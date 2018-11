DGAP-Adhoc: Orascom Development Holding AG: liefert weiterhin gute Resultate in allen Destinationen und verdoppelt die Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft (deutsch)

Orascom Development Holding AG: liefert weiterhin gute Resultate in allen Destinationen und verdoppelt die Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft

Konzern-Highlights

* Die Gesamtumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2018 um solide 33.4%

auf CHF 227.8 Mio.

* Die Netto-Immobilienverkäufe stiegen um 83.5% auf CHF 158.0 Mio.

* Die Immobilienerträge stiegen um 61.1% auf CHF 79.6 Mio. dank

gestiegener Stückzahlen in El Gouna, Jebal Sifah, Hawana Salalah und

Lutica Bay.

* Die Hotelerträge stiegen in den ersten neun Monaten 2018 um 21.4% auf

CHF 109.9 Mio. und der Bruttogewinn erhöhte sich um 41.7% von CHF 30.0

Mio. auf CHF 42.5 Mio.

* Die Einnahmen aus dem Stadtmanagement nahmen erneut zu, um 34% auf CHF

25.6 Mio., begünstigt durch die zunehmende Grösse der einzelnen

Destinationen.

* Der bereinigte EBITDA erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2018 um

182.7% auf CHF 45.8 Mio.

* Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit stieg um 252.3% auf CHF 31

Millionen.

* Verhältnis von Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA verbessert sich

weiter, von 14.5x im Jahr 2016 auf 8.5x im Jahr 2017 und nun auf 3.5x in

der Zwölfmonatsperiode per 30. September 2018.

* Der bereinigte Nettoverlust ohne Einmaleffekt (Devisenverluste oder

-gewinne sowie nicht-operative Einmaltransaktionen) lag bei CHF 22.2

Mio. gegenüber CHF 44.2 Mio. im Vorjahr (der ausgewiesene Nettoverlust

betrug CHF 29.6 Mio. gegenüber CHF 30.3 Mio. im Vorjahr).

* Orascom Development Egypt (ODE), die Tochtergesellschaft, wird im ersten

Quartal 2019 offiziell ihr neues 1,000-Feddan-Projekt (4.2 Millionen

Quadratmeter) in Sixth of October (O-West)/Ägypten beginnen.

* CBRE-Bericht bewertet die Hotels und das unbebaute Land in El Gouna mit

insgesamt USD 2.1 Milliarden, entsprechend dem 42-fachen des aktuellen

Buchwerts.

Altdorf, 12. November 2018 - Orascom Development erzielt in allen

Geschäftsbereichen weiterhin gute operative Resultate. Der Umsatz stieg in

den ersten neun Monaten 2018 um 33.4% auf CHF 227.8 Mio. gegenüber CHF 170.8

Mio. im Vorjahr. Der Bruttogewinn erhöhte sich um 82.3% auf CHF 68.0 Mio.

gegenüber CHF 37.3 Mio. in der Vorjahresperiode. Der bereinigte EBITDA nahm

überproportional um 182.7% auf CHF 45.8 Mio. zu, entsprechend einer

bereinigten EBITDA-Marge von 20.1%.

Diese operativen Fortschritte spiegelten sich in den Ergebnissen wider.

Dabei sank der bereinigte Reinverlust ohne Einmaleffekte (ohne

Devisenverluste oder -gewinne sowie ohne nicht-operative Einmalkosten für

Transaktionen) um nahezu 50% von CHF 44.2 Mio. in 2017 auf CHF 22.2 Mio. in

der Berichtsperiode. Der ausgewiesene Nettoverlust lag in den ersten neun

Monaten bei CHF 29.6 Mio. gegenüber CHF 30.3 Mio. im Vorjahr. Der Cashflow

aus Geschäftstätigkeit erreichte in den ersten neun Monaten 2018 CHF 31.0

Mio., 252.3% mehr als vor einem Jahr. Die solide operative Performance in

Verbindung mit dem steigenden Cash-Bestand ist ein starkes Indiz, dass der

Konzern auf für 2019 auf dem richtigen Weg ist.

Hotels:

Die Hotels setzten ihre positive Entwicklung in allen unseren Destinationen

fort. Die Hotelerträge stiegen in den ersten neun Monaten 2018 um 21.4% auf

CHF 109.9 Mio., begleitet von einem Anstieg des Bruttogewinns um 41.7% von

CHF 30.0 Mio. auf CHF 42.5 Mio. Darüber hinaus erhöhte sich der bereinigte

EBITDA um 38.8% auf CHF 37.9 Mio. gegenüber CHF 27.3 Mio. im Vorjahr.

Immobilien:

Das Segment Immobilien erzielte erneut gute operative und finanzielle

Ergebnisse in allen Zielmärkten. Die Netto-Immobilienverkäufe stiegen um

83.5% auf CHF 158.0 Mio. gegenüber CHF 86.1 Mio. in den ersten neun Monaten

2017 und der Umsatz erhöhte sich um 61.1% auf CHF 79.6 Mio. aufgrund höherer

Stückzahlen in El Gouna, Jebal Sifah, Hawana Salalah und Lutica. Die

abgegrenzten, bis 2020 umsatzwirksam werdenden Erträge aus

Immobilienverkäufen stiegen um 19.7% auf CHF 213.6 Mio. gegenüber CHF 178.5

Mio. im Vorjahr. Neben dem ausstehenden abgegrenzten Ertragssaldo ist zu

beachten, dass die Gruppe ebenso über einen abgegrenzten Zinsertrag von CHF

15.1 Mio. verfügt.

Stadtmanagement:

Während der Berichtsperiode fand in El Gouna mit grossem Erfolg zum zweiten

Mal das El Gouna Film Festival statt. Die Eröffnung des Chedi Hotels sowie

die Inbetriebnahme des Yachthafens und der Einzelhandelsgeschäfte in

Montenegro schlugen sich positiv in den Immobilienverkäufen der Destination

nieder. Der Umsatz stieg um 34.0% auf CHF 25.6 Mio. gegenüber CHF 19.1 Mio.

in den ersten neun Monaten 2017.

El Gouna, Ägypten

Die Tourismusbranche in Ägypten verzeichnete weiterhin eine positive

Entwicklung in Bezug auf die Auslastung und die generelle

Investitionsbereitschaft. El Gouna behauptete seine führende Marktposition

in der ägyptischen Tourismusbranche. Dies wirkte sich positiv auf die Hotels

aus, deren Auslastung um 5.3% auf 79% anstieg, während der Umsatz pro Zimmer

um 36.2% auf CHF 64 zunahm, begünstigt durch die hohe Nachfrage sowie eine

Erhöhung der Zimmerpreise. Die Hotelerträge stiegen um 34.7% auf CHF 46.2

Mio. gegenüber CHF 34.3 Mio. in den ersten neun Monaten 2017 und der

Bruttogewinn erhöhte sich um 45.7% auf CHF 22.9 Mio. in den ersten neun

Monaten 2018 gegenüber CHF 15.8 Mio. im Vorjahr. Darüber hinaus sind wir mit

einem bedeutenden Reiseveranstalter in Verhandlungen über den Bau eines

neuen 5-Sterne-Hotels mit 100 Zimmern, das 2019 eröffnet werden könnte.

Darüber hinaus planen wir, die bestehenden Hotels um 200 Zimmer zu

erweitern.

Die Immobilienverkäufe entwickeln sich gut und das Jahresziel dürfte

erreicht werden. Die Netto-Immobilienverkäufe stiegen um 60.9% auf CHF 84.8

Mio. gegenüber CHF 52.7 Mio. in den ersten neun Monaten 2017. Ende September

2018 wurde das neue Immobilienprojekt "Cyan" mit einem Gesamtbestand von USD

73 Mio. und einer breiten Palette an Villen und Stadthäusern mit Blick auf

den Golfplatz und einen See lanciert. Phase eins von "Cyan" weist einen

Gesamtbestand von USD 23.1 Mio. auf und bisher wurden für nahezu USD 20.0

Mio. Verkäufe oder Reservationen registriert. Für 2018 streben wir eine

Steigerung der Immobilienverkäufe um 20%-25% gegenüber den im Geschäftsjahr

2017 erzielten CHF 79.1 Mio. an.

Im Bereich Stadtmanagement erhöhte sich der Umsatz um 34.0% auf CHF 20.5

Mio. gegenüber CHF 15.3 Mio. in den ersten neun Monaten 2017. Das El Gouna

Film Festival wurde im September 2018 mit mehr als 1,000 Teilnehmern aus

Medien sowie lokalen und internationalen Prominenten erfolgreich

durchgeführt. Die Auslastung der Hotels lag zu dieser Zeit bei 100%.

ODH beauftragte CBRE Group Inc. mit der Durchführung einer Marktwertstudie

für die 22.9 Mio. Quadratmeter grosse noch unbebaute Landfläche sowie die 17

Hotels mit 2,654 Gästezimmern in El Gouna. Der Bericht von CBRE bewertete

die verbleibenden 22.9 Mio. Quadratmeter unbebautes Land in El Gouna mit

einem Marktwert von USD 1.82 Mrd., was dem 170-fachen des aktuellen

Buchwerts entspricht, der per 1. Halbjahr 2018 bei USD 10.7 Mio. lag. Der

Bericht bewertete auch die 17 Hotels, basierend auf der Discounted Cash Flow

(DCF)-Methode, mit USD 303.6 Mio., während der Buchwert am Ende des ersten

Halbjahres 2018 bei von USD 39.3 Mio. lag.

Taba Heights, Ägypten

Taba Heights verzeichnete in der Berichtsperiode eine positive Dynamik. Mit

Itaka, einem polnischen Reiseveranstalter, wurde ein Vertag unterzeichnet,

so dass wöchentlich zwei Flüge zum Internationalen Flughafen Taba angeboten

werden. Die ersten Flugzeuge starteten am 7. November 2018 und die

Verbindung wird bis zum 1. Mai 2019 bestehen. Itaka plant zudem, 2019 zwei

weitere Flüge aus Tschechien anzubieten, was deren Beitrag zu Tabas

Logiernächten auf 45,000 erhöhen könnte. Die Hotelerträge stiegen in den

ersten neun Monaten 2018 um 77.4% auf CHF 5.5 Mio. gegenüber CHF 3.1 Mio. in

den ersten neun Monaten 2017. Die Auslastung stieg um 12.9% auf 35%

gegenüber 31% im Vorjahr. Zudem verzeichnete Taba erstmals seit 2010 wieder

einen positiven Bruttogewinn von CHF 0.1 Mio. gegenüber einem Bruttoverlust

von CHF 0.3 Mio. vor einem Jahr. Die positive Entwicklung des Bruttogewinns

zeigt, dass Taba auf dem Weg zum Cash Break-Even im Jahr 2018 ist.

Makadi Heights, Ägypten

Makadi Heights verzeichnete seit April 2018 starke Verkäufe, begünstigt

durch neue Markteinführungen und eine zielgerichtete Verkaufs- und

Marketingkampagne, die zur Wiederbelebung der Destination durchgeführt

wurde. Der Nettoumsatz stieg um das 103-fache auf CHF 10.3 Mio. gegenüber

nur CHF 0.1 Mio. in den ersten neun Monaten 2017. Wir haben den Erfolg der

ersten Phase des Projekts genutzt und neue Bestände freigegeben, um der

hohen Nachfrage gerecht zu werden. Wir gehen davon aus, das Jahr mit einem

Umsatz von CHF 14.0 Mio. abzuschliessen.

Jebel Sifah, Oman

Die Immobilienverkäufe stiegen weiter an und erreichten CHF 16.3 Mio., ein

Plus von 83.1% gegenüber CHF 8.9 Mio. in den ersten neun Monaten 2017. Die

Phase 2 des Immobilienprojekts Jebal Sifah Heights wurde mit einem

Gesamtbestand von CHF 19.1 Mio. lanciert. Der Bau der ersten Phase des Golf

Lake Residence-Projekts mit 131 Einheiten schreitet voran, mit geplanter

Lieferung bis Ende 2018. Zudem streben wir für 2018 eine Steigerung der

Immobilienverkäufe um 50% - 55% gegenüber den im Geschäftsjahr 2017

erzielten CHF 11.8 Mio. an.

Die Stadtverwaltung wird im ersten Quartal 2019 zusätzliche Pontons in der

Jebel Sifah Marina installieren, während die Werkstatt des Yachthafens

fertiggestellt und ein verbesserter Wassertaxi-Service lanciert wird. Die

Destination wird das erste X-Dubai Spartan TRIFECTA-Rennen

(Extrem-Hindernislauf) der Region im Dezember 2018 durchführen und es werden

gegen 4,000 Teilnehmer und Besucher erwartet. Die internationale

Supermarktkette SPAR öffnete ebenfalls im Oktober 2018 eine Filiale und bis

zum ersten Quartal 2019 in der Destination auch eine neue Bar, ein neues

Restaurant und eine neue Bäckerei eröffnet.

Hawana Salalah, Oman

Das dritte Quartal ist in der Regel das saisonal schwächste, dennoch stiegen

die Hotelerträge in den ersten neun Monaten um 20.6% auf CHF 28.1 Mio.

gegenüber CHF 23.3 Mio. 2017. Der Bruttogewinn stieg um 40% auf CHF 9.8 Mio.

gegenüber CHF 7.0 Mio. im Vorjahr und die Auslastung erreichte 64%. Darüber

hinaus schreitet die dritte Erweiterung des Al Fanar Hotels voran, welche

die Gesamtzahl der Zimmer um 177 Zimmer auf 577 Zimmer erhöhen.

Im Immobilienbereich stiegen die Nettoverkäufe um 89.3% auf CHF 19.5 Mio.

gegenüber CHF 10.3 Mio. in den ersten neun Monaten 2017. Aufgrund der

grossen Nachfrage und des grossen Erfolgs unserer jüngsten Einführungen

wurde das neue Projekt "Forest Island" mit einem Gesamtbestand von CHF 28.9

Mio. lanciert. Das Projekt wurde sehr gut angenommen und wir konnten für

mehr als CHF 7.0 Mio. verkaufen. Wir sind auf dem besten Weg, unser

Immobilienverkaufsziel des Jahres zu erreichen, welches rund 10% - 15% über

dem Wert im Geschäftsjahr 2017 von CHF 16.5 Mio. liegt. Bauseitig schreiten

wir mit dem Bau des Immobilienprojekts "Hawana Lagoon" voran, das bis Ende

2019 vollendet sein dürfte.

Die Tankstelle wird im vierten Quartal 2018 in der Marina Hawana in Betrieb

genommen. In der Destination wurden im vierten Quartal 2018 mehrere neue

Filialen eröffnet, darunter Cafés, Souvenirläden und ein Spielzeuggeschäft,

wobei bis Ende 2018 weitere Geschäfte geplant sind.

Lutica Bay, Montenegro

Das Soft Opening für das erste Hotel in der Destination, das Chedi Lutica

Bay mit 111 Zimmern, wurde erfolgreich durchgeführt, und die Auslastung

erreichte in den ersten Tagen 65% Die Rückmeldungen der Gäste waren sehr

positiv. Die Ergebnisse des Hotels werden ab dem vierten Quartal 2018

konsolidiert.

Mit dem gestiegenen Interesse in Lutica Bay stiegen die

Netto-Immobilienverkäufe um mehr als das Doppelte auf CHF 26.9 Mio.

gegenüber CHF 13.1 Mio. in den ersten neun Monaten 2017. Das Jahr 2018 war

das bisher intensivste im Bereich Entwicklung und Bau. Neben der deutlichen

Umsatzsteigerung, die die Nachfrage nach unserem Projekt unterstreicht,

kamen wir mit dem Bau der Stadthäuser und Villen des Yachthafendorfes sowie

der Baucluster E" und B", die in Q4 2018 und Anfang 2019 fertiggestellt

werden, gut voran. Für 2018 gehen wir von einer Verdoppelung der

Immobilienverkäufe gegenüber den im Geschäftsjahr 2017 erzielten CHF 17.2

Mio. aus.

Unternehmens-Updates

Die Fertigstellung der Unterlagen für den bereits kommunizierten Verkauf von

drei Hotels in Makadi und der Tamweel-Gruppe, die zusammen zu einem

Gesamtbarerlös von rund CHF 44.8 Mio. führen und es uns ermöglichen werden,

die damit verbundenen Schulden zu de-konsolidieren, schreitet voran.

Parallel dazu arbeiten wir intensiv mit den Banken zusammen, um die

Verschuldung bis im ersten Quartal 2019 weiter zu reduzieren.

Offizieller Verkaufsstart für O West, das neue 1,000 Feddan-Projekt (4.2

Millionen Quadratmeter) im Gebiet Sechster Oktober, Ägypten, ist im ersten

Quartal 2019.

Im Oman arbeiten wir an einer Finanzierungslösung mit dem Ziel, bis im Q4

2018 eine Vereinbarung zu erzielen.

Über Orascom Development Holding AG

Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten

Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen,

Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch

unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio

von Orascom Development umfasst Destinationen in Sieben Ländern (Ägypten,

Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und

Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan zehn Destinationen: Fünf in

Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi, Fayoum und Harram City), The Cove

in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in

Oman, Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz.

Kontakt für Investors:

Sara El Gawahergy

Head of Investor Relations

Tel: +20 224 61 89 61

Tel: +41 418 74 17 11

Email: ir@orascomdh.com

Kontakt für Medien:

Philippe Blangey

Partner

Dynamics Group AG

Tel: +41 432 68 32 35

Email: prb@dynamicsgroup.ch

Disclaimer & Cautionary Statement

The information contained in this e-mail, its attachment and in any link to

our website indicated herein is not for use within any country or

jurisdiction or by any persons where such use would constitute a violation

of law. If this applies to you, you are not authorized to access or use any

such information. Certain statements in this e-mail and the attached news

release may be forward-looking statements, including, but not limited to,

statements that are predications of or indicate future events, trends, plans

or objectives. Forward-looking statements include statements regarding our

targeted profit improvement, return on equity targets, expense reductions,

pricing conditions, dividend policy and underwriting claims improvements.

Undue reliance should not be placed on such statements because, by their

nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and

can be affected by other factors that could cause actual results and Orascom

Development Holding AG's plans and objectives to differ materially from

those expressed or implied in the forward-looking statements (or from past

results). Factors such as (i) general economic conditions and competitive

factors, particularly in our key markets; (ii) performance of financial

markets; (iii) levels of interest rates and currency exchange rates; and

(vii) changes in laws and regulations and in the policies of regulators may

have a direct bearing on Orascom Development Holding AG's results of

operations and on whether Orascom Development Holding AG will achieve its

targets. Orascom Development Holding AG undertakes no obligation to publicly

update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect

new information, future events or circumstances or otherwise. It should

further be noted, that past performance is not a guide to future

performance. Please also note that interim results are not necessarily

indicative of the full-year results. Persons requiring advice should consult

an independent adviser.

