapitals durchführen. Nach Abschluss der Transaktion erhöht sich die

Beteiligung der PIERER Mobility AG an der operativen KTM AG von derzeit rund

51,7% auf rund 98,2%. Die Pierer-Gruppe wird weiterhin die alleinige

Kontrolle über die PIERER Mobility AG behalten.

Rechtlicher Hinweis

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH

EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER

PIERER MOBILITY AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN

LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST,

BESTIMMT.

Kontakt:

Investor Relations

Mag. Michaela Friepeß

Tel.: +43 (0)7242 / 69402

Email: ir@pierermobility.com

Webseite: www.pierermobility.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PIERER Mobility AG

Edisonstrasse 1

4600 Wels

Österreich

Telefon: +43 (0) 7242 69 402

E-Mail: ir@pierermobility.com

Internet: www.pierermobility.com

ISIN: AT0000KTMI02

WKN: A2JKHY

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange; SIX

°