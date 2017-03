DGAP-Adhoc: Oldenburgische Landesbank AG: Gewinnverwendung (deutsch)

Oldenburgische Landesbank AG: Gewinnverwendung

Der Aufsichtsrat der Oldenburgische Landesbank AG (OLB) hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung am 24. Mai 2017 vorzuschlagen, den gemäß HGB ermittelten Bilanzgewinn in Höhe von 35,2 Millionen Euro (Vorjahr: 18,8 Millionen Euro) für das Geschäftsjahr 2016 wie folgt zu verwenden: 1.) Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,25 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,25 Euro) sowie einer Sonderdividende in Höhe von 0,10 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,00 Euro) und damit einer Gesamtausschüttung von 0,35 Euro je Aktie (Vorjahr 0,25 Euro). 2.) Einstellung von 27,1 Millionen Euro in andere Gewinnrücklagen (Vorjahr: 13,0 Millionen Euro).

Dies entspricht dem vom Vorstand der OLB für das Geschäftsjahr 2016 beschlossenen Gewinnverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung.

