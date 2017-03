DGAP-Adhoc: Neschen AG: Korrektur von Angaben zum Emittenten in der Ad-hoc-Mitteilung der Neschen AG vom 22.03.2017 um 12:25 CET/CEST (deutsch)

Neschen AG: Korrektur von Angaben zum Emittenten in der Ad-hoc-Mitteilung der Neschen AG vom 22.03.2017 um 12:25 CET/CEST

Ad-hoc-Berichtigung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Korrektur von Angaben zum Emittenten in der Ad-hoc-Mitteilung der Neschen AG vom 22.03.2017 um 12:25 CET/CEST

In der Ad-hoc-Mitteilung der Neschen AG mit Sitz in Bückeburg vom 22.03.2017 um 12:25 CET/CEST, die über die DGAP verbreitet wurde, wurden versehentlich veraltete und daher nicht korrekte Angaben zum Emittenten gemacht. Davon betroffen sind die dortigen Angaben zur Geschäftsanschrift (Unternehmen), Telefon- und Faxnummern sowie zur Internetadresse. Die korrigierten Angaben sind nachfolgend in Fett hervorgehoben:

Spra- Deutsch che: Unter- Neschen AG neh- men: c/o transition-manager, Kurfürstendeamm 217 10719 Berlin Deutschland Tele- +49 (0) 30-893 769 45 fon: Fax: +49 (0) 30-893 769 48 E-Mail- frontoffice@transition-manager.com : Inter- - net: ISIN: DE0005021307 WKN: 502130 Bör- Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hannover; sen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart Kontakt: Dr. Herbert Weininger, Vorstand Neschen AG, c/o transition-manager, Kurfürstendeamm 217, 10719 Berlin

E-Mail: frontoffice@transition-manager.com

