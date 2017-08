DGAP-Adhoc: Navigator Equity Solutions SE veröffentlicht Halbjahresergebnis 2017 (deutsch)

Navigator Equity Solutions SE veröffentlicht Halbjahresergebnis 2017

^ DGAP-Ad-hoc: Navigator Equity Solutions SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Planzahlen Navigator Equity Solutions SE veröffentlicht Halbjahresergebnis 2017

23.08.2017 / 20:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Waalre, den 23. August 2017 - Die Navigator Equity Solution SE gibt hiermit ihre Halbjahresfinanzzahlen zum 30. Juni 2017 bekannt.

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2017 erzielte die Navigator Equity Solutions SE Konzernumsatzerlöse in Höhe von EUR 10,5 Mio. (Vorjahr: EUR 12,2 Mio.). Das Ergebnis ist stark durch den negativen Ergebnisbeitrag der IT Competence Group SE im ersten Halbjahr 2017 geprägt. Der Rohertrag ist im Jahresvergleich gesunken und beläuft sich auf EUR 7,8 Mio. (Vorjahr: EUR 8,4 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern verringerte sich auf EUR - 0,8 Mio. (2016: EUR 0,48 Mio.). Das Ergebnis nach Steuern entwickelte sich ebenfalls negativ auf EUR - 0,5 Mio. (2016: EUR 0,25 Mio.).

Zum 30. Juni 2017 belief sich die Bilanzsumme der Navigator Equity Solutions SE auf EUR 9,7 Mio. (31.12.2016: EUR 10,5 Mio.). Das Konzernanlagevermögen lag zum Bilanzstichtag bei EUR 1,5 Mio. (2016: EUR 1,4 Mio.). Das Umlaufvermögen verringerte sich dabei von EUR 9,08 Mio. zum 31.12.2016 auf EUR 8,21 Mio. zum 30.06.2017. Das Eigenkapital verringerte sich auf EUR 6,65 Mio. (2016: EUR 7,16 Mio.). Die Eigenkapitalquote der Navigator Equity Solutions SE verbesserte sich von 68,2 % am 31. Dezember 2016 auf 68,6 % zum 30.06.2017.

Für das zweite Halbjahr erwartet die Navigator Equity Solutions SE ein positives Ergebnis, wenngleich der Verlust im ersten Halbjahr voraussichtlich nicht vollständig kompensiert werden kann.

Der Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2017 wird in den nächsten Tagen auf unserer Webseite www.navigator-equity.com veröffentlicht. Dort sind auch weitere Informationen über die Navigator Equity Solutions SE abrufbar.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt:

Navigator Equity Solutions SE Investor Relations

t.: +49 89-244118-300

f.: +49 89-244118-310

info@navigator-equity.com

---------------------------------------------------------------------------

23.08.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Navigator Equity Solutions SE Laan van Diepenvoorde 3 5582 LA Waalre Niederlande Telefon: +49 89 244118-414 Fax: +49 89 244118-499 E-Mail: info@navigator-equity.com Internet: www.navigator-equity.com ISIN: NL0009538008 WKN: A1CUJD Börsen: Freiverkehr in München (m:access), Stuttgart; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

603641 23.08.2017 CET/CEST

°