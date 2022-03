DGAP-Adhoc: PIERER Mobility AG: Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2021 (deutsch)

PIERER Mobility AG: Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2021

Wels, 10. März 2022

PIERER Mobility AG: Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2021

- Verdoppelung der Dividende auf EUR 1 je Aktie

Wels - Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung aufgrund

des im Geschäftsjahr 2021 erzielten Rekordergebnisses eine Dividende in Höhe

von EUR 1,-- je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen, was einer

Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Beschlussvorschlag wird gesondert und rechtzeitig vor der ordentlichen

Hauptversammlung der PIERER Mobility AG, die am 29. April 2022 stattfinden

wird, veröffentlicht werden.

Der Jahresabschluss der PIERER Mobility AG für das Geschäftsjahr 2021 wird

am 29. März 2022 veröffentlicht und unter

https://www.pierermobility.com/investor-relations/berichte abrufbar sein.

Für weitere Informationen:

Investor Relations

Mag. Michaela Friepeß

Tel.: +43 (0)7242 / 69402

Email: ir@pierermobility.com

Website: www.pierermobility.com

ISIN: AT0000KTMI02 Valorennummer (Schweiz) 41860974 Wertpapierkürzel: PMAG,

Bloomberg: PMAG SE, PMAG GY Reuters: PMAG.S

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PIERER Mobility AG

Edisonstrasse 1

4600 Wels

Österreich

Telefon: +43 (0) 7242 69 402

E-Mail: ir@pierermobility.com

Internet: www.pierermobility.com

ISIN: AT0000KTMI02

WKN: A2JKHY

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange; SIX, Wiener Börse

EQS News ID: 1299965

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PMAG, Bloomberg:

PMAG SE, PMAG GY Reuters: PMAG.S

