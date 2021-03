DGAP-Adhoc: NFON AG schließt beschleunigtes Platzierungsverfahren erfolgreich ab (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "NFON":

DGAP-Ad-hoc: NFON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung

26.03.2021 / 08:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 26. März 2021 - Die NFON AG ("NFON" oder die "Gesellschaft", ISIN:

DE000A0N4N52, Frankfurter Wertpapierbörse) hat bei institutionellen Anlegern

im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated

Bookbuilding) 1.505.555 Aktien zu einem Platzierungspreis von 17,50 EUR je

Aktie platziert, was einem Bruttoemissionserlös von 26.347.212,50 EUR

entspricht. Die Aktien wurden Berenberg als transaktionsbegleitender Bank

für Zwecke einer effizienten Durchführung der Platzierung von einem

Ankeraktionär mittels eines Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt.

Dieses wird nach Eintragung einer von der Gesellschaft beschlossenen

Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 1.505.555 neue Aktien, was

rund 10% des aktuellen Grundkapitals entspricht, durch eine teilweise

Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals zurückgeführt werden. Bezugsrechte der

Aktionäre wurden dabei ausgeschlossen. Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der

Neuen Aktien sollen in das weitere Unternehmenswachstum, insbesondere in die

Weiterentwicklung des Produktportfolios durch interne Entwicklungsprojekte

oder Technologiebeteiligungen, den Ausbau des paneuropäischen

Partnernetzwerks sowie Marketingaktivitäten investiert werden.

Als Teil der Transaktion hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher

Ausnahmen einer 3-monatigen harten und einer 3-monatigen weichen

Lock-up-Periode zugestimmt.

Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner war Berenberg.

Kontakt Investor Relations

NFON AG

Sabina Prüser

Head of Investor Relations

+49 89 45300 134

sabina.prueser@nfon.com

Medienkontakte

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300 121

thorsten.wehner@nfon.com

Disclaimer

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Information sind nicht zur

Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika

(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der

Vereinigten Statten von Amerika und des Districts of Columbia) (die

"Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines

Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die

"Aktien") der NFON AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar.

Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden

Fassung (der "Securities Act") registriert werden und dürfen in den

Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder eine entsprechende

Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities

Act, oder in einer Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen

des Securities Act unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Jeder

Verkauf von Wertpapieren, die in dieser Veröffentlichung genannt werden, in

den Vereinigten Staaten wird nur an "qualifizierte institutionelle Käufer"

im Sinne von Rule 144A des Securities Act erfolgen.

Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Personen, die sich in einem

Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (ausgenommen Deutschland)

befinden oder dort ihren Wohnsitz haben und die "qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 (die

"Prospektverordnung") sind ("Qualifizierte Anleger"). Im Vereinigten

Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) Personen, die

unter Artikel 2 (e) der Europäischen Verordnung (EG) 2017/1129 in der Form,

in der diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestand

nationalen Rechts ist, und auch Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (die 'Order') fallen, (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis

(d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,

etc.) oder (iii) Personen, denen sie anderweitig unter den jeweils

anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften rechtmäßig zugänglich gemacht

werden dürfen (solche Personen zusammen, die 'Relevanten Personen')). Auf

diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Qualifizierte Anleger oder

Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede

Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede

ist, steht ausschließlich Qualifizierten Anleger oder Relevanten Personen

offen und wird nur mit Qualifizierten Anleger oder Relevanten Personen

eingegangen.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen,

Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige

Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Gesellschaft enthalten

("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an

Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten",

"beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen

Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete

Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten

basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen

Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Gesellschaft und

beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten,

weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich

von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten

Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene

zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige

Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise

zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder

nicht. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden

die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen,

zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung

späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere

Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach

der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,

künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,

korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung.

Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die

hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten

werden.

26.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: NFON AG

Machtlfinger Straße 7

81379 München

Deutschland

Telefon: +49 89 453 00 0

E-Mail: ir-info@nfon.com

Internet: https://corporate.nfon.com

ISIN: DE000A0N4N52

WKN: A0N4N5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1178758

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1178758 26.03.2021 CET/CEST

°