DGAP-Adhoc: NOVAVEST Real Estate AG - Floriana Scarlato zur Wahl in den Verwaltungsrat nominiert (deutsch)

Medienmitteilung, 8. Februar 2022

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Der Verwaltungsrat der Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN)

schlägt den Aktionärinnen und Aktionären der Gesellschaft anlässlich der am

23. März 2022 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung die Zuwahl von

Floriana Scarlato als unabhängige und nicht-exekutive Verwaltungsrätin vor.

Floriana Scarlato (Jahrgang 1977, Italienische und Schweizer

Staatsbürgerschaft) hat an der Universität Neapel Federico II studiert und

verfügt über einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaft und einen Master in

Economy and Law of the Financial Markets. In den vergangenen 16 Jahren war

sie in verschiedenen Führungspositionen für die Credit Suisse tätig. Ihre

Tätigkeiten umfassten zunächst den Aufbau einer globalen Compliance

Organisation in der Division International Wealth Management, zudem leitete

sie den Bereich Cross Border & Client Confidentiality im Private Banking.

Zwischen 2013 und 2015 war Floriana Scarlato Leiterin Private Banking &

Wealth Management Business Risk Management. Von 2016 bis 2021 war sie Chief

Compliance Officer der International Wealth Management Division und Chief

Compliance Officer der Swiss Universal Bank der Credit Suisse Schweiz AG.

Sie war zudem Mitglied des Verwaltungsrats der Credit Suisse Italy S.p.A.

und Mitglied des Aufsichtsrats der Credit Suisse Deutschland AG.

Gian Reto Lazzarini, Verwaltungsratspräsident der Novavest Real Estate AG,

sagt: «Wir sind erfreut, Floriana Scarlato für den Verwaltungsrat

vorschlagen zu können. Mit ihrer profunden Erfahrung im Bereich Compliance

und Risk Management ergänzt sie unseren Verwaltungsrat auf ideale Weise.»

Unter Annahme der Wiederwahl der vier amtierenden Mitglieder des

Verwaltungsrats sowie der Zuwahl von Frau Scarlato durch die

Generalversammlung vom 23. März 2022 plant der Verwaltungsrat mit Wirkung ab

dem 1. April 2022 die Einführung eines Audit Ausschusses. Zudem ist

beabsichtigt, den Vergütungsausschuss auch mit Nominierungsaufgaben zu

betrauen. Als Mitglieder des Audit Ausschusses sind Floriana Scarlato und

Stefan Hiestand vorgesehen. Als Mitglieder des Vergütungsausschusses werden

Markus Neff und Daniel Ménard sowie als Verwaltungsratspräsident Gian Reto

Lazzarini zur Wahl durch die Generalversammlung vorgeschlagen.

Kontaktperson:

Peter Mettler

CEO

NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novavest.ch

www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG

[1]www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft

mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die

Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner

Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der

gesamten Mieterträge) und mit Büro- und Gewerbenutzung sowie auf

Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf

Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich,

Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren

Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen

Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr

aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss

Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

