DGAP-Adhoc: Nanogate SE will Expansionskurs mit weiterer Übernahme fortsetzen und globale Marktposition ausweiten (deutsch)

Nanogate SE will Expansionskurs mit weiterer Übernahme fortsetzen und globale Marktposition ausweiten

^

DGAP-Ad-hoc: NANOGATE SE / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Nanogate SE will Expansionskurs mit weiterer Übernahme fortsetzen und

globale Marktposition ausweiten

20.11.2017 / 20:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Nanogate SE will Expansionskurs mit weiterer Übernahme fortsetzen und

globale Marktposition ausweiten

Göttelborn, 20. November 2017. Die Nanogate SE, ein weltweit führender

Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten,

setzt ihre Wachstumsstrategie fort und vereinbarte heute den Erwerb der

Kunststoffsparte der österreichischen HTI High Tech Industries AG. Damit

möchte Nanogate seine starke Marktposition im Bereich hochwertiger

Kunststoffkomponenten und Oberflächen weiter ausbauen sowie seine

Internationalisierung verstärken. Mit der Transaktion soll sich der

Konzernumsatz 2018 auf mehr als 220 Mio. Euro erhöhen, während das operative

Ergebnis (Konzern-EBITDA) trotz Transaktions- und Integrationskosten weiter

steigen soll.

Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt ausschließlich in Aktien im Rahmen einer

Sachkapitalerhöhung in Höhe von 275.000 Aktien. HTI wird diese Aktien

unmittelbar an eine Tochtergesellschaft der QInvest LLC übertragen, die

beabsichtigt, diese Aktien langfristig zu halten. Eine Tochtergesellschaft

der QInvest LLC ist bereits heute ein Finanzierungspartner der HTI. Zudem

will QInvest das weitere Wachstum von Nanogate zukünftig finanziell

unterstützen. Das Closing der geplanten Transaktion wird für das erste

Quartal 2018 erwartet.

Ausbau des Non-Automotive-Geschäfts und weitere Internationalisierung

Nach Abschluss der Transaktion wird Nanogate die Tochtergesellschaften HTP

Slovakia (Vrable/Slowakei) und HTP Electronics (Neudörfl/Österreich)

vollständig in den Nanogate-Konzern integrieren. Die Gesellschaften

beschäftigen zusammen rund 350 Mitarbeiter. Überdies wird Nanogate im Rahmen

einer strategischen Partnerschaft (inkl. einer späteren Kaufoption)

gemeinsam mit QInvest die HTP Austria (Fohnsdorf, Österreich) übernehmen.

HTP Slovakia verfügt neben langjähriger Erfahrung im Automobilgeschäft auch

über ein starkes Non-Automotive-Geschäft mit erstklassigen Referenzen.

Nanogate profitiert von einem neuen, leistungsfähigen und gleichzeitig

kostengünstigen Standort sowie der geographischen Erweiterung nach

Osteuropa. HTP Electronics ist ein führender Anbieter von

Kunststoffspezialkomponenten mit einem Produktfokus außerhalb des

Automobilumfeldes. Die Produktion von Mikro- und Hochpräzisionsbauteilen

auch für elektronische Anwendungen erfolgt hochautomatisiert. Die Einheit

verfügt über eine hohe Entwicklungskompetenz und soll zukünftig in der

Nanogate-Gruppe etwa bei neuen Hybrid-Lösungen mit der Kombination von

Elektronik-, Metall- sowie Kunststoff-Know-how mitwirken. Der zukünftige

strategische Partner HTP Austria ist auf die Produktion von

Leichtbaukomponenten für die Automobilindustrie spezialisiert und kann für

die Nanogate-Gruppe künftig weiterführende und ergänzende Fertigungsschritte

übernehmen.

Umsatzanstieg im Jahr 2018 auf mehr als 220 Mio. Euro erwartet

Abhängig vom Closing-Termin rechnet Nanogate mit einem zusätzlichen

Umsatzbeitrag von voraussichtlich mehr als 30 Mio. Euro im nächsten

Geschäftsjahr. Die neuen Einheiten sollen trotz signifikanter Transaktions-

und Integrationskosten bereits 2018 einen ersten positiven Beitrag zum

Konzern-EBITDA leisten. Auf dieser Basis erwartet Nanogate für das

Geschäftsjahr 2018 einen Anstieg des Konzernumsatzes auf mehr als 220 Mio.

Euro. Das operative Ergebnis (Konzern-EBITDA) soll trotz erheblicher

Transaktions- und Integrationskosten weiter steigen, während Abschreibungen

und Finanzierungskosten das Konzernergebnis zunächst belasten werden.

Parallel zur Transaktion treibt Nanogate das angekündigte

Innovationsprogramm weiter voran, um seine Technologie-Führerschaft

auszubauen. Ebenso wird konzernweit der Auftrags- und Produktmix weiter

optimiert.

---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Weitere Informationen sind der heute ebenfalls veröffentlichten

Pressemitteilung zu entnehmen.

Nanogate auf Twitter: http://twitter.com/nanogate_se

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Christian Dose (Finanzpresse und Investoren)

WMP Finanzkommunikation GmbH

Tel. +49/ (0)69/5770300-21

nanogate@wmp-ag.de

Juliane Wernet

Nanogate SE

Tel. +49/(0) 6825-9591-223

juliane.wernet@nanogate.com

Zum Schacht 3

D-66287 Göttelborn

www.nanogate.com

Nanogate SE:

Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein weltweit führender Spezialist für

designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten in höchster

optischer Qualität. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.200

Mitarbeiter. Nanogate entwickelt und produziert designorientierte

Oberflächen und Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften

(z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) aus.

Der Konzern verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus,

Audi, August Brötje, BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Ford, Fresenius,

GM, Jaguar, Junghans, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte

wurden bislang in der Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Die

Nanogate-Gruppe ist auf beiden Seiten des Atlantiks mit eigenen

Produktionsstätten vertreten. Zum Konzern zählen die Nanogate Eurogard

Systems B.V., die Nanogate GfO Systems AG, die Nanogate Industrial Systems

GmbH, die Nanogate Textile & Care Systems GmbH, die Nanogate Glazing Systems

B.V. und die Nanogate Vogler Systems GmbH sowie Mehrheitsbeteiligungen an

der Nanogate PD Systems GmbH und an der Nanogate Goletz Systems GmbH.

Außerdem hält Nanogate eine Mehrheits-Beteiligung an der US-Gesellschaft

Nanogate Jay Systems LLC. Darüber hinaus bestehen Vertriebsgesellschaften in

den USA und in der Türkei.

Getreu dem Claim 'A world of new surfaces' erschließt Nanogate als

langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen

Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer

Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen,

beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen

Kunststoff-Komponenten die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern

sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf

attraktive Branchen wie Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau,

Gebäude/Interieur und Sport/Freizeit. Als Systemhaus bietet Nanogate die

gesamte Wertschöpfungskette: die Werkstoffentwicklung für

Oberflächensysteme, die Serienbeschichtung unterschiedlicher Substrate sowie

die Produktion und Veredelung vollständiger Kunststoffkomponenten.

Werttreiber sind in erster Linie die internationale Markterschließung, die

Entwicklung neuer Anwendungen für die strategischen Wachstumsfelder Advanced

Polymers (innovative Kunststoffe) und Advanced Metals (innovative

Metallveredelungen) sowie externes Wachstum.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate SE (die

'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie

in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung

von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und

werden nicht öffentlich angeboten.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to

buy securities. The shares in Nanogate SE (the 'Shares') may not be offered

or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S.

persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities

Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). No offer or sale of

transferable securities is being made to the public.

---------------------------------------------------------------------------

20.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: NANOGATE SE

Zum Schacht 3

66287 Göttelborn

Deutschland

Telefon: +49 (0)6825/95 91 0

Fax: +49 (0)6825/95 91 852

E-Mail: nanogate@wmp-ag.de

Internet: www.nanogate.de

ISIN: DE000A0JKHC9

WKN: A0JKHC

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

631089 20.11.2017 CET/CEST

°