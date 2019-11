DGAP-Adhoc: Orascom Development Holding AG: startet die erste Phase von Eco-Bos in Cornwall, UK (deutsch)

Orascom Development Holding AG: startet die erste Phase von Eco-Bos in Cornwall, UK

^

EQS Group-Ad-hoc: Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e):

Sonstiges/Sonstiges

Orascom Development Holding AG: startet die erste Phase von Eco-Bos in

Cornwall, UK

04.11.2019 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung

Orascom Development Holding AG (ODH) startet die erste Phase von Eco-Bos in

Cornwall, UK

Altdorf, 4 November 2019 - Orascom Development Holding beginnt mit der

Entwicklung des ersten Projekts über Eco-Bos Developments Limited in

Cornwall, Grossbritannien. Dies, nachdem die finanzielle Tragfähigkeit des

Projekts unter Beweis gestellt werden konnte, die erforderlichen

Finanzierungsquellen identifiziert wurden und die erforderlichen

Genehmigungen nun vorliegen.

ODH plant den Launch der ersten Phase von West Carclaze Garden Village

(WCGV). WCGV ist eine gemischt genutzte Wohnanlage, die sich hauptsächlich

an lokale Käufer von Ersthäusern richtet. Es umfasst insgesamt 1'500 bis

1'800 Häuser, die von weitläufigen Grünflächen und Seen zur Erholung umgeben

sind. Zu dem Projekt gehören auch eine Grundschule mit 420 Plätzen, ein

Büropark, ein «Dorfkern» mit einer Mischung aus gemeinnützigen Gebäuden,

Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben sowie eine 7-Megawatt-Solaranlage.

Diese erste Phase nutzt 196'604 m2 der gesamten verfügbaren

Grundstücksfläche von über 6,5 Millionen m2.

Die britische Regierung hat das Projekt als "Garden Village" und "Eco-Town"

eingestuft und der National Health Service (NHS) prüft eine Einstufung als

"Healthy Town". Diese Bezeichnungen beziehen sich alle auf Initiativen,

welche die britische Regierung im Rahmen ihres langfristigen Plans zur

Bereitstellung von ausreichend Wohnraum unterstützt. Gleichzeitig werden die

Grundsätze der Erschwinglichkeit, Nachhaltigkeit und des gesunden Lebens

gefördert. Der Erfolg von Eco-Bos bei der Erreichung dieser Bezeichnungen

für WCGV ermöglicht nicht nur ein hohes Ansehen und eine erhöhte

Marktpräsenz, sondern auch eine bedeutende staatliche Unterstützung,

einschliesslich konzessionierter finanzieller Mittel. Dies ermöglicht es

Eco-Bos, die Entwicklung einer Vielzahl von Projekten in den nächsten zwei

Jahrzehnten zu planen und trägt wesentlich dazu bei, das strategische Ziel

von ODH, sich in den relativ stabilen und attraktiven Markt für europäische

Eigenheime zu diversifizieren, zu erreichen und gleichzeitig positive

Cashflows und konsolidierte Gewinne in einem frühen Stadium zu erzielen.

Zu den Highlights der ersten Phase gehören:

- Die Gesamtfläche der zu entwickelnden Grundstücke beträgt 196'604 m2.

- 270 Wohneinheiten in Form von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie

Wohnungen.

Zu den wichtigsten Entwicklungs-Meilensteinen der ersten Phase gehören:

- Spatenstich im Februar 2020

- Einführung des Grossverkaufs im Juni 2020 und des Einzelverkaufs im

Februar 2021

- Fertigstellung der ersten Phase bis zum dritten Quartal 2024

Zu den wichtigsten finanziellen Highlights dieser Phase gehören:

- Erwarteter Gesamtumsatz ca. GBP 79 Mio (ca. CHF 101 Mio. [1]).

- Der Cashflow wird ab 2022 positiv und das Projekt profitabel sein.

- Geschätzte kumulative Verluste vor der Profitabilität belaufen sich auf

ca. GBP 1 -2 Mio. (ca. CHF 1.3 - 2.6 Mio. [2])

Für die Leitung von Eco-Bos wurde ein hochqualifiziertes Führungsteam

ernannt. Geleitet wird es von Maher Maksoud, der im November 2018 als CEO

dazustiess. Maher Maksoud verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der

Immobilienentwicklung, namentlich zehn Jahre als Vice President von ODH

(damals OPTD) in den Anfängen des Unternehmens in den 90er Jahren und

zuletzt acht Jahre als Vice Chairman und CEO von SODIC, während derer er die

Transformation zu einer der angesehensten und erfolgreichsten ägyptischen

börsennotierten Immobiliengesellschaften begleitete. Seit seiner Ernennung

hat Maher ein effizientes, hochqualifiziertes Team von Managern und

Führungskräften zusammengestellt, das über die notwendige internationale

Branchenerfahrung und lokales UK/Cornwall-Know-how verfügt, um die

antizipierte Projekt-Pipeline von Eco Bos umzusetzen.

[1] [2]Gemäss Wechselkurs GBP/CHF am 3.11.2019

Über Eco-Bose Development Limited

Eco-Bos Development Limited ist die britische Tochtergesellschaft von ODH,

in Zusammenarbeit mit Imerys, das einen Anteil von 25% am Unternehmen hält.

Eco Bos stehen 6'610000 Quadratmeter Landreserven zur Verfügung.

Über Imerys

Imerys ist ein weltweit führender Anbieter von industriellen mineralischen

Speziallösungen mit einem Umsatz von 4,6 Milliarden Euro und 18'000

Mitarbeitern im Jahr 2018. Imerys liefert funktionale Lösungen mit hoher

Wertschöpfung für eine Vielzahl von Branchen, von der Verarbeitungsindustrie

bis hin zu Konsumgütern.

Über Orascom Development Holding (ODH):

Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten

Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen,

Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch

unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio

von Orascom Development umfasst Destinationen in Sieben Ländern (Ägypten,

Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und

Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan neun Destinationen: Vier in

Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, und Byoum), The Cove in

den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman,

Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz. Die Aktien von

Orascom Development Holding (ODH) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Kontakt für Investoren:

Sara El Gawahergy

Head of Investor Relations & Strategic Projects Management

Tel: +202 246 18961

Tel: +41 418 74 17 11

Mob: +41 79 156 78 49

Email: ir@orascomdh.com

Kontakt für Medien:

Philippe Blangey

Partner

Dynamics Group AG

Tel: +41 432 68 32 35

Email: prb@dynamicsgroup.ch

Disclaimer & Cautionary Statement

The information contained in this e-mail, its attachment and in any link to

our website indicated herein is not for use within any country or

jurisdiction or by any persons where such use would constitute a violation

of law. If this applies to you, you are not authorized to access or use any

such information. Certain statements in this e-mail and the attached news

release may be forward-looking statements, including, but not limited to,

statements that are predications of or indicate future events, trends, plans

or objectives. Forward-looking statements include statements regarding our

targeted profit improvement, return on equity targets, expense reductions,

pricing conditions, dividend policy and underwriting claims improvements.

Undue reliance should not be placed on such statements because, by their

nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and

can be affected by other factors that could cause actual results and Orascom

Development Holding's plans and objectives to differ materially from those

expressed or implied in the forward-looking statements (or from past

results). Factors such as (i) general economic conditions and competitive

factors, particularly in our key markets; (ii) performance of financial

markets; (iii) levels of interest rates and currency exchange rates; and

(vii) changes in laws and regulations and in the policies of regulators may

have a direct bearing on Orascom Development Holding's results of operations

and on whether Orascom Development Holding will achieve its targets. Orascom

Development Holding undertakes no obligation to publicly update or revise

any of these forward-looking statements, whether to reflect new information,

future events or circumstances or otherwise. It should further be noted,

that past performance is not a guide to future performance. Please also note

that interim results are not necessarily indicative of the full-year

results. Persons requiring advice should consult an independent adviser.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Orascom Development Holding AG

Gotthardstraße 12

6460 Altdorf

Schweiz

Telefon: +41 41 874 17 17

Fax: +41 41 874 17 07

E-Mail: ir@orascomdh.com

Internet: www.orascomdh.com

ISIN: CH0038285679

Valorennummer: A0NJ37

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 903207

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

903207 04.11.2019 CET/CEST

°