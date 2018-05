DGAP-Adhoc: Noratis AG erzielt Bruttomittelzufluss von rd. 15,3 Mio. Euro aus Kapitalerhöhung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Noratis":

Noratis AG erzielt Bruttomittelzufluss von rd. 15,3 Mio. Euro aus

Kapitalerhöhung

Eschborn, 29. Mai 2018 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK)

(die "Gesellschaft") hat im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung 681.897 neue Aktien

platziert. Die auf den Inhaber lautenden Stammaktien wurden zu einem

Ausgabepreis von EUR 22,50 je Aktie platziert. Damit fließen der Noratis AG

brutto rd. EUR 15,3 Mio. zu. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich

von EUR 2.920.000,00 um EUR 681.897,00 auf EUR 3.601.897,00 unter Ausnutzung

des vorhandenen genehmigten Kapitals. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar

2018 gewinnanteilsberechtigt. Voraussichtlich am 5. Juni 2018 werden die

neuen Aktien in die bestehende Notierung im Scale-Segment des Freiverkehrs

(Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Rd. 122.000 Aktien wurden im Rahmen des Bezugsangebotes gezeichnet. Die

weiteren Aktien wurden im Rahmen des Überbezugs, im öffentlichen Angebot in

Deutschland sowie im Rahmen einer Privatplatzierung in ausgewählten

europäischen Ländern platziert.

Dabei stieß das Angebot bei institutionellen Investoren im deutschsprachigen

Raum auf hohes Interesse. Die zufließenden Mittel dienen vor allem dem

weiteren Wachstum durch Zukäufe von Immobilien.

Die Transaktion wurde von der ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank als Sole

Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Mit dem Mittelzufluss von

rd. EUR 15,3 Mio. plant die Noratis AG das Volumen an Vorratsimmobilien bis

Ende 2018 gegenüber 2017 nochmals zu steigern und darüber hinaus in der sich

anschließenden Periode weiter auszubauen. Seit Jahren befindet sich die

Noratis AG auf einem deutlichen Wachstumskurs. Der Umsatz, der sich aus den

Verkaufserlösen von Immobilien sowie aus Mieteinnahmen zusammensetzt, konnte

im vergangenen Jahr um gut 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rd. EUR 68

Mio. gesteigert werden. Dabei wurde der Immobilienbestand 2017 weiter

ausgebaut und erreichte rd. 1.200 Wohnungen zum Jahresende 2017. Das EBIT,

also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, stieg 2017auf EUR 15,2 Mio., nach

EUR 9,9 Mio. in 2016. Den Jahresüberschuss konnte die Noratis AG 2017 mit

EUR 8,7 Mio. trotz der Kosten des Börsengangs gegenüber 2016 mehr als

verdoppeln.

Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist ein führender, spezialisierter

Wertentwickler von Bestandswohnungen in Deutschland. Basis des

Geschäftsmodells ist das durch laufende Alterung in allen Marktphasen hohe

Angebot an Bestandswohnungen mit Entwicklungsbedarf, welches auf eine

gleichbleibend robuste Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum trifft. Die

Expertise von Noratis im Ankauf von Beständen mit Wertpotenzial und

umfassende Entwicklungskompetenz begründen so eine wachstumsstarke,

profitable Unternehmensentwicklung. Sie zeichnet sich durch wiederkehrende

Umsätze und Gewinne aus der Veräußerung entwickelter Immobilien und aus

laufenden Mieteinnahmen aus. Dauerhaft ist Noratis am Markt erfolgreich,

indem für alle Stakeholder, von Mietern bis zu Finanzierungspartnern und

Investoren, Wertpotenziale entwickelt werden.

Ansprechpartner Investor Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: noratis@edicto.de

Wichtige Hinweise:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Noratis AG in den Vereinigten

Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das öffentliche Angebot in

Deutschland wird ausschließlich auf Basis eines zu veröffentlichenden

Wertpapierprospekts erfolgen.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten

ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem

Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem

öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere in Deutschland erstellt hat und den

sie nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichen wird. Der

Wertpapierprospekt wird bei der Noratis AG, Hauptstraße 129, 65760 Eschborn

oder auf der Webseite der Noratis AG (www.noratis.de) voraussichtlich ab dem

11. Mai 2018 kostenfrei erhältlich sein.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder

Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities

Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung

stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen

Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige

Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf

angeboten werden. Die Noratis AG beabsichtigt nicht, ein öffentliches

Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika

durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren

Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

Kanada, Australien und Japan, und an oder für Rechnung von in Kanada,

Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft

noch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des

Managements der Noratis AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken

und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen

ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen

Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin

beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Noratis AG betreffen,

unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder

der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und

dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie Änderungen in einer

ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere das

steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Noratis AG übernimmt keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der

Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben.

Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit

sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die Angaben in dieser

Mitteilung können sich ändern.

Die begleitende Bank oder ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten,

Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten übernehmen keine Verantwortung oder

Haftung oder Garantie für und treffen keine ausdrückliche oder implizite

Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in dieser

Mitteilung (oder zum Fehlen von Angaben in dieser Mitteilung) oder, mit

wenigen Ausnahmen, anderer Angaben zur Noratis AG, ihren

Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sei es in schriftlicher,

mündlicher oder visueller oder elektronischer Form, unabhängig von der Art

der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für Verluste, die sich in

irgendeiner Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts

oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Noratis AG

Hauptstraße 129

65760 Eschborn

Deutschland

Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20

E-Mail: info@noratis.de

Internet: www.noratis.de

ISIN: DE000A2E4MK4

WKN: A2E4MK

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

