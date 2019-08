DGAP-Adhoc: Die PCP PublicCapitalPartners AG gibt Beschlussvorschlag zur Kapitalmaßnahme und Umfirmierung der Gesellschaft bekannt - Wesentlicher Schritt im Umbau zu einer Finanzdienstleistungsholding (deutsch)

Die PCP PublicCapitalPartners AG gibt Beschlussvorschlag zur Kapitalmaßnahme und Umfirmierung der Gesellschaft bekannt - Wesentlicher Schritt im Umbau zu einer Finanzdienstleistungsholding

08.08.2019 / 12:33 CET/CEST

München, 08. August 2019 - Die an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte

PCP PublicCapitalPartners AG (ISIN DE000A2DA406) baut eine internationale

Holdinggesellschaft zur Beteiligung an Finanzdienstleistern auf. Vor diesem

Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat der PCP PublicCapitalPartners AG

heute beschlossen, der am 19. September 2019 stattfindenden ordentlichen

Hauptversammlung u.a. folgende Beschlussfassungen vorzuschlagen:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Grundkapital der Gesellschaft

von zurzeit EUR 2.397.462,- um mindestens EUR 57.822.533 und bis zu

höchstens EUR 74.321.322 auf mindestens EUR 60.219.995 und bis zu höchstens

EUR 76.718.784 durch Ausgabe von mindestens 57.822.533 und bis zu höchstens

74.321.322 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. Die

neuen Aktien verkörpern jeweils einen anteiligen Betrag am Grundkapital von

EUR 1,00 je Stückaktie und sind ab dem 01. Januar 2019 gewinnberechtigt. Sie

werden gegen Sach- und gegen Bareinlagen ausgegeben.

Von den neuen Aktien werden insgesamt 57.822.533 Stückaktien an die MARKUS

LEHNER PRIVATE EQUITY LTD. mit Sitz in Valletta, Malta (MLPE), gegen

Sacheinlagen ausgegeben. Der Ausgabebetrag je Aktie beträgt EUR 1,-. Das

gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die MLPE überträgt

im Gegenzug für die an sie auszugebenden insgesamt 57.822.533 neuen Aktien

die von ihr gehaltenen Anteile an der InFunTec Ltd. mit Sitz in Valletta,

Malta, der Catana Capital GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland,

und der iFund Agency GmbH mit Sitz in Graben-Neudorf, Deutschland, jeweils

mit Wirkung zum Tag der Hauptversammlung, auf die Gesellschaft. Im Einzelnen

überträgt die MLPE im Gegenzug für 55.816.623 an die MLPE auszugebenden

neuen Aktien sämtliche ihrer Anteile an der InFunTec Ltd., die 100 % aller

Anteile der InFunTec Ltd. repräsentieren. Im Gegenzug für 1.993.451 neue

Aktien überträgt die MLPE die von ihr gehaltenen Geschäftsanteile an der

Catana Capital GmbH, die rund 29,2 % des Stammkapitals der Catana Capital

GmbH repräsentieren. Für 12.459 neue Aktien überträgt die MLPE den von ihr

gehaltenen Geschäftsanteil an der iFund Agency GmbH, der 100 % des

Stammkapitals der iFund Agency GmbH repräsentiert.

Ferner werden bis zu 16.498.789 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen

Bareinlagen ausgegeben und den Aktionären im Verhältnis 1 : 31 zum

Ausgabebetrag von EUR 1,- je Stückaktie zum Bezug angeboten. Das gesetzliche

Bezugsrecht der Aktionärin MLPE ist ausgeschlossen. Der Aktionär Herr Markus

Lehner hat bereits im Vorfeld auf die Ausübung seiner Bezugsrechte

rechtsverbindlich verzichtet. Dem Willen der Gesellschaft und Herrn Lehner

zufolge sollen die Bezugsrechte erlöschen.

Der Erwerb der Anteile an der InFunTec Ltd. stellt für die Gesellschaft

einen essentiellen Schritt bei der Verwirklichung der von der Verwaltung der

Gesellschaft initiierten strategischen Neuorientierung der Gesellschaft hin

zu einer Finanzdienstleistungsholding dar. Durch die 100%-ige Beteiligung an

der InFunTec Ltd. kann die Gesellschaft entscheidenden Einfluss auf die

Entwicklung der im Fondsgeschäft spezialisierten Gesellschaft nehmen.

Gleichzeitig erwirbt die Gesellschaft damit ein operativ tätiges

Unternehmen, welches bereits über langjähriges und bewährtes Know-How im

Bereich der Fondsinitiierung verfügt. Aus den der Sacheinlage

zugrundeliegenden Gesellschaften wird ein dauerhafter Zufluss von

Beteiligungserträgen für die PCP PublicCapitalPartners AG erwartet.

Zudem soll der Hauptversammlung vorgeschlagen werden, die Firma der

Gesellschaft in LEHNER INVESTMENTS AG zu ändern.

