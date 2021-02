DGAP-Adhoc: PIERER Mobility AG: Prognose für 2021 (deutsch)

PIERER Mobility AG: Prognose für 2021

Ad hoc Mitteilung Wels, 24. Februar 2021

PIERER Mobility AG: Prognose für 2021

- Ausblick 2021

- Marktanteilsgewinne in den wesentlichen Motorradmärkten USA, Australien

und Europa

- Weiterer Ausbau des E-Bike-Segments

Die PIERER Mobility AG gibt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021

bekannt.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einem Umsatz zwischen EUR 1.800 - 1.900

Mio., einer EBIT-Marge zwischen 8 - 9 % sowie einer EBITDA-Marge über 15 %

gerechnet.

PIERER Mobility rechnet im Geschäftsjahr 2021 mit einer weiterhin hohen

Nachfrage im motorisierten Zweiradbereich und mit einem weiteren Anstieg der

Umsatzerlöse sowie des operativen Ergebnisses gegenüber dem Geschäftsjahr

2020. Es wird erwartet, dass die operative Marge im Motorradbereich wieder

auf Vorkrisenniveau zurückkehrt. Das Wachstum soll vor allem durch die

weiterhin hohe Nachfrage in Nordamerika, Australien und China sowie durch

die erwartete Markterholung in Europa getrieben sein.

Im wichtigen und stark wachsenden E-Bike Bereich wird sich die Gruppe

mittelfristig zu einem bedeutenden globalen Player entwickeln. Für 2021 ist

eine Expansion in weitere europäische Märkte und die Erweiterung des

Händlernetzwerkes um Motorradhändler geplant. Um das Thema Elektromobilität

im E-Bike Bereich einem noch breiteren Zielpublikum zugänglich zu machen,

wird das Portfolio um die Marke GASGAS ergänzt.

Ausblick - Guidance 2021

Umsatz in EURm 1.800 - 1.900

EBIT-Marge 8 - 9 %

EBITDA-Marge > 15%

Der Jahresfinanzbericht sowie der Nachhaltigkeitsbericht über das

Geschäftsjahr 2020 werden am 30. März 2021 veröffentlicht und sind auf der

Website der Gesellschaft www.pierermobility.com unter folgenden Links

abrufbar:

https://www.pierermobility.com/investor-relations/berichte/

https://www.pierermobility.com/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsberichte

Über die Gruppe

Die PIERER Mobility-Gruppe ist Europas führender "Powered

Two-Wheeler"-Hersteller (PTW). Mit ihren weltweit bekannten Motorrad-Marken

KTM, HUSQVARNA Motorcycles und GASGAS zählt sie insbesondere bei den

Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und

Marktführern. Das Produktportfolio umfasst neben Powered Two-Wheelers, die

mit Verbrennungsmotoren oder mit innovativen Elektroantrieben ausgestattet

sind, auch E-Bikes. Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder im

Niedrigvoltbereich (48 Volt) hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner

Bajaj die Voraussetzungen geschaffen, eine global führende Rolle

einzunehmen. Die Übernahme des E-Bike Geschäftes von PEXCO war ein weiterer

wichtiger Schritt, um die Aktivitäten auch im Bereich der

Zweirad-Elektromobilität zu intensivieren. Die Elektrofahrräder werden unter

den Marken HUSQVARNA E-Bicycles, R Raymon und GASGAS E-Bicycles

vorangetrieben, um am attraktiven Marktwachstum im E-Bicycle Segment zu

partizipieren und sich in diesem Bereich zu einem bedeutenden

internationalen Player zu entwickeln. Durch unsere Innovationsstärke sehen

wir uns als Technologieführer im Zweirad-Sektor in Europa. Die Partnerschaft

mit Bajaj, Indiens zweitgrößtem Motorradhersteller, festigt die

Wettbewerbsfähigkeit in den globalen Märkten.

Für weitere Informationen:

Investor Relations

Mag. Michaela Friepeß

Tel.: +43 (0)7242 / 69402

Email: ir@pierermobility.com

Website: www.pierermobility.com

°