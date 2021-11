DGAP-Adhoc: Orascom Development Holding AG erzielt ein starkes sequenzielles und jährliches Umsatzwachstum auf CHF 371.6 Millionen und einen Nettogewinn von CHF 9.0 Millionen für die ersten neun Monate 2021. (deutsch)

Orascom Development Holding AG erzielt ein starkes sequenzielles und jährliches Umsatzwachstum auf CHF 371.6 Millionen und einen Nettogewinn von CHF 9.0 Millionen für die ersten neun Monate 2021.

Orascom Development Holding («ODH») (SIX ODHN.SW) hat seine konsolidierten

Finanzergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2021 veröffentlicht.

Orascom Development Holding erzielt ein starkes sequenzielles und jährliches

Umsatzwachstum auf CHF 371.6 Millionen und einen Nettogewinn von CHF 9.0

Millionen für die ersten neun Monate 2021.

Highlights 9M 2021 im Vergleich zum 9M 2020 Resultat

- Gesamteinnahmen steigen um 42.7% auf CHF 371.6 Millionen.

- Adj. EBITDA erhöht sich um 131.1% auf CHF 93.6 Millionen bei einer Marge

von 25.2%.

- Nettogewinn von CHF 9.0 Millionen gegenüber einem Nettoverlust von CHF

26.6 Millionen im Vorjahr.

- Cashflow aus operativer Tätigkeit steigt um 14.6% auf CHF 36.8 Millionen.

- Netto-Immobilienverkäufe nehmen um 51.1% auf CHF 444.9 Millionen zu.

Key Highlights Q3 2021 im Vergleich zum Q3 2020

- Gesamteinnahmen steigen um 51.3% auf CHF 145.9 Millionen.

- Adj. EBITDA steigt um 166.9% auf CHF 35.5 Millionen bei einer Marge von

24.3%.

- Nettogewinn von CHF 3.7 Millionen gegenüber einem Nettoverlust von CHF 7.4

Millionen im Q3 2020.

- Netto-Immobilienverkäufe um 62.3% auf CHF 166.5 Millionen gestiegen

Altdorf, 16. November 2021 - Orascom Development setzte seine solide Arbeit

fort und verzeichnete ein weiteres positives Quartal. Dem Team gelang es,

ein gutes Ergebnis zu erzielen und gleichzeitig die Liquidität der Gruppe

bis zum Ende der ersten neun Monate 2021 zu erhöhen. Diese positive Dynamik

reflektiert das diversifizierte Portfolio und die Geschäftsbereiche von ODH.

Finanzbericht

9M 2021

Die Gruppe konnte in allen drei Geschäftsbereichen verbesserte Ergebnisse

erzielen. Die langsame Rückkehr zur Normalität, die Wiedereröffnung von

Arbeitsplätzen, die Wiederaufnahme von Sportereignissen und die Rückkehr von

Touristen trugen positiv zu unserer operativen Leistung bei. In den ersten

neun Monaten 2021 belief sich der Gesamtumsatz auf CHF 371.6 Millionen, was

einem Anstieg von 42.7% gegenüber den CHF 260.4 Millionen in den ersten neun

Monaten 2020 entspricht. Der Bruttogewinn erreichte CHF 111.3 Millionen bei

einer Marge von 30.0% gegenüber CHF 65.3 Millionen und einer Marge von 25.1%

vor einem Jahr. Vergleicht man die Umsatzzahlen von ODH mit denjenigen vor

der Pandemie, verzeichnete das Unternehmen immer noch ein starkes Wachstum

von 14.3% gegenüber den ersten neun Monaten im Jahr 2019. ODH hat seine

Kostenbasis weiterhin umsichtig verwaltet, was zu einem Rückgang der

Betriebskosten um 2.1% auf CHF 28.3 Millionen führte. Der adjustierte EBITDA

stieg um 131.1% auf CHF 93.6 Millionen im Vergleich zu CHF 40.5 Millionen in

den ersten neun Monaten 2020 und die Finanzkosten sanken um 8.9% auf CHF

24.5 Millionen. Diese operative Stärke spiegelte sich in den Ergebnissen

wider: Der Reingewinn erreichte CHF 9.0 Millionen gegenüber einem Verlust

von CHF 26.6 Millionen in den ersten neun Monaten 2020. Das Unternehmen

verfügte zum 30. September 2021 über CHF 226.7 Millionen an liquiden

Mitteln, verzeichnete eine Gesamtverschuldung von CHF 457.9 Millionen, und

wies eine Nettoverschuldung von CHF 231.2 Millionen auf. Darüber hinaus

wurde ein operativer Cashflow von CHF 36.8 Millionen erwirtschaftet, was

einem Anstieg von 14.6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Q3 2021

Die Ergebnisse für das dritte Quartal zeigen ein starkes sequenzielles und

jährliches Wachstum bei Umsatz, EBITDA und Reingewinn, angetrieben durch das

Wachstum im Immobiliensegment und die Verbesserung im Bereich Hospitality.

Der Gesamtumsatz von ODH erreichte im dritten Quartal CHF 145.9 Millionen,

was einem Anstieg von 51.3% gegenüber den CHF 96.4 Millionen im dritten

Quartal 2020 entspricht. Der Bruttogewinn stieg um 87.2% auf CHF 40.8

Millionen bei einer Bruttomarge von 28.0% gegenüber CHF 21.8 Millionen und

einer Marge von 22.6% im dritten Quartal 2020. Das adjustierte EBITDA stieg

um 166.9% auf CHF 35.5 Millionen bei einer Marge von 24.3% gegenüber CHF

13.3 Millionen und einer Marge von 13.8% in den ersten neun Monaten 2020.

Der Nettogewinn erreichte CHF 3.7 Millionen gegenüber einem Nettoverlust von

CHF 7.4 Millionen im dritten Quartal 2020.

Segment Immobilien: Die starke und anhaltende Nachfrage nach unseren

Immobilienprodukten führte in den ersten neun Monaten 2021 zu einem

Netto-Immobiilenverkäufe von CHF 444.9 Millionen, entsprechend einem Anstieg

von 51.1% gegenüber dem Vorjahr.

Die Neuverkäufe für das dritte Quartal 2021 erreichten CHF 166.5 Millionen,

ein Anstieg um 62.3% gegenüber den im Vorjahr erzielten CHF 102.6 Millionen.

Infolgedessen erhöhte sich das Verkaufsvolumen in den ersten neun Monate

2021 auf CHF 444.9 Millionen, ein Anstieg von 51.1% gegenüber den ersten

neun Monaten 2020. Die Zunahme der Verkäufe in allen Destinationen ist

sowohl auf die Erhöhung der durchschnittlichen Verkaufspreise als auch eine

höhere Anzahl verkauften Einheiten zurückzuführen, welche in den ersten neun

Monaten 2021 um 46.8% auf 1207 Einheiten stiegen. Der Immobilienertrag stieg

in den ersten neun Monaten 2021 um 81.5% auf CHF 271.4 Millionen (9M 2020:

CHF 149.5 Millionen) und das adjustierte EBITDA stieg um 127.2% auf CHF

107.9 Millionen (9M 2020: CHF 47.5 Millionen). Die gesamten abgegrenzten

Erträge aus Immobilien, die bis 2026 umsatzwirksam werden, stiegen um 36.1%

auf CHF 729.2 Millionen in den ersten neun Monaten 2021 und die gesamten

Forderungen aus dem Immobilienportfolio erhöhten sich um 41.9% auf CHF 999.3

Millionen. Die Bareinnahmen aus dem Immobilienportfolio stiegen in den

ersten neun Monaten 2021 ebenfalls um 46.0% auf CHF 211.0 Millionen.

Segment Hotels: Verbesserte Ergebnisse im dritten Quartal 2021, weil der

Tourismus wieder ansprang, während Impfstoffe weiter eingeführt wurden.

Die Reiselust hat im dritten Quartal 2021 weiter zugenommen, und die

gesteigerte Reisedynamik war in den Monaten Oktober und November deutlich zu

spüren. Auch wenn die Geschwindigkeit der Erholung von Destination zu

Destination unterschiedlich war, sind wir mit dem Wachstum der

Gesamtbelegung und den Umsätzen pro Zimmer zufrieden. Es ist sehr erfreulich

zu sehen, dass unsere Teams wieder mehr Gäste in den Hotels begrüssen

können, wobei die inländischen Freizeitbuchungen zentral waren, gefolgt von

MICE-Veranstaltungen (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) und

einem leichten Aufschwung bei ausländischen Touristen, die in unsere

Destinationen zurückkehrten. Die Ergebnisse für das dritte Quartal 2021

verbesserten sich mit einem Umsatzanstieg von 159.8% auf CHF 27.8 Millionen

(Q3 2020: CHF 10.7 Millionen) und einem Bruttogewinn von CHF 5.8 Millionen

im dritten Quartal 2021 gegenüber einem Bruttoverlust von CHF 2.3 Millionen

im dritten Quartal 2020. Obwohl Freizeitreisen die Erholung anführen, sind

wir dennoch optimistisch, was den Einfluss der kontinuierlichen

Verbesserungen bei den Geschäftsreisenden und der wachsenden Zahl von

Reiseveranstaltergruppen betrifft. Das beschleunigte Wachstum des Umsatzes

je verfügbarem Zimmer vergrösserte unseren operativen Leverage und führte

dazu, dass wir im dritten Quartal 2021 ein positives adjustiertes EBITDA von

CHF 4.5 Millionen erwirtschafteten, gegenüber einem negativen Wert von CHF

3.9 Millionen im dritten Quartal 2020. Der Umsatz des Hotelsegments stieg um

14.0% auf CHF 54.7 Millionen (9M 2020: CHF 48.0 Millionen), der Bruttogewinn

erhöhte sich um das 7.1-fache auf CHF 8.5 Millionen in den ersten neun

Monaten 2021, während das adjustierte EBITDA CHF 2.4 Millionen erreichte,

verglichen mit einem Betriebsverlust von CHF 1.9 Millionen in den ersten

neun Monaten 2020.

Segment Town Management: Fortgesetzte Verbesserung der operativen Leistung,

die von der erfolgreichen Umsetzung der Umstrukturierung und der Erholung

des Gastgewerbes profitierte.

Der Bereich Town Management konnte trotz des pandemiebedingten Gegenwinds

weiter deutlich wachsen und sich damit mehr wiederkehrende Umsatzströme

sichern. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2021 um 33.8% auf CHF

45.5 Millionen gegenüber CHF 34.0 Millionen in den ersten neun Monaten 2020,

während das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten 2021 CHF 3.5

Millionen erreichte, während es in den ersten neun Monaten 2020 noch bei CHF

1.8 Millionen lag. Der bemerkenswerte Anstieg der Einnahmen war eine Folge

der Umsetzung eines gut gefüllten Veranstaltungskalenders in den

verschiedenen Destinationen, der die Qualität und Rentabilität unserer

Dienstleistungen verbesserte. Darüber hinaus konnten wir vom 14. bis 22.

Oktober 2021 die 5. Ausgabe des El Gouna Film Festival im El Gouna

Conference and Culture Centre ausrichten, mit mehr als 1.000 Teilnehmern aus

Medien sowie lokalen und internationalen Prominenten. Die Hotels waren zu

diesem Zeitpunkt zu 100% ausgelastet.

Details zu den Destinationen

El Gouna, Rotes Meer

El Gouna bestätigte seine Rolle als «Destination of Choice» und verzeichnete

einen Anstieg der Netto-Immobilienverkäufe um 57.8% auf CHF 177.5 Millionen

in den ersten neun Monaten 2021 (9M 2020: CHF 112.5 Millionen). Wir konnten

die durchschnittlichen Verkaufspreise weiter auf CHF 3516/m² erhöhen, was

einem Anstieg um 5.4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Im dritten

Quartal 2021 haben wir für «Cyan» und «Ancient Sands», unsere beiden

Immobilienprojekte mit einem Mix aus freistehenden Einheiten, neue Bestände

im Wert von USD 42.4 Millionen hinzugefügt. Unser solides Bautempo hält Kurs

mit den geplanten Auslieferungen von 278 Einheiten im Geschäftsjahr 2021.

Die

Immobilienumsätze profitierten von der beschleunigten Bautätigkeit und

stiegen in den ersten neun Monaten 2021 um 28.2% auf CHF 120.6 Millionen (9M

2020: CHF 94.1 Millionen).

Die Auslastung der Hotels nahm von 33% bei einem Umsatz je verfügbarem

Zimmer von CHF 40 im zweiten Quartal 2021 auf 52% bei einem Umsatz je

verfügbarem Zimmer von CHF 64 im dritten Quartal 2021 zu. Während die

Belegung weiterhin durch das lokale Geschäft getrieben wird, hat die

Nachfrage aus dem internationalen Markt an Dynamik gewonnen, und wir sehen

ein starkes Comeback aus unserem wichtigen Markt Westeuropa. Im dritten

Quartal 2021 lag der Anteil des internationalen Geschäfts bei 40%. Eine

Reihe von B2C- und B2B-Marketingkampagnen läuft derzeit oder ist in

Vorbereitung, um den Aufschwung bestmöglich zu nutzen. Im dritten Quartal

erzielten wir einen bedeutenden sequenziellen Umsatzanstieg; der Ertrag im

dritten Quartal 2021 stieg um 15.4% auf CHF 6.1 Millionen. In den ersten

neun Monaten 2021 stieg der Umsatz der Hotels um 47.8% auf CHF 30.3

Millionen (9M: 2020: CHF 20.5 Millionen). Die kontinuierliche Umsetzung von

Kostensenkungs- und Liquiditätserhaltungsmassnahmen führten zu einem

positiven Bruttogewinn von CHF 11.1 Millionen, was einem Anstieg von 484.2%

entspricht (9M 2021: CHF 1.9 Millionen). Der Vermietungsgrad erreichte 37%

in den ersten neun Monaten 2021, gegenüber 27% im Vorjahr.

Die Einnahmen aus dem Town Management stiegen in den ersten neun Monaten

2021 um 35.6% auf CHF 37.7 Millionen (9M 2020: CHF 27.8 Millionen). Die

Gesamteinnahmen von El Gouna erhöhten sich in den ersten neun Monaten 2021

um 28.0 % auf CHF 188.6 Millionen (9M 2020: CHF 147.3 Millionen).

O West, Ägypten

O West verzeichnete in den ersten neun Monaten 2021 einen Umsatz von CHF

134.3 Millionen, was einem Wachstum von 5.9% entspricht, verglichen mit CHF

126.8 Millionen in den ersten neun Monaten 2020, in denen

Grundstücksverkäufe in Höhe von CHF 31.1 Millionen enthalten waren. Ohne

diese gewerblichen Verkäufe wäre der Nettoumsatz um 40.3% auf CHF 134.2

Millionen gegenüber CHF 95.7 Millionen in den ersten neun Monaten 2020

gestiegen. Es ist uns gelungen, die durchschnittlichen Verkaufspreise um

21.4% auf CHF 1741/m² zu erhöhen. Bis heute haben wir in den Projekten «Hill

Side» und «Club Residence» neues Inventar im Wert von CHF 175.4 Millionen

lanciert. Der Grundstein für den Bau des O West Club wurde gelegt. Die

Gesamteinnahmen von O West stiegen um 80.5% auf CHF 70.2 Millionen in den

ersten neun Monaten 2021 (9M 2020: CHF 38.9 Millionen) aufgrund des

beschleunigten Baufortschritts und der geplanten Auslieferung einiger

Einheiten vor dem Zeitplan.

Makadi Heights, Ägypten

Makadi Heights, unsere aufstrebende Destination am Roten Meer, hat seit

Anfang 2021 erneut eine hervorragende Umsatzentwicklung erzielt. Der

Nettoumsatz stieg um 146.0% auf CHF 49.7 Millionen gegenüber CHF 20.2

Millionen in den ersten neun Monaten 2020. Wir konnten die

durchschnittlichen Verkaufspreise/m² um 73.6% auf CHF 1739 steigern. Ende

September lancierten wir das neue Immobilienprojekt «Ria» mit einem

Gesamtinventar von CHF 41.3 Millionen, das einen Mix aus freistehenden

Einheiten bietet. Dank der kontinuierlichen Beschleunigung der Bautätigkeit

stieg der Immobilienertrag in den ersten neun Monaten 2021 um 313.3% auf CHF

24.8 Millionen. Die Gesamteinnahmen der Destination stiegen um 272.5% auf

CHF 25.7 Millionen in den ersten neun Monaten 2021 (9M 2020 CHF 6.9

Millionen).

Jebel Sifah, Oman

In Jebal Sifah resultierte trotz der derzeitigen Einschränkungen ein

gesundes Verkaufsvolumen in den ersten neun Monaten 2021. Der

Netto-Immobilienumsatz stieg um 66.2% auf CHF 24.6 Millionen (9M 2020: CHF

14.8 Millionen). Der Baufortschritt und die Auslieferungen von Immobilien

gehen bei mehreren Projekten mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiter.

Der Gesamtertrag aus dem Immobiliengeschäft stieg in den ersten neun Monaten

2021 um 448.6% auf CHF 20.3 Millionen (9M 2020: CHF 3.7 Millionen). Im

zweiten Quartal 2021 lancierten wir ein neues Immobilienprojekt, «Sifah

Oasis», mit einem Inventarwert von rund CHF 18.0 Millionen, und wir fügen im

vierten Quartal Inventar im Wert von CHF 48.0 Millionen über die Projekte

«Beachfront» und «Sifah Farms» hinzu. Die Auslastung des Hotels erreichte

39%, verbunden mit einem Anstieg des Hotelumsatzes um 30.0% auf CHF 1.3

Millionen in den ersten neun Monaten 2021. Als Teil des neuen und

verbesserten Gemeinschaftserlebnisses arbeiten wir an einer Reihe von

Veranstaltungen, insbesondere an Wochenenden, um mehr Gäste anzuziehen. Die

Gesamteinnahmen von Jebal Sifah stiegen in den ersten neun Monaten 2021 um

278.7% auf CHF 23.1 Millionen (9M 2020: CHF 6.1 Millionen).

Hawana Salalah, Oman

Die ersten neun Monate des Jahres 2021 waren für das Reiseziel angesichts

der ständigen Schliessungen und der von der Regierung aufgrund von Covid-19

festgelegten Massnahmen eine Herausforderung. Die Auslastung der Hotels

erreichte in den ersten neun Monaten 2021 nur 9%, und nur eines der drei

Hotels war geöffnet. Die Einnahmen der Hotels sanken um 76.5% auf

CHF 3.2 Millionen (9M 2020: CHF 13.6 Millionen). Die Wiedereröffnung der

internationalen Grenzen am Ende des dritten Quartals lässt uns positiv auf

das vierte Quartal blicken, da die Charterflüge aus Osteuropa wieder

aufgenommen werden. Die

Immobilienverkäufe verzeichneten in den ersten neun Monaten 2021 einen

leichten Anstieg um 2.9% auf CHF 10.7 Millionen (9M 2020: CHF 10.4

Millionen), und die Immobilienumsätze erreichten CHF 14.3 Millionen (9M

2020: CHF 18.7 Millionen). Darüber hinaus haben wir im dritten Quartal ein

neues Immobilienprojekt, «Azure», mit einem Bestand von CHF 13.5 Millionen,

lanciert. Der Gesamtertrag von Hawana sank um 42.9% auf CHF 19.4 Millionen

(9M 2020: CHF 34.0 Millionen).

Lutica Bay, Montenegro

Lutica Bay setzte die positive Umsatzdynamik seit Anfang 2021 fort. Der

Umsatz der Destination stieg um das 5.4-fache auf CHF 47.7 Millionen (CHF

8.8 Millionen in 9M 2020). Die zusätzlichen Aktivitäten zur Steigerung der

allgemeinen Attraktivität von Lutica, unterstützt durch die regionalen

Verkaufsanstrengungen, trugen zur allgemeinen Verbesserung der Destination

bei. Die Immobilienerträge stiegen um 78.8% auf CHF 21.1 Millionen (9M 2020:

CHF 11.8 Millionen). Das Chedi Hotel erlebte eine starke Sommersaison, die

viel Aufmerksamkeit und Interesse von lokalen und internationalen Märkten

auf sich zog und so eine Belegungsrate von 79% im dritten Quartal 2021

gegenüber 33% im dritten Quartal 2020 ermöglichte. Die Auslastung für die

gesamten ersten neun Monate 2021 erreichte 45%, gegenüber 18% in den ersten

neun Monaten 2020. Die Einahmen des Hotels stiegen um das Vierfache auf CHF

4.8 Millionen in den ersten neun Monaten 2021. Die Gesamteinnahmen für

Lutica erhöhten sich um 97.9% auf CHF 28.1 Millionen (9M 2020: CHF 14.2

Millionen).

Update zur Entschädigungsforderung des ägyptischen Umweltministeriums

Am 2. September 2021 beschloss das Büro des ägyptischen Premierministerium,

einen Ausschuss zu bilden, der den Streitfall untersuchen sollte. Am 18.

Oktober 2021 reichte das Unternehmen sämtliche technischen sowie weitere

unterstützende Unterlagen in dieser Angelegenheit ein. Bis heute hat das

Unternehmen aber noch keine Antwort vom Ausschuss erhalten.

Ausblick 2021: Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Erholung

Da die Welt zur Normalität zurückkehrt und der Hotelbetrieb wieder anzieht,

gehen wir mit mehr Optimismus in das vierte Quartal und erwarten einen

positiven Aufschwung in unserem Hospitality Segment. Wir werden den Bau von

Immobilien weiter vorantreiben, um die Einnahmen des Immobiliensegments zu

steigern. Wir werden zudem auf das weitere Wachstum unseres Town Managements

bauen. Schliesslich wird die Anzahl der Einwohner weiter steigen, die

Disziplin bei Auslieferung von Einheiten hoch bleiben und die Ausrichtung

der Zielgebiete klar definiert.

Wir erwarten, dass die Nachfrage aus unseren traditionellen

Herkunftsmärkten, die El Gouna bedienen, im vierten Quartal 2021 und 2022

weiter steigen wird. Die deutschsprachigen Märkte, die traditionell unsere

wichtigsten Herkunftsmärkte sind, verzeichneten einen stetigen Anstieg der

Nachfrage, und trotz des immer noch recht kurzfristigen Buchungsverhaltens

sind wir in der Lage, den angestrebten Ertrag pro Kunde zu erzielen. Das

starke Comeback des russischen Geschäfts in der Region Hurghada hilft uns,

höhere Pauschalraten in den Hotels von El Gouna zu erzielen. Darüber hinaus

bemühen wir uns weiterhin intensiv um den lokalen Markt, um die

pandemiebedingten Unsicherheiten der internationalen Nachfrage

auszugleichen.

Die Aussichten für Taba Heights sind noch ungewiss, da der Charterbetrieb

zwischen Russland und Taba noch nicht aufgenommen worden ist. Wir gehen

davon aus, dass das erste Flugprogramm noch vor Jahresende beginnen wird.

Wir haben im November die ersten deutschen Gäste in Taba empfangen und

stehen kurz vor der Unterzeichnung eines Vertrags mit einem

Reiseveranstalter aus der Ukraine, der das Wintergeschäft sofort

unterstützen dürfte. Im Oman haben wir durch die Aufhebung der

Einreisebeschränkungen unsere Hotels in Salalah schrittweise wieder öffnen

können. Fanar, unser größtes Hotel, ist voll in Betrieb und es wird

erwartet, dass die Zahl der Charterankünfte in den kommenden Monaten steigen

wird. Unsere beiden weiteren Hotels werden für die Eröffnung vorbereitet,

sobald die Nachfrage aus Mitteleuropa konkreter wird. Darüber hinaus wird

die Gruppe ihren Liquiditätsbestand weiterhin genau beobachten und die

Kosten überwachen. Unsere Bemühungen konzentrieren sich weiterhin auf die

Erholung des Tourismussektors. Die globale Konjunkturentwicklung hat sich

verbessert und wir sind deshalb optimistisch und zuversichtlich, dass der

Tourismus nun auf dem Weg zurück zur Normalität ist.

About Orascom Development Holding AG:

ODH is a leading developer of fully integrated destinations that include

hotels, private villas and apartments, leisure facilities such as golf

courses, marinas and supporting infrastructure. ODH's diversified portfolio

of destinations is spread over 7 jurisdictions (Egypt, UAE, Oman,

Switzerland, Morocco, Montenegro, and United Kingdom), with primary focus on

touristic destinations. ODH currently operates nine destinations: four in

Egypt (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights and Byoum), The Cove in the

United Arab Emirates, Jebel Sifah and Hawana Salalah in Oman, Lutica Bay in

Montenegro, and Andermatt in Switzerland. The shares of ODH are listed on

SIX Swiss Exchange. ODH recently launched O West, the latest addition to its

portfolio and its first project in Cairo, Egypt, located in the Sixth of

October City

Kontakt für Investoren:

Sara El Gawahergy

Head of Investor Relations

Head of Strategic Projects Management

Tel: +20 224 61 89 61

Tel: +41 418 74 17 11

Email: ir@orascomdh.com

Kontakt für Medien:

Philippe Blangey

Partner

Dynamics Group AG

Tel: +41 432 68 32 35

Email: prb@dynamicsgroup.ch

