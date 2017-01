DGAP-Adhoc: Oldenburgische Landesbank AG: Oldenburgische Landesbank AG gibt vorläufige Geschäftsergebnisse bekannt (deutsch)

Oldenburgische Landesbank AG: Oldenburgische Landesbank AG gibt vorläufige Geschäftsergebnisse bekannt

Die Oldenburgische Landesbank AG hat ihre am 01. August 2016 erhöhte Prognose übertroffen und nach HGB per 31. Dezember 2016 einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 54,3 Millionen Euro (Vorjahr: 34,3 Millionen Euro) und einen Jahresüberschuss von 35,2 Millionen Euro erzielt (Vorjahr: 18,3 Millionen Euro). In einem für Banken herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld wurde diese deutlich positive Ergebnisentwicklung durch Sondererträge aus Beteiligungen und Entlastungen bei den Pensionsrückstellungen begünstigt.

Bei allen Angaben für das Jahr 2016 handelt es sich um vorläufige und noch nicht testierte Zahlen. Die Oldenburgische Landesbank AG wird ihre finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 im Rahmen ihrer Bilanzpressekonferenz am Freitag, 17. März 2017 veröffentlichen.

Kontakt: Oldenburgische Landesbank AG Unternehmenskommunikation Britta Silchmüller Tel.: (04 41) 2 21 12 13 Fax: (04 41) 2 21 24 25 Email: britta.silchmueller@olb.de

ISIN: DE0008086000 WKN: 808600

