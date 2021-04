DGAP-Adhoc: Orascom Development Holding AG kündigt Änderungen im Verwaltungsrat an (deutsch)

Orascom Development Holding AG kündigt Änderungen im Verwaltungsrat an

^

Orascom Development Holding AG kündigt Änderungen im Verwaltungsrat an

13.04.2021

Pressemitteilung

Orascom Development Holding AG kündigt Änderungen im Verwaltungsrat an

Altdorf, 13. April 2021 - Orascom Development Holding AG (ODH) gibt bekannt,

dass der Verwaltungsrat von ODH an der bevorstehenden ordentlichen

Generalversammlung die Wahl von Barbara Heller, Amine Omar Tazi-Riffi und

Eskandar Tooma als neue Mitglieder des Verwaltungsrats beantragen wird.

Die derzeitigen Verwaltungsratsmitglieder Adil Douiri und Marco Sieber haben

entschieden, sich nicht für eine weitere Amtsdauer zur Wiederwahl zu

stellen.

"Wir danken Adil und Marco für ihre wertvollen über die letzten Jahre

geleisteten Dienste. Wir werden ihre Führungsstärke, Offenheit und

Scharfsinnigkeit vermissen", sagte Naguib Sawiris, Vizepräsident des

Verwaltungsrates, im Namen des Präsidenten Samih Sawiris und der übrigen

Verwaltungsratsmitglieder. "Gleichzeitig freuen wir uns, die Nominierung von

Amine, Barbara und Eskandar bekannt geben zu dürfen. Sie werden unsere

Kompetenzen in Bezug auf Strategie, Markterschliessung und Corporate

Governance mit ihrer umfangreichen und vielfältigen Erfahrung zusätzlich

stärken."

Die Einberufung zur ordentlichen Generalversammlung erfolgt zu einem

späteren Zeitpunkt.

Curriculum Vitae - Barbara Heller

Barbara Heller (Schweizer Staatsangehörige, wohnhaft in der Schweiz,

Jahrgang 1967) ist Mitgründerin und seit 2013 Managing Partner von SWIPRA

Services. SWIPRA berät Unternehmen und deren Verwaltungsräte in den

Bereichen Corporate Governance, soziale Unternehmensverantwortung (Corporate

Social Responsibility), Kommunikation und Offenlegung. Frau Heller hält

darüber hinaus Mandate als Mitglied des Bankrates und des

Strategieausschusses der Graubündner Kantonalbank, Schweiz, Mitglied der

Anlagekommission der Transparenta Sammelstiftung für berufliche Vorsorge,

Schweiz, Vizepräsidentin des CFO Forums Schweiz, Präsidentin der Jury des

Swiss CFO Awards sowie als Konsulentin bei Lemongrass Communications,

Schweiz. Bis Ende März 2021 war Frau Heller Mitglied des Verwaltungsrates

und Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Bank Cler.

Barbara Heller war nach Beendigung ihres Studiums zunächst ab 1991 bei der

Zürcher Bank Leu (Credit Suisse) im Bereich internationaler

Unternehmensfinanzierungen tätig, zuletzt als Leiterin des Geschäftsfelds

Kapitalmarkt/Financial Engineering. Zwischen 1997 und 2005 war sie als

Direktionsmitglied bei der Bank Vontobel im Bereich Investment Banking für

Kapitalmarkt-, M&A- und Private Equity-Transaktionen für Unternehmen

diverser Branchen im In- und Ausland verantwortlich und betreute

verschiedene Investorengruppen und Verwaltungsräte. Von 2005 bis 2012 war

Frau Heller Chief Financial und Risk Officer von Santhera Pharmaceuticals,

ein Schweizer Biopharmaunternehmen. Zwischen 2013 und 2016 war sie zudem

Mitglied des Verwaltungsrates und des Prüfungsausschusses der Visana-Gruppe.

Barbara Heller verfügt über das Lizentiat der Volkswirtschaftslehre der

Universität Zürich (MBA) mit Schwerpunkten in Finanzmarktökonomie,

empirischer Wirtschaftsforschung und Banking & Insurance.

Curriculum Vitae - Amine Omar Tazi-Riffi

Amine Omar Tazi-Riffi (Schweizer Staatsangehöriger, wohnhaft in der Schweiz,

Jahrgang 1970) ist ehemaliger Senior Partner von McKinsey in Genf und Zürich

und als unabhängiger Berater, Private Equity Investor sowie

Verwaltungsratsmitglied tätig.

Während seiner fast 25-jährigen Karriere bei McKinsey war Amine Omar

Tazi-Riffi für führende Unternehmen und Regierungen tätig, sowohl in der

Schweiz als auch in Schwellenländern (hauptsächlich im Nahen Osten, in

Afrika und in Mittel- und Osteuropa). Er ist der Gründer der Nord- und

Westafrika-Praxis von McKinsey und leitete anschliessend die Expansion auf

dem afrikanischen Kontinent mit. Er war ausserdem bei McKinsey Co-Leiter der

globalen Bereiche Energie & Bergbau, Infrastruktur & Logistik und

Telekommunikation & High-Tech sowie regionaler Leiter für die Public &

Social Sector Praxis in Europa, Nahost und Afrika. Er verfügt über

umfangreiche Erfahrung im Bereich Travel & Hospitality, sowohl als Berater

als auch im Private Equity-Bereich.

Herr Tazi-Riffi ist heute Senior Advisor bei GlobalSouth Partners, Advisory

& Investments in Dubai und arbeitet mit Private Equity-Plattformen im Nahen

Osten und Afrika zusammen. Er ist Gründer und Executive Chairman von Rolling

Laser Solutions, Schweiz (2019-heute). Ausserdem ist er Mitglied der

Verwaltungsräte von Lonrho, UK/Südafrika (seit 2020) und Togo Telecom (seit

2021) sowie des Beirats der FTI Finanzholding, Deutschland (seit 2021).

Herr Tazi-Riffi verfügt über einen Bachelor- und Masterabschluss der Ecole

Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Elektrotechnik und

Telekommunikation, einen Masterabschluss des MIT in Elektrotechnik und

Informatik und einen MBA von INSEAD.

Curriculum Vitae - Eskandar Tooma

Eskandar Tooma (ägyptischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Ägypten, Jahrgang

1977) ist ordentlicher Professor für Finanzen an der School of Business der

American University in Cairo. Er hatte auch eine Gastprofessur an der

Imperial College's Business School in London, England. Herr Tooma war

leitender Berater der ägyptischen Kapitalmarktbehörde (2005-2007) sowie

Mitglied einer Vielzahl von Komitees, einschliesslich des EGX30 Index

Komitees (2006), des Komitees für Marktfortschritt an der ägyptischen Börse

(2006), des Komitees für die Derivat- und Warenbörse beim Ministerium für

Investitionen (2007) sowie Berater des Ministeriums für internationale

Zusammenarbeit, um Ägyptens Schuldentausch zu begleiten (2004). Herr Tooma

sass in den Vorständen (als nicht geschäftsführendes Mitglied) mehrerer an

der EGX/LSE kotierter Unternehmen, darunter Telecom Egypt (2015-2017),

Vodafone Egypt (2015-2019), Egyptian Resorts Company (2009-2019), Madinat

Nasr for Housing and Development (seit 2013) sowie im Aufsichtsgremium des

Geldmarktfonds von HSBC Egypt (seit 2015).

Herr Tooma war bereits von 2013 bis 2016 Mitglied des Verwaltungsrates der

Gesellschaft und fungierte von 2013 bis 2016 als Chief Financial Officer ad

interim der Gesellschaft.

Herr Tooma erwarb seinen Bachelor in Wirtschaft an der American University

in Cairo und der Adelphi University. Er hat zwei Masterabschlüsse in

Finanzen bzw. in internationaler Wirtschaft von der Adelphi bzw. der

Brandeis University. Zudem hat er einen Doktortitel in Finanzen von der

Brandeis University.

Über Orascom Development Holding (ODH):

Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten

Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen,

Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch

unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio

von Orascom Development umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten,

Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und

Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan neun Destinationen: Vier in

Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, und Byoum), The Cove in

den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman,

Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz. Die Aktien von

Orascom Development Holding (ODH) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

ODH hat kürzlich O West lanciert, die neueste Erweiterung ihres Portfolios

und ihr erstes Projekt in Kairo, Ägypten, in der Stadt des 6. Oktober.

Kontakt für Investoren:

Sara El Gawahergy

Head of Investor Relations & Strategic Projects Management

Tel: +202 246 18961

Tel: +41 418 74 17 11

Mob: +41 79 156 78 49

Email: ir@orascomdh.com

Kontakt für Medien:

Philippe Blangey

Partner

Dynamics Group AG

Tel: +41 432 68 32 35

Email: prb@dynamicsgroup.ch

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Orascom Development Holding AG

Gotthardstraße 12

6460 Altdorf

Schweiz

Telefon: +41 41 874 17 17

Fax: +41 41 874 17 07

E-Mail: ir@orascomdh.com

Internet: www.orascomdh.com

ISIN: CH0038285679

Valorennummer: A0NJ37

Börsen: SIX Swiss Exchange

