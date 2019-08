DGAP-Adhoc: Orascom Development Holding AG: Starkes Umsatzwachstum von 43.3% bei einem EBITDA von CHF 43.8 Millionen im Vergleich zu CHF 19.5 Millionen im ersten Halbjahr 2018 (deutsch)

Orascom Development Holding AG: Starkes Umsatzwachstum von 43.3% bei einem EBITDA von CHF 43.8 Millionen im Vergleich zu CHF 19.5 Millionen im ersten Halbjahr 2018

ODH ("Orascom Development Holding") (SIX ODHN.SW) hat die kon

solidiertenFinanzergebnisse für das erste Halbjahr 2019 veröffentlicht.

Orascom Development Holding: Starkes Umsatzwachstum von 43.3% bei einem

EBITDA von CHF 43.8 Millionen im Vergleich zu CHF 19.5 Millionen im ersten

Halbjahr 2018

Highlights

* Gesamtumsatz erhöht sich um 43.3% auf CHF 223.0 Millionen

* Der bereinigte EBITDA stieg im ersten Halbjahr 2019 um 19.1% auf CHF

41.7 Millionen

* Der Nettoverlust verminderte sich deutlich um 90.9% von CHF 16.4

Millionen auf CHF 1.5 Millionen

* Der Cashflow aus Betriebstätigkeit erhöhte sich um 86.0% auf CHF 19.9

Millionen

* Die abgegrenzten, noch nicht umsatzwirksamen Erträge aus

Immobilienverkäufen stiegen um 107.4% von CHF 185.8 Millionen auf CHF

385.4 Millionen

* Der Netto-Immobilienumsatz nahm um 188.6% auf CHF 284.6 Mio. zu

* Unterzeichnung eines Umschuldungspakets von CHF 228.1 Millionen, das zu

Zinseinsparungen von CHF 19 Millionen über 6 Jahre führen wird

* Ausblick Geschäftsjahr 2019 bestätigt mit einem Umsatz von CHF 400

Millionen sowie einem bereinigten EBITDA in der Grössenordnung von CHF

74-77 Millionen

Altdorf, 20. August 2019 - Orascom Development Holding AG erzielte weiterhin

positive finanzielle und operative Ergebnisse bei einer Umsatzsteigerung um

43.3% auf CHF 223.0 Millionen, gegenüber CHF 155.6 Millionen im ersten

Halbjahr 2018. Die Zunahme wurde durch einen Anstieg in allen

Geschäftssegmenten begünstigt, wobei das Segment Immobilien den höchsten

Beitrag beisteuerte.

Die gute operative Leistung reflektiert sich in einem gestiegenen

Bruttogewinn, der sich um 24.6% auf CHF 61.7 Millionen (1. Halbjahr 2018:

CHF 49.5 Millionen) erhöhte. Der bereinigte EBITDA erhöhte sich um 19.1% auf

CHF 41.7 Millionen, gegenüber CHF 35.0 Millionen im ersten Halbjahr 2018.

Auch der EBITDA stieg um 124.6% auf CHF 43.8 Millionen, gegenüber CHF 19.5

Millionen vor einem Jahr. Es ist zu beachten, dass die EBITDA-Marge aufgrund

der im Berichtszeitraum angefallenen Vertriebs- und Marketingkosten in «O

West», dem ersten Erstwohnungsprojekt in Ägypten, beeinflusst wurden. Höhere

Margen aus O-West werden ab dem Jahr 2020 anfallen. Das Segment Hotels wuchs

weiter, trotz saisonalen Effekten vor allem in den Hotels am Golf und in

Ägypten. Der Umsatz im Segment Immobilien nahm deutlich zu und trug am

meisten zur Umsatzsteigerung von ODH bei. Auch das Segment Destination

Management entwickelte sich gut, mehrere Destinationen können schon bald von

Skaleneffekten profitieren. Der Cashflow aus Betriebstätigkeit stieg um

86.0% auf CHF 19.9 Millionen (1. Halbjahr 2018: CHF 10.7 Millionen).

Die verbesserte operative Leistung in allen Segmenten spiegelte sich in den

Ergebniszahlen wider. Der Nettoverlust sank deutlich um 90.9% auf CHF 1.5

Millionen im Vergleich zu einem Nettoverlust von CHF 16.4 Millionen im

ersten Halbjahr 2018. Zu beachten ist, dass die Zahlen für das erste

Halbjahr 2018 die Tamweel Group sowie die Hotels Citadel Azur, Royal und

Club Azur enthielten, welche 2018 verkauft wurden. Werden die Zahlen 2018

entsprechend bereinigt, wäre der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 um 56.9% auf

CHF 223.0 Millionen, gegenüber CHF 142.1 Millionen im Vorjahr gestiegen und

der Nettoverlust hätte sich von CHF 19.1 Millionen auf CHF 1.5 Millionen

verringert. "Wir sind mit der bisherigen Entwicklung der Gruppe in den

verschiedenen Destinationen sehr zufrieden und sind zuversichtlich, dass wir

die gesetzten Ziele des Geschäftsjahres 2019 erreichen werden. Die Gruppe

ergreift derzeit zahlreiche Initiativen an ihren verschiedenen Standorten,

um rascher Skaleneffekte zu erzielen und den Weg zurück zur Profitabilität

zu verkürzen", sagt CEO Khaled Bichara.

Group Hotels: Deutliches Wachstum trotz saisonaler Effekte

Im ersten Halbjahr 2019 verzeichnete das Segment Hotels weiterhin

zweistellige Wachstumsraten. Der Anstieg wurde durch die seit Anfang des

Jahres verbesserte Performance des ägyptischen Tourismussektors sowie durch

die gesteigerte Leistung unserer Hotels im Oman begünstigt. Der Umsatz nahm

um 14.1% von CHF 73.3 Millionen im ersten Halbjahr 2018 auf CHF 83.6

Millionen im Berichtszeitraum zu und operative Verbesserungen führten zu

einem Anstieg des Bruttogewinns pro Zimmer um 17.8% von CHF 28 auf CHF 33

sowie zu einer Zunahme des Bruttogewinns um 18.6% von CHF 27.9 Millionen auf

CHF 33.1 Millionen. Der adjustierte EBITDA setzte den Aufwärtstrend fort und

stieg um 6.5% auf CHF 27.8 Millionen, gegenüber CHF 26.1 Millionen vor einem

Jahr. ODH erwartet für die zweite Jahreshälfte eine weiter steigende

Nachfrage durch die Eröffnung der beiden Thomas Cook Hotels in El Gouna

sowie die Aufhebung des deutschen Reiseverbots für Taba, Ägypten.

Erwähnenswert ist, dass in den Zahlen 2018 die Umsätze der Hotels Citadel

Azur, Royal Azur und Club Azur enthalten waren, die 2018 verkauft und

de-konsolidiert wurden. Bereinigt um diese Umsätze, wäre der Segmentumsatz

im ersten Halbjahr 2019 gar um 22.6% gestiegen und der adjustierte EBITDA

hätte sich um 20.9% erhöht.

Immobilien: Verbesserte Verkaufsergebnisse und höhere Absatzmengen führten

zu einem Anstieg des Segmentumsatzes

Das Segment Immobilien erzielte eine solide operative und finanzielle

Performance in allen Destinationen. Die Netto-Immobilienverkäufe stiegen im

ersten Halbjahr 2019 deutlich um 188.6% auf CHF 284.6 Millionen (1. Halbjahr

2018: CHF 98.6 Millionen). Das Umsatzwachstum wurde durch den Verkauf

zusätzlicher Einheiten im Erstwohnungsprojekt "O West" in Kairo sowie in El

Gouna, Makadi Heights, Hawana Salalah und Lutica Bay erreicht. Im ersten

Halbjahr 2019 wurden 1'058 Einheiten verkauft, was einem Wachstum von 135.1%

entspricht. Der Umsatz des Segments trug in diesem Quartal am meisten zum

Umsatzwachstum der Gruppe bei. Der Segmentumsatz erhöhte sich um 101.2% auf

CHF 116.9 Millionen (1. Halbjahr 2018: CHF 58.1 Millionen.), begünstigt

durch eine höhere Anzahl fertiggestellter Einheiten in allen Destinationen

sowie den verkauften Landanteil der Einheiten in «O West». Der bereinigte

EBITDA des Segments stieg um 47.0% auf CHF 34.7 Millionen, gegenüber CHF

23.6 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die bis 2023 noch nicht verbuchten

abgegrenzten Erträge aus Immobilienverkäufen stiegen um 107.9% auf CHF 385.4

Millionen, gegenüber CHF 185.8 Millionen im ersten Halbjahr 2018. Zudem

stiegen die gesamten noch nicht verbuchten Erträge aus dem

Immobilienportfolio um 86.4% auf CHF 512.0 Millionen an.

Destination Management: Steigende Einnahmen signalisieren mehr Wachstum und

bestätigen, dass sich die Destinationen der kritischen Masse nähern.

Das Segment Destination Management wuchs weiter, und mehrere Destinationen

kommen Skaleneffekten näher. El Gouna hat die kritische Masse längst

erreicht, während andere Destinationen wie Oman und Montenegro auf dem Weg

zu einem nachhaltigen Wachstum sind. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr

2019 um 42.4% auf CHF 22.5 Millionen im Vergleich zu CHF 15.8 Millionen in

der Vorjahresperiode.

Corporate: Monetarisierungs-Plan für die nicht zum Kerngeschäft gehörenden

Vermögenswerte in Ägypten sowie Umschuldungsvereinbarung abgeschlossen.

ODH schloss den Verkauf ihrer Nicht-Kernaktivitäten in Ägypten mit dem

Verkauf der Tamweel-Gruppe für eine Gesamtbewertung von CHF 20 Millionen

erfolgreich ab und erhielt erste Tranchen der fälligen CHF 18.5 Millionen in

bar. Die Gruppe hat kürzlich ihre 51%ige Beteiligung an einem Floating Boat

für einen Unternehmenswert von CHF 4 Millionen verkauft. Im Juni 2019 wurde

bekannt gegeben, dass die grösste Tochtergesellschaft in Ägypten, Orascom

Development Egypt (ODE), mit den ägyptischen Banken ein Umschuldungspaket in

Höhe von CHF 228.1 Millionen unterzeichnete. Die Transaktion beinhaltete die

sofortige Barzahlung von CHF 19.5 Millionen von insgesamt CHF 38.9

Millionen, während die verbleibenden 2019 bezahlt werden. Die Kreditgeber

von ODE haben sich darauf geeinigt, die Zinsmarge auf die

Fremdwährungsschulden um 100 Basispunkte zu reduzieren. Dies führt zu

Einsparungen von CHF 4 Millionen an Zinszahlungen im Berichtsjahr und

insgesamt CHF 19 Millionen weniger Zinsaufwand über den Zeitraum von 6

Jahren (2019-2024).

Ausblick 2019

Für das Gesamtjahr 2019 strebt ODH einen Umsatz von CHF 400 Mio. und ein

bereinigtes EBITDA im Bereich von CHF 74 Millionen bis CHF 77 Millionen an.

In diesen Schätzungen ist der Beitrag der Hotels Citadel Azur, Royal Azur,

Club Azur und der Tamweel Group nicht enthalten, die der Konzern als

Nicht-Kernaktivitäten identifiziert und 2018 veräussert hat. Wenn die Zahlen

für das Geschäftsjahr 2018 um diese Vermögenswerte bereinigt sind, stellen

die angestrebten Umsätze für 2019 ein Wachstum von 25% gegenüber den im

Geschäftsjahr 2018 erreichten CHF 319 Millionen dar. Auf Stufe des

bereinigten EBITDA entspricht dies einem Wachstum von 19%-24% gegenüber den

im Vorjahr erreichten CHF 62 Millionen. Die Gruppe strebt zudem

Immobilienverkäufe von CHF 445 bis CHF 470 Millionen an, im Vergleich zu CHF

200.6 Millionen im Jahr 2018. Dabei spielen Beiträge aus dem

Erstwohnungsprojekt "O West" sowie die positive Dynamik in den Märken El

Gouna und Makadi Heights, Jebal Sifah, Hawana Salalah und Lutica Bay eine

wichtige Rolle.

Details zu den Destinationen

El Gouna, Ägypten

Der Umsatz der El Gouna Hotels stieg um 21.8% auf CHF 35.8 Millionen,

gegenüber CHF 29.4 Millionen im ersten Halbjahr 2018. Der Bruttogewinn

erhöhte sich um 17.6% auf CHF 18.0 Millionen, gegenüber CHF 15.3 Millionen

vor einem Jahr. Der durchschnittliche Umsatz je Zimmer stieg um 31.1% auf

CHF 80 (H1 2018: CHF 61) und der durchschnittliche Zimmerpreis nahm um 28.8%

auf CHF 67 (H1 2018: CHF 52) zu. Erwähnenswert ist, dass sich die Auslastung

um 7.7% auf 84%, gegenüber 78% im ersten Halbjahr 2018, erhöhte. Mit der

Eröffnung von Cook's Club El Gouna (144 Zimmer) Mitte August 2019 und Casa

Cook El Gouna (100 Zimmer) im Oktober 2019 erwarten wir für das zweite

Halbjahr eine weiter steigende Nachfrage.

Die Netto-Immobilienverkäufe stiegen um 12.4% auf CHF 67.8 Millionen,

gegenüber CHF 60.3 Millionen im ersten Halbjahr 2019. Im April haben wir

neue Bestände in Ancient Sand mit einem Gesamtbetrag von USD 12 Millionen

hinzugefügt, die in zwei Wochen ausverkauft waren. Bauseitig kommt die

Konstruktion der Abu Tig Hills Apartments voran, sie sollen im vierten

Quartal 2019 fertiggestellt werden, zusätzlich zu Tawila Phase 2, dem Um

Jammar Projekt und Fanadir Bay 2. Der Immobilienertrag stieg um 61.5% auf

CHF 47.8 Millionen, gegenüber CHF 29.6 Millionen im ersten Halbjahr 2018.

Das Destination Management setzte seine positive Entwicklung fort und

erhöhte den Umsatz um 35.6% auf CHF 17.9 Millionen (H1 2018: CHF 13.2

Millionen). Die dritte Ausgabe des El Gouna Film Festival wird im September

2019 stattfinden. Nach dem grossen Erfolg des Filmfestivals ist es nun das

Ziel, eines der besten Konzert- und Konferenzzentren Ägyptens zu eröffnen.

Erstwohnungsmarkt: «O West», Ägypten

Im ersten Halbjahr 2019 erreichten die Immobilienverkäufe CHF 160.6

Millionen. ODH plant High-End-Immobilien mit einem Gesamtbestand von CHF

35.0 Millionen im September dieses Jahres auf den Markt zu bringen. Der

Gesamtumsatz erreichte CHF 23.8 Millionen. Es ist erwähnenswert, dass im

Jahr 2019 nur der Landanteil der verkauften Villen als Umsatzerlös erfasst

wird. Höhere Margen aus «O-West» werden ab dem Jahr 2020 erzielt werden. Im

vierten Quartal 2019 wird mit der Baustelleninstallation, dem Erdbau und dem

Bau von «O West» begonnen und gleichzeitig bestehen fortgeschrittene

Gespräche mit einer internationalen Schule, um einen Campus in «O West» zu

eröffnen.

Hawana Salalah, Oman

In Hawana Salalah stiegen die Netto-Immobilienverkäufe weiter stark an und

erhöhten sich um 85.6% auf CHF 21.8 Millionen, gegenüber CHF 11.8 Millionen

im ersten Halbjahr 2018. Die Zunahme ist vor allem auf den erfolgreichen

Start der Phase 1 des Projekts "Forest Island" zurückzuführen, dessen Phase

2 mit einem Gesamtbestand von CHF 43.0 Millionen gestartet wird. Der

Immobilienertrag verzehnfachte sich auf CHF 20.5 Millionen, gegenüber nur

CHF 2.1 Millionen im Vorjahr. Der Anstieg der Immobilienerträge wurde durch

die frühen Fertigstellungen im Immobilienprojekt Hawana Lagoons erzielt.

Die Hotels in Hawana Salalah setzten ihre positive Dynamik mit einer

Umsatzsteigerung um 21.4% von CHF 19.2 Millionen im ersten Halbjahr 2018 auf

CHF 23.3 Millionen in der Berichtsperiode fort, trotz saisonaler Effekte

einschliesslich des Ramadans. Die Bemühungen zur Diversifizierung sowie eine

Erhöhung der Verkaufspreise führten zu einem Anstieg von 15% beim

durchschnittlichen Bruttogewinn je Zimmer von CHF 41 auf CHF 47, wobei der

durchschnittliche Zimmerpreis im ersten Halbjahr 2019 um 12.7% auf CHF 123

stieg, gegenüber CHF 109 im ersten Halbjahr 2018. Der Bruttogewinn nahm

deutlich zu, um 38.8% von CHF 6.7 Millionen auf CHF 9.3 Millionen, und die

Auslastung erreichte in der Berichtsperiode 64%.

Lutica Bay, Montenegro

Die Netto-Immobilienverkäufe setzten ihren Aufwärtstrend seit Jahresbeginn

fort und stiegen um 60% auf CHF 13.6 Millionen, gegenüber CHF 8.5 Millionen

im ersten Halbjahr 2018. Im Stadtzentrum von Lutica Bay, Centrale, wird

weiterhin gebaut. Das Hotel, das nur rund 90 Tage in der Hochsaison in

Betrieb ist, erzielte einen Umsatz von CHF 1.5 Millionen, eine Auslastung

von 34% und einen durchschnittlichen Umsatz je Zimmer von CHF 98.

Jebel Sifah, Oman

Das 67 Zimmer Boutique-Hotel liefert weiterhin positive Resultate, wobei der

Umsatz um 8.3% auf CHF 1.3 Millionen, gegenüber CHF 1.2 Millionen im ersten

Halbjahr 2018, zunahm. Auch der Bruttogewinn erhöhte sich um 76.9% auf CHF

0.2 Millionen, gegenüber CHF 0.1 Millionen im ersten Halbjahr 2018. Die

Auslastung stieg um 17.9% auf 46% im Vergleich zu 39% im Vorjahreszeitraum.

Der Immobilienverkauf war begrenzt, da keine neuen Projekte gestartet

wurden. Die Nettoverkäufe erreichten im ersten Halbjahr 2019 CHF 6.7

Millionen. Im September dürfte ein neues Immobilienprojekt mit einem

Gesamtbestand von CHF 49 Millionen gestartet werden. Der Bau der übrigen

Immobilienprojekte schreitet schneller voran als geplant, die Fertigstellung

der Phase 1 in Sifah Heights wird für September 2019 erwartet und das Golf

Lake Projekt steht in der Endphase. Der Immobilienertrag stieg um 61.7% auf

CHF 13.1 Millionen, gegenüber CHF 8.1 Millionen im Vorjahr, während der

Gesamtumsatz mit der Destination Sifah um 57.1% auf CHF 15.4 Millionen im

Vergleich zu CHF 9.8 Millionen vor einem Jahr, zunahm.

Makadi Heights, Ägypten

Makadi Heights erzielte dank einer Vertriebs- und Marketingkampagne und

eines effizienten Masterplans weiterhin hervorragende Ergebnisse im Verkauf

von Immobilien. Der Nettoumsatz stieg um 116.7% auf CHF 13.0 Millionen,

gegenüber CHF 6.0 Millionen in der Vorjahresperiode. Die Umsätze im Bereich

Destination Management zogen an und erhöhten sich im ersten Halbjahr 2019 um

66.7% auf CHF 0.5 Millionen. Zudem finalisieren wir die rechtlichen

Unterlagen für das Makadi Gardens Hotel, welches für CHF 6.4 Millionen

verkauft wurde.

Taba Heights, Ägypten

Die kontinuierlichen Bemühungen, die Destination wieder auf der

internationalen Reisekarte zu etablieren, zeigen erste positive Effekte. Der

Umsatz verdoppelte sich von CHF 2.3 Millionen im Vorjahr auf CHF 4.6

Millionen im Berichtsjahr. Die Auslastung stieg um 77.3% auf 39%, gegenüber

22% im ersten Halbjahr 2018. Der Umsatzanstieg in Verbindung mit der

gestrafften Betriebsstruktur ermöglichte es, im ersten Halbjahr 2019 die

Gewinnschwelle zu erreichen. Im Juli gab das Auswärtige Amt in Berlin

bekannt, dass es die im Oktober 2015 eingeführten Beschränkungen für alle

deutschen Fluggesellschaften aufgehoben hat. Infolgedessen hat die Gruppe

schnell reagiert und Verhandlungen mit deutschen Reiseveranstaltern

aufgenommen, um ab November 2019 Charterflüge nach Taba aufzunehmen. Deshalb

erwarten wird für die Destination 2019 ein positives Gesamtresultat. Da auch

in mitteleuropäischen Ländern mit einer Aufhebung der Reisebeschränkungen

gerechnet wird, sollte ab dem Jahr 2020 ein erheblicher Zustrom stattfinden

und in den Folgejahren eine Rückkehr zum Ergebnis vor dem Arabischen

Frühling möglich sein. Mit der Aufhebung der Restriktionen kann das

Potenzial der Destination wieder ausgeschöpft werden - Taba Heights

erwirtschaftete im Jahr 2010 einen EBITDA von rund USD 20 Millionen.

The Cove, VAE

Trotz des schwierigen Marktumfelds in Ras El Kheima und eines allgemeinen

Umsatzrückgangs in der Region konnte The Cove Rotana das Leistungsniveau des

Jahres 2018 mit einem Hotelumsatz von CHF 14.4 Millionen sowie einem

Bruttogewinn von CHF 5.6 Mio. im ersten Semester 2019, bei einer Auslastung

von 71%, halten. Der Gesamtumsatz in den Vereinigten Arabischen Emiraten

betrug CHF 15.4 Millionen.

About Orascom Development Holding AG:

Orascom Development is a leading developer of fully integrated destinations

that include hotels, private villas and apartments, leisure facilities such

as golf courses, marinas and supporting infrastructure. Orascom

Development's diversified portfolio of destinations is spread over seven

jurisdictions (Egypt, UAE, Oman, Switzerland, Morocco, Montenegro and United

Kingdom), with primary focus on touristic destinations. The Group currently

operates nine destinations; four in Egypt (El Gouna, Taba Heights, Makadi

Heights and Bayoum), The Cove in the United Arab Emirates, Jebel Sifah and

Hawana Salalah in Oman, Lutica Bay in Montenegro and Andermatt in

Switzerland.

Contact für Investoren:

Sara El Gawahergy

Head of Investor Relations

Head of Strategic Projects Management

Tel: +20 224 61 89 61

Tel: +41 418 74 17 11

Email: ir@orascomdh.com

Kontakt für Medien:

Philippe Blangey

Partner

Dynamics Group AG

Tel: +41 432 68 32 35

Email: prb@dynamicsgroup.ch

