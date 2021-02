DGAP-Adhoc: Orascom Development Holding AG: Orascom Development Egypt (ODE), die grösste Tochtergesellschaft der Gruppe, gibt vorläufige, ungeprüfte KPIs für das Geschäftsjahr 2020 bekannt. (deutsch)

Orascom Development Holding AG: Orascom Development Egypt (ODE), die grösste Tochtergesellschaft der Gruppe, gibt vorläufige, ungeprüfte KPIs für das Geschäftsjahr 2020 bekannt.





Orascom Development Egypt (ODE), die grösste Tochtergesellschaft der Gruppe,

gibt vorläufige, ungeprüfte KPIs für das Geschäftsjahr 2020 bekannt.

Pressemitteilung

Die grösste Tochtergesellschaft von Orascom Development Holding (ODH) in

Ägypten, Orascom Development Egypt (ODE), verzeichnete im 4. Quartal 2020

einen Anstieg der Immobilienverkäufe um 32.3% und beendete das Geschäftsjahr

mit einem Nettoumsatz von EGP 6.2 Milliarden sowie flüssigen Mitteln von EGP

2.1 Milliarden.

Altdorf, 23. Februar 2021 - Orascom Development Egypt (ODE), die grösste

Tochtergesellschaft der Orascom Development Holding (ODH), gibt vorläufige,

ungeprüfte KPIs für das Geschäftsjahr 2020 bekannt. Die vollständigen

Ergebnisse werden Mitte März (ODE) bzw. Ende März (ODH) veröffentlicht.

Immobilien

Die Immobilienverkäufe in El Gouna und Makadi Heights profitierten von der

Zunahme von Langzeitaufenthalten während des Lockdowns. Seit Mai 2020

verzeichneten wir einen Anstieg der Nachfrage nach unseren Immobilien und

wir nutzten dies, indem das Immobilienangebot weiter ausgebaut wurde, um den

unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Der Netto-Immobilienumsatz

im Q4 2020 stieg um 32.3% auf EGP 1.8 Milliarden (Q4 2019: EGP 1.4

Milliarden) und der Netto-Immobilienumsatz im Geschäftsjahr 2020 erreichte

EGP 6.2 Milliarden (GJ 2019: EGP 6.9 Milliarden).

El Gouna untermauerte seinen Status als erstklassiges Reiseziel in Ägypten

und verzeichnete einen Anstieg der Netto-Immobilienverkäufe um 10.6% auf EGP

2.4 Milliarden im Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zu EGP 2.2 Milliarden im

Vorjahr. In Makadi Heights setzten die Immobilienverkäufe ihre positive

Dynamik fort und es resultierte ein Anstieg um 12.6 % auf EGP 450.4

Millionen gegenüber EGP 400.1 Millionen vor einem Jahr. In O West betrugen

die Verkäufe im 4. Quartal 2020 EGP 1.2 Milliarden, entsprechend einem sehr

hohen Wachstum von 46.9% im Vergleich zum Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2020

betrug der Nettoumsatz EGP 3.3 Milliarden gegenüber EGP 4.3 Milliarden im

Vorjahr. Es ist wichtig hervorzuheben, dass wir in der Lage waren, die

durchschnittlichen Verkaufspreise in allen Destinationen zu erhöhen und

gleichzeitig solide Umsätze zu erzielen.

Immobilien KPIs Geschäftsjahr 2020 & Q4 2020:

Nettoverkäu- Durch-

fe (EGP schnittli-

Mio.) cher

Verkaufs-

preis

(EGP/m2)

Land Desti- GJ 2020 GJ 2019 in % GJ 2020 GJ

nation 2019 in

%

Ägypten El 2,409.5 2,178.2 10.6% 56,581 50,941 11-

Gouna .1-

%

Fayoum 10.9 25.1 (56.6%) 15,310 13,633 12-

.3-

%

Makadi 450.4 400.1 12.6% 18,534 12,100 53-

Height- .2-

s %

O West 3,316.1 4,324.7 (23.3%) 25,573 21,435 19-

.3-

%

ODE 6,186.9 6,928.2 (10.7%)

Gruppe

Total*

* Der Wert der verkauften Einheiten im Geschäftsjahr 2020 beinhaltet EGP

613.3 Millionen aus Grundstücksverkäufen.

Nettoverkäu- Durchschnitt-

fe (EGP licher

Mio.) Veraufspreis

(EGP/m2)

Land Destina- Q4 2020 Q4 2019 Q4 2020 Q4

tion in 2019 in

% %

Ägypten El 535.1 499.0 7.2- 57,636 54,561 5.6-

Gouna % %

Fayoum (4.7) - - - - -

Makadi 113.4 77.7 45.- 27,520 18,635 47.-

Heights 9% 7%

O West 1,201.0 817.7 46.- 28,161 22,509 25.-

9% 1%

ODE 1,844.8 1,394.4 32.-

Gruppe 3%

Total

Wir haben im zweiten Halbjahr 2020 begonnen, unsere Bautätigkeit zu

beschleunigen, und wir setzten dieses Tempo in El Gouna, Makadi Heights und

O West um, indem sämtliche Baustellen zu 100% ausgelastet wurden, ergänzt

durch alle notwendigen Vorsichts- und Sicherheitsmassnahmen. Die erhöhte

Baudynamik steigerte die Immobilienumsätze in 2020 und erhöhte den

abgegrenzten Umsatzsaldo. Der noch nicht verbuchte Umsatz ist nach wie vor

solide und vollständig finanziert, was eine gute Visibilität der künftigen

Cashflows und Erträge ermöglicht. Zudem wurde die Inkassotätigkeit auf

breiter Front verbessert, die Verzugsraten reduzierten sich auf noch 4% und

das Portfolio an Immobilienforderungen erhöhte sich deutlich.

Hotels

Das Hotelgeschäft wird weiterhin dramatisch von der weltweiten Pandemie

beeinträchtigt. ODE ist sich bewusst, dass eine vollständige Erholung von

der Pandemie Zeit in Anspruch nehmen wird, während die derzeitige Belebung

der lokalen Reisetätigkeit sowie die weltweiten Impfkampagnen die Gruppe

gleichzeitig in ihrer Ansicht bestärken, dass die Nachfrage nach Reisen

schnell zurückkehren wird, sobald sich die Menschen sicher fühlen. Wir

setzen weiterhin verschiedene Initiativen zur Kosteneinsparung in unseren

Hotels um und entwickeln spezielle Pakete und Angebote, um die lokale

Nachfrage in allen Destinationen zu steigern. In Ägypten dürfen die Hotels

gemäss gültigem Regierungsdekret seit Juni 2020 nur noch mit 50% ihrer

Gesamtkapazität operieren.

Hotels KPIs Geschäftsjahr 2020 & Q4 2020:

Bele- Dur- Umsatz (Bruttog-

gungsra- schnitt- pro ewinn je

te in % licher Zimmer Zimmer)

Zimmer- (EGP)

preis

(EGP)

Desti- FY 2020 FY FY 2020 FY FY 2020 FY FY 2020 FY

nati- 2019 2019 2019 2019

on

El 27% 82% 1,275 1,184 479 1,385 58 666

Gouna

Taba 11% 48% 454 598 85 417 (94) (10)

Heigh-

ts

Fay- 16% 29% 1,224 1,130 307 544 26 155

oum

Bele- ARR Umsatz (Bruttog-

gungsra- (EGP) pro ewinn je

te in % Zimmer Zimmer)

(EGP)

Desti- Q4 2020 Q4 Q4 Q4 Q4 2020 Q4 Q4 2020 Q4

nation 2019 2020 2019 2019 2019

El 25% 79% 1,494 1,269 484 1,423 90 672

Gouna

Taba 6% 46% 369 561 51 377 (64) (111)

Height-

s

Fayoum 21% 28% 1,111 1,371 349 606 40 210

Solide Finanzierung

ODE setzte sein umsichtiges Cash-Management während des gesamten Jahres 2020

fort und beendete das Geschäftsjahr Jahr mit einem Bestand an flüssigen

Mitteln von EGP 2.05 Milliarden, ein Anstieg um 79.6% im Vergleich zu den

EGP 1.1 Milliarden vor einem Jahr. Die Gesamtverschuldung lag bei EGP 3.5

Milliarden, während sich die Nettoverschuldung auf EGP 1.5 Milliarden

reduzierte (GJ 2019: EGP 2.1 Milliarden). Wir haben erfolgreich einen

mittelfristigen Darlehensvertrag zur Refinanzierung und Aufstockung der

ausstehenden Schulden nach unserem Ermessen im Gegenwert von USD 265

Millionen, mit einer Laufzeit von 7 Jahren sowie einer tilgungsfreien Zeit

von 2.5 Jahren, unterzeichnet.

Über Orascom Development Holding (ODH):

Orascom Development ist ein führender Entwickler von integrierten

Ortschaften/Städten, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen,

Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch

unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio

von Orascom Development umfasst Destinationen in Sieben Ländern (Ägypten,

Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und

Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan neun Destinationen: Vier in

Ägypten; (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, und Byoum), The Cove in

den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman,

Lustica Bay in Montenegro sowie Andermatt in der Schweiz. Die Aktien von

Orascom Development Holding (ODH) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Kontack für Investoren:

Sara El Gawahergy

Head of Investor Relations & Strategic Projects Management

Tel: +202 246 18961

Tel: +41 418 74 17 11

Mob: +41 79 156 78 49

Email: ir@orascomdh.com

Kontakt for Medien:

Philippe Blangey

Partner

Dynamics Group AG

Tel: +41 432 68 32 35

Email: prb@dynamicsgroup.ch

Disclaimer and Cautionary Statement

The information contained in this e-mail, its attachment and in any link to

our website indicated herein is not for use within any country or

jurisdiction or by any persons where such use would constitute a violation

of law. If this applies to you, you are not authorized to access or use any

such information. Certain statements in this e-mail and the attached news

release may be forward-looking statements, including, but not limited to,

statements that are predications of or indicate future events, trends, plans

or objectives. Forward-looking statements include statements regarding our

targeted profit improvement, return on equity targets, expense reductions,

pricing conditions, dividend policy and underwriting claims improvements.

Undue reliance should not be placed on such statements because, by their

nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and

can be affected by other factors that could cause actual results and Orascom

Development Holding's plans and objectives to differ materially from those

expressed or implied in the forward-looking statements (or from past

results). Factors such as (i) general economic conditions and competitive

factors, particularly in our key markets; (ii) performance of financial

markets; (iii) levels of interest rates and currency exchange rates; and

(vii) changes in laws and regulations and in the policies of regulators may

have a direct bearing on Orascom Development Holding's results of operations

and on whether Orascom Development Holding will achieve its targets. Orascom

Development Holding undertakes no obligation to publicly update or revise

any of these forward-looking statements, whether to reflect new information,

future events, or circumstances or otherwise. It should further be noted

that past performance is not a guide to future performance. Please also note

that interim results are not necessarily indicative of the full-year

results. Persons requiring advice should consult an independent adviser.

