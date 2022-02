DGAP-Adhoc: Novomatic AG: NOVOMATIC AG beschließt Einladung zum Rückkauf ihrer EUR 500.000.000 1,625% Anleihe 2016-2023 (ISIN AT0000A1LHT0) (deutsch)

Novomatic AG: NOVOMATIC AG beschließt Einladung zum Rückkauf ihrer EUR 500.000.000 1,625% Anleihe 2016-2023 (ISIN AT0000A1LHT0)

EQS-Ad-hoc: Novomatic AG / Schlagwort(e): Anleihe

Novomatic AG: NOVOMATIC AG beschließt Einladung zum Rückkauf ihrer EUR

500.000.000 1,625% Anleihe 2016-2023 (ISIN AT0000A1LHT0)

21.02.2022 / 10:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

Veröffentlichung von Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

(Ad-hoc Mitteilung, kursrelevante Information)

DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER

EINEM ANDEREN STAAT, IN DEM DIE WEITERGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE, BESTIMMT.

NOVOMATIC AG beschließt Einladung zum Rückkauf ihrer EUR 500.000.000 1,625%

Anleihe 2016-2023 (ISIN AT0000A1LHT0).

Die NOVOMATIC AG (die Gesellschaft) gibt hiermit bekannt, dass der Vorstand

und der Aufsichtsrat heute beschlossen haben, Inhaber ihrer EUR 500.000.000

1,625% Anleihe 2016-2023 (ISIN AT0000A1LHT0) (die Anleihe) einzuladen, ihre

Anleihe der Gesellschaft zum Rückkauf gegen Barzahlung anzudienen (das

Rückkaufangebot).

Das Rückkaufangebot dient der Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten und

der Optimierung der Nutzung verfügbarer Geldmittel. Das Rückkaufangebot

erfolgt in einem Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 150.000.000 oder einem

Betrag, den die Gesellschaft in ihrem freien Ermessen festlegt, zu einem

Anleihekaufpreis von 100 % pro Anleihe zuzüglich aufgelaufener Zinsen,

vorbehaltlich der bevorzugten Annahme gültiger Angebote von Anleihen mit

einem Nennbetrag von bis zu EUR 10.000, wie in der Angebotsunterlage näher

beschrieben.

Inhaber können ihre Anleihe mit Beginn von heute, 21. Februar 2022, bis zum

Ablauf der Angebotsfrist am 3. März 2022 zum Rückkauf andienen (es sei denn,

dass das Rückkaufangebot verlängert, frühzeitig beendet oder zurückgezogen

werden sollte, jeweils im freien Ermessen der Gesellschaft). Die Ergebnisse

des Rückkaufangebots werden voraussichtlich am 7. März 2022 veröffentlicht

werden. Das Angebot, ausstehende Anleihen zum Rückkauf anzudienen, ist nur

außerhalb des Hoheitsgebietes der Vereinigten Staaten von Amerika gültig und

wirksam. Weitere Information und Beschränkungen in Bezug auf das

Rückkaufangebot, werden in einer Angebotsunterlage veröffentlicht, welche

Anleiheinhaber unmittelbar nach dieser Veröffentlichung über ihre jeweilige

Depotbank, die Erste Group Bank AG (E-Mail:

dcmorigination0536@erstegroup.com) als Agent der Gesellschaft oder die

Internetseite der Gesellschaft (

https://www.novomatic.com/en/tender-offer-memorandum) erhalten können.

Commerzbank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank

International AG sind als Dealer Manager und Erste Group Bank AG als Agent

für das Rückkaufangebot beauftragt worden.

21. Februar 2022

NOVOMATIC AG

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April

2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung).

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein

Angebot zum Verkauf und keine Einladung, Aufforderung oder Angebot zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren sowie keine Finanzanalyse und keine auf

Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung. Die Wertpapiere wurden

nicht und werden nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere

nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung

(Securities Act), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und

dürfen insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht ohne

Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem

Securities Act angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder innerhalb der USA,

Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die

Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an

Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA verteilt oder

weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA

findet nicht statt.

Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder Aufforderung an

die Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot im Sinn der

europäischen Prospektverordnung (EU) 2017/1129.

Emittentin:

NOVOMATIC AG,

FN 69548 b,

Wiener Straße 158,

2352 Gumpoldskirchen,

Österreich

Kontaktperson: Mag. Sabrina Höllinger-David

Telefon: +43 2252 606 784

E-Mail: ir@novomatic.com

Internetseite: www.novomatic.com

ISIN: AT0000A1LHT0

Börse: Regulierter Markt an der Wiener Börse

Sprache: Deutsch

